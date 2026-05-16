Hyundai Stargazer giảm hơn 100 triệu, SantaFe ưu đãi tới 220 triệu đồng

Hyundai Thành Công vừa tung ra “cơn bão” ưu đãi, giúp khách hàng Việt dễ dàng sở hữu xe Hyundai chất lượng cao với chi phí ưu đãi lên tới 220 triệu đồng.

Thảo Nguyễn
Giới thiệu mẫu xe MPV Hyundai Stargazer 2026 mới.

Tâm điểm của chương trình là mẫu SUV Hyundai SantaFe với mức ưu đãi tối đa lên tới 220 triệu đồng, đưa mức giá của SantaFe cạnh tranh hơn khi đặt cạnh những mẫu SUV phân khúc C như Honda CR-V,

Mức ưu đãi của SantaFe bao gồm khoản tiền mặt hỗ trợ trực tiếp khi mua xe, quyền lợi Thẻ hội viên Hyundai hạng Bạch kim và gói Gia hạn bảo hành tới 8 năm, hoặc 120.000 km tùy điều kiện nào tới trước. Đi cùng với chương trình khuyến mại, Hyundai Stargazer và SantaFe còn được gia hạn bảo hành lên tới 8 năm hoặc 120.000 km tùy điều kiện đến trước.

Hyundai SantaFe đang có mức ưu đãi tối đa lên tới 220 triệu đồng.

Không chỉ SantaFe, các mẫu xe gầm cao khác như Tucson và Creta cũng nhận mức giảm lần lượt là 68 triệu và 60 triệu đồng. Mẫu sedan "quốc dân" Hyundai Accent và dòng MPV gia đình Stargazer cũng không đứng ngoài cuộc đua với mức ưu đãi 79 triệu và 107 triệu đồng.

Một điểm cộng cực lớn khiến khách hàng phải cân nhắc xuống tiền ngay trong tháng 5 này chính là ngoài SantaFe, các dòng xe như Accent, Grand i10 và Stargazer đều được nâng thời hạn bảo hành chính hãng lên tới 8 năm hoặc 120.000 km. Đây là chế độ hậu mãi dài hạn hàng đầu thị trường Việt Nam hiện nay, khẳng định chất lượng và độ bền bỉ của các dòng xe Hyundai.

Hyundai Stargazer giảm hơn 100 triệu đồng và còn được gia hạn bảo hành lên tới 8 năm hoặc 120.000 km tùy điều kiện đến trước.

Sở hữu thiết kế Sensuous Sportiness (Sự thể thao gợi cảm) mang đậm chất tương lai, Hyundai Tucson từ lâu đã là lựa chọn ưu tiên của những khách hàng trẻ tuổi và các gia đình hiện đại. Việc duy trì doanh số ổn định với 2.519 xe được bàn giao đến tay khách hàng trong Quý I/2026 chính là minh chứng rõ nét nhất cho sức hút của mẫu SUV cỡ C này.

Trong đợt kích cầu tháng 5, với mức ưu đãi 68 triệu đồng, Hyundai Tucson càng trở nên hấp dẫn hơn khi đặt lên bàn cân so sánh với các đối thủ cùng phân khúc. Mức giá sau ưu đãi giúp khách hàng dễ dàng tiếp cận với những công nghệ hàng đầu được trang bị trên xe như hệ thống an toàn chủ động Hyundai SmartSense, hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian HTRAC hay các tùy chọn động cơ mạnh mẽ và tiết kiệm.

Không chỉ Hyundai Stargazer và SantaFe, các mẫu xe gầm cao khác như Tucson và Creta cũng nhận mức giảm lần lượt là 68 triệu và 60 triệu đồng.

Đặc biệt, trong những ngày hè nắng nóng, khả năng làm lạnh sâu và nhanh của hệ thống điều hòa trên Tucson luôn được người dùng đánh giá cao. Khoang cabin rộng rãi bậc nhất phân khúc cùng cửa sổ trời toàn cảnh không chỉ mang lại sự thoải mái cho mọi vị trí ngồi mà còn giúp những chuyến du lịch gia đình trở nên trọn vẹn hơn.

"Soi" Hyundai Ioniq V đẹp như Lamborghini, nhưng công suất gây thất vọng

Hồ sơ đăng kiểm mới cho thấy Hyundai Ioniq V tại Trung Quốc đẹp như siêu xe Lamborghini, nhưng sở hữu công suất khởi điểm chỉ 188 mã lực, thấp hơn cả Elantra.

Mẫu xe điện Hyundai Ioniq V với thiết kế góc cạnh và dành riêng cho thị trường Trung Quốc vừa ra mắt tại Triển lãm Ô tô Bắc Kinh 2026 diễn ra vào tháng trước. Tân binh này sở hữu ngoại hình khác biệt hoàn toàn so với các mẫu xe điện Hyundai Ioniq bán tại phương Tây khiến nhiều người dùng khá tò mò.
Giờ đây, nhờ hồ sơ đăng kiểm được nộp lên cơ quan chức năng Trung Quốc, một số chi tiết mới của Hyundai Ioniq V đã được hé lộ. Thông tin đáng chú ý nhất liên quan đến hệ truyền động. Hồ sơ của Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin Trung Quốc (MIIT) cho thấy Ioniq V sẽ ra mắt với 2 cấu hình mô-tơ điện đơn, cho công suất lần lượt 188 mã lực và 225 mã lực.
Hơn 3.900 xe Hyundai được giao đến tay khách Việt tháng 4/2025

Tập đoàn Thành Công (TC GROUP) thông báo kết quả bán hàng tháng 4/2026. Theo đó, tổng số xe Hyundai đến tay khách Việt trong tháng đạt 3.904 xe.

Trong tháng 4/2026, Hyundai Tucson là mẫu xe có doanh số cao nhất của thương hiệu với 626 xe bán ra. Hyundai Creta đạt doanh số 577 xe, tiếp tục duy trì sức hút ổn định trong nhóm SUV đô thị. Hyundai Stargazer ghi nhận 416 xe được bàn giao đến khách hàng.

Ra mắt Hyundai Ioniq 9 Calligraphy Black Ink cao cấp, khoảng 80.000 USD

Dự kiến xuất hiện tại các đại lý Mỹ vào mùa hè năm nay, Hyundai Ioniq 9 Calligraphy Black Ink được hãng gọi là mẫu xe “sang trọng nhất từ trước đến nay”.

Hyundai Ioniq 9 là mẫu SUV thuần điện cỡ lớn đã lần đầu tiên trình làng vào hồi tháng 11/2024. Sau hơn 1 năm, hãng xe Hàn Quốc đã bổ sung phiên bản mới mang tên Performance Calligraphy Black Ink cho Ioniq 9 2027.
Dự kiến xuất hiện tại các đại lý Mỹ vào mùa hè năm nay, mẫu xe SUV điện Hyundai Ioniq 9 Calligraphy Black Ink được hãng gọi là mẫu xe “sang trọng nhất từ trước đến nay”. Do đó, không có gì bất ngờ khi bảng thông số của xe dài ngang tên gọi.
