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[GALLERY] CEO mắc “ảo tưởng AI”, cảnh báo gây chấn động Silicon

Số hóa - Xe

[GALLERY] CEO mắc “ảo tưởng AI”, cảnh báo gây chấn động Silicon

CEO Box cảnh báo nhiều lãnh đạo công nghệ đang đánh giá quá cao AI, bỏ qua hàng loạt thách thức triển khai thực tế và nguy cơ đưa ra quyết định sai lầm.

Thiên Trang (TH)
Trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo trở thành từ khóa nóng nhất của ngành công nghệ toàn cầu, Aaron Levie – đồng sáng lập kiêm CEO Box – đã đưa ra một cảnh báo gây chú ý khi cho rằng nhiều lãnh đạo doanh nghiệp đang rơi vào trạng thái “ảo tưởng AI”, tức đánh giá quá cao năng lực thực tế của công nghệ này chỉ vì bị thuyết phục bởi những màn trình diễn ấn tượng trên sân khấu hoặc các bản demo được tối ưu hóa kỹ lưỡng.
Trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo trở thành từ khóa nóng nhất của ngành công nghệ toàn cầu, Aaron Levie – đồng sáng lập kiêm CEO Box – đã đưa ra một cảnh báo gây chú ý khi cho rằng nhiều lãnh đạo doanh nghiệp đang rơi vào trạng thái “ảo tưởng AI”, tức đánh giá quá cao năng lực thực tế của công nghệ này chỉ vì bị thuyết phục bởi những màn trình diễn ấn tượng trên sân khấu hoặc các bản demo được tối ưu hóa kỹ lưỡng.
Theo Aaron Levie, nguyên nhân khiến nhiều CEO mắc phải “căn bệnh” này là bởi họ thường đứng quá xa quá trình triển khai thực tế, nơi các kỹ sư và đội ngũ vận hành phải xử lý vô số công đoạn phức tạp để biến một mô hình AI hoạt động tốt trong phòng thí nghiệm thành hệ thống vận hành ổn định, an toàn và tạo ra giá trị thực sự cho doanh nghiệp.
Theo Aaron Levie, nguyên nhân khiến nhiều CEO mắc phải “căn bệnh” này là bởi họ thường đứng quá xa quá trình triển khai thực tế, nơi các kỹ sư và đội ngũ vận hành phải xử lý vô số công đoạn phức tạp để biến một mô hình AI hoạt động tốt trong phòng thí nghiệm thành hệ thống vận hành ổn định, an toàn và tạo ra giá trị thực sự cho doanh nghiệp.
Vị CEO Box nhận định rằng khi trực tiếp trải nghiệm các công cụ AI hiện đại, nhiều nhà lãnh đạo chỉ nhìn thấy “con đường màu hồng” với những câu trả lời thông minh, khả năng tự động hóa ấn tượng và tốc độ xử lý đáng kinh ngạc, trong khi họ lại bỏ qua hàng chục bước tiếp theo như kiểm tra chất lượng dữ liệu, huấn luyện tác nhân AI, sửa lỗi, rà soát bảo mật và kiểm chứng độ chính xác trước khi đưa vào sử dụng thực tế.
Vị CEO Box nhận định rằng khi trực tiếp trải nghiệm các công cụ AI hiện đại, nhiều nhà lãnh đạo chỉ nhìn thấy “con đường màu hồng” với những câu trả lời thông minh, khả năng tự động hóa ấn tượng và tốc độ xử lý đáng kinh ngạc, trong khi họ lại bỏ qua hàng chục bước tiếp theo như kiểm tra chất lượng dữ liệu, huấn luyện tác nhân AI, sửa lỗi, rà soát bảo mật và kiểm chứng độ chính xác trước khi đưa vào sử dụng thực tế.
Khoảng cách giữa một màn trình diễn AI thành công và một hệ thống AI có thể vận hành bền vững trong môi trường doanh nghiệp hiện vẫn rất lớn, bởi phía sau những kết quả tưởng như hoàn hảo là khối lượng công việc hậu trường khổng lồ đòi hỏi nguồn lực, thời gian và kinh nghiệm chuyên môn mà không phải doanh nghiệp nào cũng sẵn sàng đầu tư đầy đủ.
Khoảng cách giữa một màn trình diễn AI thành công và một hệ thống AI có thể vận hành bền vững trong môi trường doanh nghiệp hiện vẫn rất lớn, bởi phía sau những kết quả tưởng như hoàn hảo là khối lượng công việc hậu trường khổng lồ đòi hỏi nguồn lực, thời gian và kinh nghiệm chuyên môn mà không phải doanh nghiệp nào cũng sẵn sàng đầu tư đầy đủ.
Aaron Levie cho rằng cách tốt nhất để các CEO hiểu đúng về AI không phải là đọc những báo cáo lạc quan hay tham dự các buổi giới thiệu công nghệ, mà là trực tiếp sử dụng AI trong thời gian dài để nhận ra cả tiềm năng lẫn những giới hạn thực tế của công nghệ, từ đó xây dựng chiến lược ứng dụng phù hợp thay vì chạy theo các xu hướng mang tính phong trào.
Aaron Levie cho rằng cách tốt nhất để các CEO hiểu đúng về AI không phải là đọc những báo cáo lạc quan hay tham dự các buổi giới thiệu công nghệ, mà là trực tiếp sử dụng AI trong thời gian dài để nhận ra cả tiềm năng lẫn những giới hạn thực tế của công nghệ, từ đó xây dựng chiến lược ứng dụng phù hợp thay vì chạy theo các xu hướng mang tính phong trào.
Đáng chú ý, quan điểm của CEO Box xuất hiện giữa lúc ngày càng nhiều doanh nghiệp công nghệ viện dẫn AI như lý do cho các đợt cắt giảm nhân sự quy mô lớn, trong khi một số lãnh đạo ngành AI dự báo công nghệ này có thể thay thế hàng triệu việc làm văn phòng trong vài năm tới, làm dấy lên những tranh luận gay gắt về tương lai của thị trường lao động toàn cầu.
Đáng chú ý, quan điểm của CEO Box xuất hiện giữa lúc ngày càng nhiều doanh nghiệp công nghệ viện dẫn AI như lý do cho các đợt cắt giảm nhân sự quy mô lớn, trong khi một số lãnh đạo ngành AI dự báo công nghệ này có thể thay thế hàng triệu việc làm văn phòng trong vài năm tới, làm dấy lên những tranh luận gay gắt về tương lai của thị trường lao động toàn cầu.
Trái với các nhận định bi quan, Aaron Levie tin rằng AI không nhất thiết khiến doanh nghiệp cần ít nhân viên hơn mà ngược lại có thể tạo ra thêm nhiều cơ hội việc làm mới, bởi công nghệ giúp giảm đáng kể chi phí khởi đầu cho các dự án phức tạp, từ đó khuyến khích doanh nghiệp mở rộng hoạt động và triển khai những ý tưởng trước đây bị xem là quá tốn kém hoặc khó thực hiện.
Trái với các nhận định bi quan, Aaron Levie tin rằng AI không nhất thiết khiến doanh nghiệp cần ít nhân viên hơn mà ngược lại có thể tạo ra thêm nhiều cơ hội việc làm mới, bởi công nghệ giúp giảm đáng kể chi phí khởi đầu cho các dự án phức tạp, từ đó khuyến khích doanh nghiệp mở rộng hoạt động và triển khai những ý tưởng trước đây bị xem là quá tốn kém hoặc khó thực hiện.
Cảnh báo từ CEO Box cũng phản ánh thực tế rằng giữa những lời hứa về cuộc cách mạng AI và khả năng triển khai ngoài đời thực vẫn tồn tại khoảng cách đáng kể, và nếu các nhà lãnh đạo công nghệ chỉ nhìn thấy mặt hào nhoáng của AI mà bỏ qua những thách thức vận hành phía sau, họ có thể đưa ra các quyết định đầu tư sai lầm, khiến doanh nghiệp phải trả giá đắt trong cuộc đua công nghệ đang ngày càng khốc liệt.
Cảnh báo từ CEO Box cũng phản ánh thực tế rằng giữa những lời hứa về cuộc cách mạng AI và khả năng triển khai ngoài đời thực vẫn tồn tại khoảng cách đáng kể, và nếu các nhà lãnh đạo công nghệ chỉ nhìn thấy mặt hào nhoáng của AI mà bỏ qua những thách thức vận hành phía sau, họ có thể đưa ra các quyết định đầu tư sai lầm, khiến doanh nghiệp phải trả giá đắt trong cuộc đua công nghệ đang ngày càng khốc liệt.
Mời quý độc giả xem thêm video: 'Sứa ma' nước ngọt: Ngủ quên dưới đáy hồ, thức dậy là kỳ quan hiếm gặp
Thiên Trang (TH)
#AI #CEO #công nghệ #Silicon #Aaron Levie #triển khai AI

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