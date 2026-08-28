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[GALLERY] Honda City Hatchback HRC lộ diện "cực cháy" tại Đông Nam Á

Số hóa - Xe

[GALLERY] Honda City Hatchback HRC lộ diện "cực cháy" tại Đông Nam Á

Honda City Hatchback HRC Concept xuất hiện tại Bangkok Auto Salon 2026, hé lộ hướng phát triển mới của các gói nâng cấp chính hàng Honda dưới thương hiệu HRC.

Nguyễn Thảo
Honda City Hatchback HRC Concept sở hữu các gói nâng cấp chính hãng Honda dưới thương hiệu HRC (Honda Racing Corporation). Xe được phát triển dựa trên mẫu hatchback đô thị City nhưng được tái thiết kế toàn diện thông qua bộ bodykit khí động học.
Honda City Hatchback HRC Concept sở hữu các gói nâng cấp chính hãng Honda dưới thương hiệu HRC (Honda Racing Corporation). Xe được phát triển dựa trên mẫu hatchback đô thị City nhưng được tái thiết kế toàn diện thông qua bộ bodykit khí động học.
Khu vực cản trước, cản sau và hai bên sườn xe bổ sung thêm các tấm ốp trang trí góc cạnh, kết hợp cùng cánh gió thể thao phía sau mui. Ngoại thất được tạo điểm nhấn thị giác bằng nước sơn hoàn thiện dạng dán film đổi màu thân xe, đi kèm họa tiết tem trang trí thiết kế riêng.
Khu vực cản trước, cản sau và hai bên sườn xe bổ sung thêm các tấm ốp trang trí góc cạnh, kết hợp cùng cánh gió thể thao phía sau mui. Ngoại thất được tạo điểm nhấn thị giác bằng nước sơn hoàn thiện dạng dán film đổi màu thân xe, đi kèm họa tiết tem trang trí thiết kế riêng.
Nhằm gia tăng tính đồng bộ, nhà sản xuất sử dụng bộ mâm đúc bằng hợp kim nhôm rèn kích thước 17 inch, đi kèm cùm phanh sơn màu đen ánh kim và hệ thống chụp đầu ống xả mạ màu đen mờ.
Nhằm gia tăng tính đồng bộ, nhà sản xuất sử dụng bộ mâm đúc bằng hợp kim nhôm rèn kích thước 17 inch, đi kèm cùm phanh sơn màu đen ánh kim và hệ thống chụp đầu ống xả mạ màu đen mờ.
Hệ thống logo nhận diện thương hiệu Honda cùng tên xe Honda City Hatchback HRC ở phía sau cũng chuyển sang tông màu chrome đen sang trọng và bắt mắt.
Hệ thống logo nhận diện thương hiệu Honda cùng tên xe Honda City Hatchback HRC ở phía sau cũng chuyển sang tông màu chrome đen sang trọng và bắt mắt.
Sự xuất hiện của mẫu xe Honda City Hatchback HRC Concept này sẽ đánh dấu bước chuyển mình quan trọng trong chiến lược phụ kiện chính hãng của Honda.
Sự xuất hiện của mẫu xe Honda City Hatchback HRC Concept này sẽ đánh dấu bước chuyển mình quan trọng trong chiến lược phụ kiện chính hãng của Honda.
Thương hiệu HRC sẽ dần đảm nhận vai trò kế thừa gói nâng cấp Modulo quen thuộc, mang đến hình ảnh hiện đại và gắn liền với di sản đua xe thể thao của hãng.
Thương hiệu HRC sẽ dần đảm nhận vai trò kế thừa gói nâng cấp Modulo quen thuộc, mang đến hình ảnh hiện đại và gắn liền với di sản đua xe thể thao của hãng.
Theo thông tin được công bố, các gói trang bị dưới thương hiệu HRC được chuẩn bị để tiếp nối Modulo, mở ra hướng đi mới cho dòng phụ kiện và phiên bản nâng cấp chính hãng của Honda.
Theo thông tin được công bố, các gói trang bị dưới thương hiệu HRC được chuẩn bị để tiếp nối Modulo, mở ra hướng đi mới cho dòng phụ kiện và phiên bản nâng cấp chính hãng của Honda.
Ở thời điểm hiện tại, City Hatchback HRC Concept chủ yếu tập trung vào thay đổi thiết kế và trang bị ngoại thất, chưa có thông tin về những nâng cấp liên quan đến động cơ hay hiệu năng vận hành.
Ở thời điểm hiện tại, City Hatchback HRC Concept chủ yếu tập trung vào thay đổi thiết kế và trang bị ngoại thất, chưa có thông tin về những nâng cấp liên quan đến động cơ hay hiệu năng vận hành.
Video: Xem chi tiết Honda City Hatchback Facelift 1.5 e:HEV thến hệ mới.
Nguyễn Thảo
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