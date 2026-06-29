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[GALLERY] iPhone 18 Pro có gì hot? 4 nâng cấp khiến iFan khó cưỡng

Số hóa - Xe

[GALLERY] iPhone 18 Pro có gì hot? 4 nâng cấp khiến iFan khó cưỡng

Chip A20 Pro 2nm, camera đột phá, modem C2 và mức giá dễ chịu là 4 điểm sáng được kỳ vọng sẽ giúp iPhone 18 Pro tạo cơn sốt mới.

Thiên Trang (th)
Dù còn vài tháng nữa mới chính thức trình làng, iPhone 18 Pro đã trở thành tâm điểm của giới công nghệ khi hàng loạt nguồn tin cho thấy mẫu flagship này sẽ sở hữu nhiều nâng cấp đáng giá về hiệu năng, camera, kết nối và giá bán, hứa hẹn tiếp tục giữ vững vị thế của Apple trên thị trường smartphone cao cấp.
Dù còn vài tháng nữa mới chính thức trình làng, iPhone 18 Pro đã trở thành tâm điểm của giới công nghệ khi hàng loạt nguồn tin cho thấy mẫu flagship này sẽ sở hữu nhiều nâng cấp đáng giá về hiệu năng, camera, kết nối và giá bán, hứa hẹn tiếp tục giữ vững vị thế của Apple trên thị trường smartphone cao cấp.
Nâng cấp được mong chờ nhất chính là chip A20 Pro sản xuất trên tiến trình 2nm kết hợp công nghệ đóng gói WMCM hoàn toàn mới, giúp cải thiện đáng kể hiệu suất xử lý, tiết kiệm điện năng và tăng khả năng vận hành các tính năng Apple Intelligence trên iOS 27, mang đến trải nghiệm AI nhanh hơn, thông minh hơn và ổn định hơn so với các thế hệ trước.
Nâng cấp được mong chờ nhất chính là chip A20 Pro sản xuất trên tiến trình 2nm kết hợp công nghệ đóng gói WMCM hoàn toàn mới, giúp cải thiện đáng kể hiệu suất xử lý, tiết kiệm điện năng và tăng khả năng vận hành các tính năng Apple Intelligence trên iOS 27, mang đến trải nghiệm AI nhanh hơn, thông minh hơn và ổn định hơn so với các thế hệ trước.
Ở mảng nhiếp ảnh, nhiều nguồn tin tiết lộ iPhone 18 Pro sẽ sở hữu một trong những bản nâng cấp camera lớn nhất từ trước đến nay với camera chính có khẩu độ thay đổi linh hoạt, camera tele được mở rộng khẩu độ để cải thiện khả năng chụp thiếu sáng, đồng thời cụm camera được thiết kế lớn hơn khiến thân máy dày thêm nhằm đáp ứng yêu cầu của hệ thống quang học mới.
Ở mảng nhiếp ảnh, nhiều nguồn tin tiết lộ iPhone 18 Pro sẽ sở hữu một trong những bản nâng cấp camera lớn nhất từ trước đến nay với camera chính có khẩu độ thay đổi linh hoạt, camera tele được mở rộng khẩu độ để cải thiện khả năng chụp thiếu sáng, đồng thời cụm camera được thiết kế lớn hơn khiến thân máy dày thêm nhằm đáp ứng yêu cầu của hệ thống quang học mới.
Một điểm đáng chú ý khác là modem C2 do Apple tự phát triển được kỳ vọng sẽ lần đầu tiên xuất hiện trên iPhone 18 Pro, đánh dấu bước tiến quan trọng trong chiến lược giảm phụ thuộc vào Qualcomm, đồng thời mang lại tốc độ kết nối 5G nhanh hơn, hỗ trợ liên lạc vệ tinh và cải thiện thời lượng pin cũng như các tính năng bảo mật độc quyền của hệ sinh thái Apple.
Một điểm đáng chú ý khác là modem C2 do Apple tự phát triển được kỳ vọng sẽ lần đầu tiên xuất hiện trên iPhone 18 Pro, đánh dấu bước tiến quan trọng trong chiến lược giảm phụ thuộc vào Qualcomm, đồng thời mang lại tốc độ kết nối 5G nhanh hơn, hỗ trợ liên lạc vệ tinh và cải thiện thời lượng pin cũng như các tính năng bảo mật độc quyền của hệ sinh thái Apple.
Việc tự thiết kế modem không chỉ giúp Apple kiểm soát tốt hơn phần cứng mà còn tạo điều kiện để tối ưu sâu giữa chip xử lý, hệ điều hành và kết nối mạng, từ đó nâng cao hiệu suất tổng thể của thiết bị trong các tác vụ hàng ngày cũng như những ứng dụng AI đang phát triển rất nhanh trong thời gian gần đây.
Việc tự thiết kế modem không chỉ giúp Apple kiểm soát tốt hơn phần cứng mà còn tạo điều kiện để tối ưu sâu giữa chip xử lý, hệ điều hành và kết nối mạng, từ đó nâng cao hiệu suất tổng thể của thiết bị trong các tác vụ hàng ngày cũng như những ứng dụng AI đang phát triển rất nhanh trong thời gian gần đây.
Bên cạnh các nâng cấp về phần cứng, thông tin về giá bán cũng khiến nhiều người dùng hào hứng khi các nhà phân tích của J.P. Morgan cho rằng iPhone 18 Pro có thể chỉ tăng khoảng 50 USD so với thế hệ trước, thấp hơn đáng kể so với nhiều dự đoán từng cho rằng mức tăng có thể lên tới 270–300 USD do chi phí linh kiện AI và bộ nhớ tăng cao.
Bên cạnh các nâng cấp về phần cứng, thông tin về giá bán cũng khiến nhiều người dùng hào hứng khi các nhà phân tích của J.P. Morgan cho rằng iPhone 18 Pro có thể chỉ tăng khoảng 50 USD so với thế hệ trước, thấp hơn đáng kể so với nhiều dự đoán từng cho rằng mức tăng có thể lên tới 270–300 USD do chi phí linh kiện AI và bộ nhớ tăng cao.
Nếu mức giá này trở thành hiện thực, iPhone 18 Pro sẽ sở hữu lợi thế cạnh tranh rất lớn khi vừa mang đến hàng loạt cải tiến về hiệu năng, camera và kết nối, vừa không tạo quá nhiều áp lực tài chính cho người dùng đang có nhu cầu nâng cấp từ các dòng iPhone cũ hoặc chuyển sang hệ sinh thái Apple.
Nếu mức giá này trở thành hiện thực, iPhone 18 Pro sẽ sở hữu lợi thế cạnh tranh rất lớn khi vừa mang đến hàng loạt cải tiến về hiệu năng, camera và kết nối, vừa không tạo quá nhiều áp lực tài chính cho người dùng đang có nhu cầu nâng cấp từ các dòng iPhone cũ hoặc chuyển sang hệ sinh thái Apple.
Theo các nguồn tin rò rỉ, Apple dự kiến sẽ giới thiệu iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max cùng mẫu iPhone Ultra vào sự kiện tháng 9 tới, và nếu những thông tin hiện tại trở thành sự thật, đây hoàn toàn có thể là thế hệ iPhone đáng nâng cấp nhất trong nhiều năm trở lại đây đối với cả người dùng phổ thông lẫn các tín đồ công nghệ.
Theo các nguồn tin rò rỉ, Apple dự kiến sẽ giới thiệu iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max cùng mẫu iPhone Ultra vào sự kiện tháng 9 tới, và nếu những thông tin hiện tại trở thành sự thật, đây hoàn toàn có thể là thế hệ iPhone đáng nâng cấp nhất trong nhiều năm trở lại đây đối với cả người dùng phổ thông lẫn các tín đồ công nghệ.
Mời quý độc giả xem thêm video: Apple mở màn tuần sản phẩm 2026 bằng iPhone 17e giá rẻ và iPad Air chip M4.
Thiên Trang (th)
#iPhone 18 Pro #cập nhật công nghệ #Apple #hiệu năng #camera #modem C2

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