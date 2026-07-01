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[GALLERY] Công ty luật AI đầu tiên thắng kiện, đòi hơn 220 triệu đồng

Số hóa - Xe

[GALLERY] Công ty luật AI đầu tiên thắng kiện, đòi hơn 220 triệu đồng

Một công ty luật vận hành bằng AI tại Anh vừa giúp khách hàng thắng kiện đòi hơn 220 triệu đồng, mở ra bước ngoặt mới cho ngành pháp lý thời đại số.

Thiên Trang (TH)
Một cột mốc mới của ngành công nghệ pháp lý vừa được thiết lập khi Garfield AI, công ty luật vận hành bằng trí tuệ nhân tạo (AI) đầu tiên trên thế giới được cấp phép tại Anh, đã giúp một khách hàng giành chiến thắng trong vụ kiện đòi khoản thù lao 7.000 bảng Anh, tương đương hơn 220 triệu đồng, với gần như toàn bộ quá trình chuẩn bị hồ sơ đều do AI tự động đảm nhiệm.
Một cột mốc mới của ngành công nghệ pháp lý vừa được thiết lập khi Garfield AI, công ty luật vận hành bằng trí tuệ nhân tạo (AI) đầu tiên trên thế giới được cấp phép tại Anh, đã giúp một khách hàng giành chiến thắng trong vụ kiện đòi khoản thù lao 7.000 bảng Anh, tương đương hơn 220 triệu đồng, với gần như toàn bộ quá trình chuẩn bị hồ sơ đều do AI tự động đảm nhiệm.
Phiên tòa diễn ra ngày 14/5/2026 và chỉ được công bố rộng rãi sau khi hoàn tất các thủ tục hậu tố tụng vào cuối tháng 6, nhanh chóng thu hút sự chú ý của giới luật sư và công nghệ bởi đây được xem là minh chứng đầu tiên cho thấy AI có thể tham gia hiệu quả vào quy trình tố tụng dân sự mà vẫn đáp ứng các tiêu chuẩn nghiêm ngặt của hệ thống tư pháp.
Phiên tòa diễn ra ngày 14/5/2026 và chỉ được công bố rộng rãi sau khi hoàn tất các thủ tục hậu tố tụng vào cuối tháng 6, nhanh chóng thu hút sự chú ý của giới luật sư và công nghệ bởi đây được xem là minh chứng đầu tiên cho thấy AI có thể tham gia hiệu quả vào quy trình tố tụng dân sự mà vẫn đáp ứng các tiêu chuẩn nghiêm ngặt của hệ thống tư pháp.
Nguyên đơn là cô Tamires Camal Taquidir, một lao động tự do bị doanh nghiệp trong lĩnh vực nhà hàng - khách sạn chậm thanh toán khoản tiền công 7.000 bảng Anh, trong khi chi phí thuê luật sư truyền thống để theo đuổi vụ kiện thường cao đến mức khiến nhiều người từ bỏ quyền lợi của mình đối với các tranh chấp có giá trị dưới 10.000 bảng Anh.
Nguyên đơn là cô Tamires Camal Taquidir, một lao động tự do bị doanh nghiệp trong lĩnh vực nhà hàng - khách sạn chậm thanh toán khoản tiền công 7.000 bảng Anh, trong khi chi phí thuê luật sư truyền thống để theo đuổi vụ kiện thường cao đến mức khiến nhiều người từ bỏ quyền lợi của mình đối với các tranh chấp có giá trị dưới 10.000 bảng Anh.
Thay vì lựa chọn các hãng luật truyền thống, cô Taquidir đã sử dụng Garfield AI và chỉ phải chi khoảng 400 bảng Anh, tương đương hơn 12 triệu đồng, để hệ thống AI tự động soạn thư yêu cầu thanh toán, thu thập chứng cứ, lập bốn bản lời khai nhân chứng, hoàn thiện hồ sơ và trực tiếp nộp các tài liệu lên Tòa án hạt Wandsworth.
Thay vì lựa chọn các hãng luật truyền thống, cô Taquidir đã sử dụng Garfield AI và chỉ phải chi khoảng 400 bảng Anh, tương đương hơn 12 triệu đồng, để hệ thống AI tự động soạn thư yêu cầu thanh toán, thu thập chứng cứ, lập bốn bản lời khai nhân chứng, hoàn thiện hồ sơ và trực tiếp nộp các tài liệu lên Tòa án hạt Wandsworth.
Ngay cả khi phía bị đơn đưa ra các yêu cầu kiện ngược nhằm gây sức ép, hệ thống AI cũng nhanh chóng phân tích hồ sơ và tự động xây dựng các văn bản phản bác phù hợp, trong khi luật sư con người Dominic Li chỉ tham gia ở giai đoạn cuối để đại diện thân chủ tranh tụng trong phiên xử kéo dài ba giờ và giành chiến thắng trước tòa.
Ngay cả khi phía bị đơn đưa ra các yêu cầu kiện ngược nhằm gây sức ép, hệ thống AI cũng nhanh chóng phân tích hồ sơ và tự động xây dựng các văn bản phản bác phù hợp, trong khi luật sư con người Dominic Li chỉ tham gia ở giai đoạn cuối để đại diện thân chủ tranh tụng trong phiên xử kéo dài ba giờ và giành chiến thắng trước tòa.
Điểm khác biệt lớn của Garfield AI so với các chatbot AI thông thường là hệ thống này được phát triển chuyên biệt cho lĩnh vực pháp lý, kết hợp giữa các chuyên gia luật và kỹ sư công nghệ, đồng thời hoạt động dưới sự quản lý của Cơ quan Quản lý Luật sư Anh (SRA), giúp hạn chế hoàn toàn hiện tượng "ảo giác AI" - lỗi khiến chatbot tự bịa ra điều luật hoặc án lệ không tồn tại.
Điểm khác biệt lớn của Garfield AI so với các chatbot AI thông thường là hệ thống này được phát triển chuyên biệt cho lĩnh vực pháp lý, kết hợp giữa các chuyên gia luật và kỹ sư công nghệ, đồng thời hoạt động dưới sự quản lý của Cơ quan Quản lý Luật sư Anh (SRA), giúp hạn chế hoàn toàn hiện tượng "ảo giác AI" - lỗi khiến chatbot tự bịa ra điều luật hoặc án lệ không tồn tại.
Theo Garfield AI, nền tảng này đã xử lý thành công hơn 600 vụ khiếu nại dân sự, giúp doanh nghiệp nhỏ và người lao động tự do thu hồi tổng cộng hơn 500.000 bảng Anh, tương đương hơn 16 tỷ đồng, cho thấy AI đang dần trở thành công cụ hỗ trợ pháp lý có tính ứng dụng cao thay vì chỉ dừng ở mức thử nghiệm.
Theo Garfield AI, nền tảng này đã xử lý thành công hơn 600 vụ khiếu nại dân sự, giúp doanh nghiệp nhỏ và người lao động tự do thu hồi tổng cộng hơn 500.000 bảng Anh, tương đương hơn 16 tỷ đồng, cho thấy AI đang dần trở thành công cụ hỗ trợ pháp lý có tính ứng dụng cao thay vì chỉ dừng ở mức thử nghiệm.
Chiến thắng lịch sử của Garfield AI cũng tạo ra làn sóng chuyển đổi mạnh mẽ trong ngành luật khi hãng luật lớn nhất thế giới Kirkland &amp; Ellis công bố kế hoạch đầu tư tới 500 triệu USD để phát triển AI riêng, trong khi cơ quan quản lý Anh đồng thời siết chặt việc sử dụng AI thiếu kiểm soát sau vụ hãng luật Pinsent Masons bị khiển trách vì nộp tài liệu sai lệch do AI tạo ra, cho thấy tương lai của ngành luật sẽ phụ thuộc vào việc ứng dụng AI đúng cách thay vì thay thế hoàn toàn con người.
Chiến thắng lịch sử của Garfield AI cũng tạo ra làn sóng chuyển đổi mạnh mẽ trong ngành luật khi hãng luật lớn nhất thế giới Kirkland & Ellis công bố kế hoạch đầu tư tới 500 triệu USD để phát triển AI riêng, trong khi cơ quan quản lý Anh đồng thời siết chặt việc sử dụng AI thiếu kiểm soát sau vụ hãng luật Pinsent Masons bị khiển trách vì nộp tài liệu sai lệch do AI tạo ra, cho thấy tương lai của ngành luật sẽ phụ thuộc vào việc ứng dụng AI đúng cách thay vì thay thế hoàn toàn con người.
Mời quý độc giả xem thêm video: Trời nồm khó chịu, 4 máy hút ẩm công suất lớn dưới 8 triệu đáng cân nhắc cho gia đình.
Thiên Trang (TH)
#AI luật #công ty luật #thắng kiện #pháp lý số #Garfield AI #tố tụng dân sự

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