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[GALLERY] Jeep Cherokee 2026 sắp bán chính hãng tại Việt Nam có gì hot?

Số hóa - Xe

[GALLERY] Jeep Cherokee 2026 sắp bán chính hãng tại Việt Nam có gì hot?

Sau Jeep Wrangler, mẫu SUV Cherokee sẽ tiếp tục được nhà phân phối Thaco phân phối tại thị trường Việt, giúp thương hiệu Jeep mở rộng danh mục sản phẩm.

Nguyễn Chung
Jeep Cherokee 2026 sẽ là mẫu xe tiếp theo được Thaco xác nhận sẽ phân phối tại thị trường Việt Nam. Doanh nghiệp hiện chưa công bố thời điểm mở bán cũng như số lượng phiên bản sẽ được đưa về, song động thái này đánh dấu bước mở rộng danh mục sản phẩm Jeep tại Việt Nam.
Jeep Cherokee 2026 sẽ là mẫu xe tiếp theo được Thaco xác nhận sẽ phân phối tại thị trường Việt Nam. Doanh nghiệp hiện chưa công bố thời điểm mở bán cũng như số lượng phiên bản sẽ được đưa về, song động thái này đánh dấu bước mở rộng danh mục sản phẩm Jeep tại Việt Nam.
Về ngoại hình, Jeep Cherokee được định vị ở phân khúc SUV/CUV cỡ C, nhưng có kích thước lớn hơn phần lớn các đối thủ cùng nhóm. Xe có chiều dài 4.775 mm, rộng 1.897 mm, cao 1.714 mm và chiều dài cơ sở đạt 2.870 mm Chiều dài cơ sở 2.870 mm cũng giúp Cherokee tiệm cận nhiều mẫu SUV cỡ D.
Về ngoại hình, Jeep Cherokee được định vị ở phân khúc SUV/CUV cỡ C, nhưng có kích thước lớn hơn phần lớn các đối thủ cùng nhóm. Xe có chiều dài 4.775 mm, rộng 1.897 mm, cao 1.714 mm và chiều dài cơ sở đạt 2.870 mm Chiều dài cơ sở 2.870 mm cũng giúp Cherokee tiệm cận nhiều mẫu SUV cỡ D.
Thông số này giúp Jeep Cherokee vượt Hyundai SantaFe và Kia Sorento (đều 2.815 mm), nhưng vẫn thấp hơn Ford Everest (2.900 mm) hay Mazda CX-8 (2.930 mm). Trong dải sản phẩm của Jeep, Grand Cherokee là mẫu SUV ba hàng ghế có kích thước lớn hơn Cherokee.
Thông số này giúp Jeep Cherokee vượt Hyundai SantaFe và Kia Sorento (đều 2.815 mm), nhưng vẫn thấp hơn Ford Everest (2.900 mm) hay Mazda CX-8 (2.930 mm). Trong dải sản phẩm của Jeep, Grand Cherokee là mẫu SUV ba hàng ghế có kích thước lớn hơn Cherokee.
Xe vẫn giữ những đặc trưng quen thuộc của thương hiệu Jeep với lưới tản nhiệt 7 khe dựng đứng, cụm đèn pha LED nối liền mặt ca-lăng và phần đuôi vuông vức. Tùy phiên bản, xe sẽ được trang bị bộ mâm hợp kim kích thước 17, 18 hoặc 20 inch. Hệ thống treo gồm MacPherson phía trước và đa liên kết phía sau.
Xe vẫn giữ những đặc trưng quen thuộc của thương hiệu Jeep với lưới tản nhiệt 7 khe dựng đứng, cụm đèn pha LED nối liền mặt ca-lăng và phần đuôi vuông vức. Tùy phiên bản, xe sẽ được trang bị bộ mâm hợp kim kích thước 17, 18 hoặc 20 inch. Hệ thống treo gồm MacPherson phía trước và đa liên kết phía sau.
Khác với Wrangler vốn được định vị là mẫu SUV thiên về chinh phục địa hình và hướng đến nhóm khách hàng chuyên biệt thì Cherokee lại được phát triển theo phong cách đô thị hơn để tiếp cận nhiều tệp khách hàng. Nội thất xe được thiết kế theo hướng đơn giản, tập trung vào không gian sử dụng thay vì chạy theo xu hướng trang bị quá nhiều màn hình.
Khác với Wrangler vốn được định vị là mẫu SUV thiên về chinh phục địa hình và hướng đến nhóm khách hàng chuyên biệt thì Cherokee lại được phát triển theo phong cách đô thị hơn để tiếp cận nhiều tệp khách hàng. Nội thất xe được thiết kế theo hướng đơn giản, tập trung vào không gian sử dụng thay vì chạy theo xu hướng trang bị quá nhiều màn hình.
Tại thị trường Mỹ, xe được trang bị màn hình giải trí trung tâm 12,3 inch, bảng đồng hồ kỹ thuật số 10,25 inch, điều hòa tự động hai vùng độc lập và cần số điện tử dạng núm xoay. Khu vực bệ trung tâm được thiết kế phẳng nhằm tăng không gian cho người lái và hành khách phía trước. Phiên bản tiêu chuẩn sử dụng ghế bọc nỉ, trong khi các bản cao hơn được nâng cấp lên ghế da.
Tại thị trường Mỹ, xe được trang bị màn hình giải trí trung tâm 12,3 inch, bảng đồng hồ kỹ thuật số 10,25 inch, điều hòa tự động hai vùng độc lập và cần số điện tử dạng núm xoay. Khu vực bệ trung tâm được thiết kế phẳng nhằm tăng không gian cho người lái và hành khách phía trước. Phiên bản tiêu chuẩn sử dụng ghế bọc nỉ, trong khi các bản cao hơn được nâng cấp lên ghế da.
Hiện chưa rõ khi về Việt Nam xe sẽ được trang bị động cơ gì, tại Mỹ, Jeep Cherokee sở hữu hệ truyền động hybrid với sự kết hợp của động cơ xăng tăng áp 1.6L với hai mô-tơ điện. Hệ thống này tạo ra công suất tối đa 210 mã lực và mô-men xoắn cực đại 312 Nm.
Hiện chưa rõ khi về Việt Nam xe sẽ được trang bị động cơ gì, tại Mỹ, Jeep Cherokee sở hữu hệ truyền động hybrid với sự kết hợp của động cơ xăng tăng áp 1.6L với hai mô-tơ điện. Hệ thống này tạo ra công suất tối đa 210 mã lực và mô-men xoắn cực đại 312 Nm.
Sức mạnh của khối động cơ được truyền qua hộp số vô cấp và hệ dẫn động bốn bánh AWD. Hệ thống có khả năng tự động ngắt cầu sau khi vận hành trên đường bằng nhằm cải thiện hiệu quả tiêu thụ nhiên liệu.
Sức mạnh của khối động cơ được truyền qua hộp số vô cấp và hệ dẫn động bốn bánh AWD. Hệ thống có khả năng tự động ngắt cầu sau khi vận hành trên đường bằng nhằm cải thiện hiệu quả tiêu thụ nhiên liệu.
Việc Thaco xác nhận đưa Cherokee về Việt Nam sẽ giúp thương hiệu Jeep mở rộng danh mục sản phẩm, đồng thời bổ sung thêm một lựa chọn SUV mang phong cách Mỹ trong phân khúc xe gầm cao. Mức giá xe Jeep Cherokee 2026 chính hãng tại Việt Nam hiện vẫn là 1 ẩn số.
Việc Thaco xác nhận đưa Cherokee về Việt Nam sẽ giúp thương hiệu Jeep mở rộng danh mục sản phẩm, đồng thời bổ sung thêm một lựa chọn SUV mang phong cách Mỹ trong phân khúc xe gầm cao. Mức giá xe Jeep Cherokee 2026 chính hãng tại Việt Nam hiện vẫn là 1 ẩn số.
Video: Xem chi tiết mẫu xe SUV Jeep Cherokee 2026 mới.
Nguyễn Chung
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