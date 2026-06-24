Sẽ có hơn 85.000 xe Jeep Grand Cherokee trong diện ảnh hưởng sẽ được kiểm tra và sửa chữa lò xo giảm xóc phía sau để khắc phục lỗi ở hệ thống treo sau.

Video: Triệu hồi loạt xe SUV Jeep Cherokee dính lỗi (Theo NBC).

Cơ quan Giao thông vận tải Liên bang Đức (KBA) đã thông báo đợt triệu hồi đối với mẫu Jeep Grand Cherokee do lỗi lò xo giảm xóc phía sau có thể không được lắp đặt đúng cách, khiến bộ phận này bị bung ra khỏi xe làm ảnh hưởng đến khả năng vận hành và gây nguy hiểm cho các phương tiện giao thông khác.

Tổng cộng, Jeep phải triệu hồi 85.286 xe Grand Cherokee trên toàn cầu, với thời gian sản xuất từ ngày 5/12/2020 đến ngày 31/5/2023. Dự kiến, các xe trong diện ảnh hưởng sẽ được kiểm tra và sửa chữa lò xo giảm xóc phía sau nếu cần thiết.

Triệu hồi hơn 85.000 xe Jeep Grand Cherokee do lỗi hệ thống treo sau.

Trước đó, vào tháng 5 vừa qua, tập đoàn Fiat Chrysler Automobiles (FCA) cũng tiến hành đợt triệu hồi đối với hơn 61.000 chiếc Jeep Cherokee (đời 2019 - 2023) tại thị trường Mỹ do lỗi bộ truyền động điện có thể khiến xe mất công suất đột ngột hoặc tự lăn bánh ngoài ý muốn ngay cả khi đang cài số P (Park).

Vào tháng 9/2023, Jeep Grand Cherokee đã phải triệu hồi hơn 350.000 xe trên toàn cầu do lỗi lò xo giảm xóc phía sau có thể bị bung khi đang di chuyển. Sau đó, đến tháng 9/2024, nhà phân phối JVA đã tiến hành đợt triệu hồi tại Việt Nam do nguyên nhân tương tự, ảnh hưởng đến 12 chiếc.

Hiện tại, quyền phân phối và dịch vụ hậu mãi của các dòng xe Jeep tại Việt Nam đã chính thức chuyển giao cho Thaco Auto.