Hyundai Stargazer giảm hơn 100 triệu, SantaFe ưu đãi tới 220 triệu đồng

Hyundai Thành Công vừa tung ra “cơn bão” ưu đãi, giúp khách hàng Việt dễ dàng sở hữu xe Hyundai chất lượng cao với chi phí ưu đãi lên tới 220 triệu đồng.

Tâm điểm của chương trình là mẫu SUV Hyundai SantaFe với mức ưu đãi tối đa lên tới 220 triệu đồng, đưa mức giá của SantaFe cạnh tranh hơn khi đặt cạnh những mẫu SUV phân khúc C như Honda CR-V,

Mức ưu đãi của SantaFe bao gồm khoản tiền mặt hỗ trợ trực tiếp khi mua xe, quyền lợi Thẻ hội viên Hyundai hạng Bạch kim và gói Gia hạn bảo hành tới 8 năm, hoặc 120.000 km tùy điều kiện nào tới trước. Đi cùng với chương trình khuyến mại, Hyundai Stargazer và SantaFe còn được gia hạn bảo hành lên tới 8 năm hoặc 120.000 km tùy điều kiện đến trước.

Không chỉ SantaFe, các mẫu xe gầm cao khác như Tucson và Creta cũng nhận mức giảm lần lượt là 68 triệu và 60 triệu đồng. Mẫu sedan "quốc dân" Hyundai Accent và dòng MPV gia đình Stargazer cũng không đứng ngoài cuộc đua với mức ưu đãi 79 triệu và 107 triệu đồng.

Một điểm cộng cực lớn khiến khách hàng phải cân nhắc xuống tiền ngay trong tháng 5 này chính là ngoài SantaFe, các dòng xe như Accent, Grand i10 và Stargazer đều được nâng thời hạn bảo hành chính hãng lên tới 8 năm hoặc 120.000 km. Đây là chế độ hậu mãi dài hạn hàng đầu thị trường Việt Nam hiện nay, khẳng định chất lượng và độ bền bỉ của các dòng xe Hyundai.

Sở hữu thiết kế Sensuous Sportiness (Sự thể thao gợi cảm) mang đậm chất tương lai, Hyundai Tucson từ lâu đã là lựa chọn ưu tiên của những khách hàng trẻ tuổi và các gia đình hiện đại. Việc duy trì doanh số ổn định với 2.519 xe được bàn giao đến tay khách hàng trong Quý I/2026 chính là minh chứng rõ nét nhất cho sức hút của mẫu SUV cỡ C này.

Trong đợt kích cầu tháng 5, với mức ưu đãi 68 triệu đồng, Hyundai Tucson càng trở nên hấp dẫn hơn khi đặt lên bàn cân so sánh với các đối thủ cùng phân khúc. Mức giá sau ưu đãi giúp khách hàng dễ dàng tiếp cận với những công nghệ hàng đầu được trang bị trên xe như hệ thống an toàn chủ động Hyundai SmartSense, hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian HTRAC hay các tùy chọn động cơ mạnh mẽ và tiết kiệm.

Đặc biệt, trong những ngày hè nắng nóng, khả năng làm lạnh sâu và nhanh của hệ thống điều hòa trên Tucson luôn được người dùng đánh giá cao. Khoang cabin rộng rãi bậc nhất phân khúc cùng cửa sổ trời toàn cảnh không chỉ mang lại sự thoải mái cho mọi vị trí ngồi mà còn giúp những chuyến du lịch gia đình trở nên trọn vẹn hơn.