[GALLERY] CEO mắc “ảo tưởng AI”, cảnh báo gây chấn động Silicon

CEO Box cảnh báo nhiều lãnh đạo công nghệ đang đánh giá quá cao AI, bỏ qua hàng loạt thách thức triển khai thực tế và nguy cơ đưa ra quyết định sai lầm.
Hà Nội đề xuất thuê nhà dân và mua nhà thương mại để bổ sung quỹ nhà ở xã hội, hướng tới giải quyết vấn đề nhà ở cho người dân.
Thị trường ôtô Việt Nam tháng 6/2026 chứng kiến cuộc đua giảm giá sâu từ nhiều hãng xe nhằm kích cầu mua sắm, trong đó nhóm SUV giảm giá hàng trăm triệu đồng.
Xem tử vi hàng ngày, tử vi 12 con giáp hôm nay cho thấy tuổi Mão điều chỉnh kế hoạch cho phù hợp tình hình thực tế và có cuộc sống giàu sang.
Cuộc tập trận bắn đạn thật của Triều Tiên hé lộ bước tiến đáng chú ý trong tác chiến lấy mạng làm trung tâm, với sự phối hợp giữa xe tăng, pháo binh và UAV.
Nhiều người thích “troll” tin nhắn lừa đảo để mua vui, nhưng chuyên gia cảnh báo hành động này có thể khiến bạn trở thành mục tiêu của nhiều vụ lừa đảo hơn.
Là mẫu xe sedan hạng sang của thương hiệu Nga, nhưng Senat 900 lại được ra đời từ mẫu ôtô Hồng Kỳ H9 của Trung Quốc và từng được bán ở Việt Nam.
Từ game kinh dị, bóng đá đến MMORPG quy mô lớn, tháng 6/2026 hứa hẹn bùng nổ với hàng loạt siêu phẩm mobile mới trên Android và iOS.
AI ngày càng thông minh và hữu ích, nhưng các chuyên gia cảnh báo người dùng không nên xem câu trả lời từ chatbot là nguồn thông tin tuyệt đối đáng tin cậy.
Trào lưu độ xe SUV cỡ nhỏ Suzuki Jimny chưa bao giờ có hồi kết, mới đây một hãng độ Nhật Bản đã ra mắt bodykit lấy cảm hứng từ Land Cruiser 70 Series.
Chiếc xe thể thao DeLorean DMC-12 cửa cánh chim xuất hiện trong MV "Come My Way" của Sơn Tùng M-TP đã nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý trên mạng xã hội.
Một khách sạn tại Trung Quốc đang gây chú ý khi vận hành gần như hoàn toàn bằng robot và AI, từ lễ tân, dọn phòng đến phục vụ khách lưu trú.
Nhiều thiết bị chuyên dụng cùng hệ thống hạ tầng phục vụ thi công đang được triển khai đồng bộ, chuẩn bị cho dự án tuyến đường sắt đô thị số 5.
Nhiều người dùng smartphone không ngờ rằng chiếc ốp lưng quen thuộc có thể làm máy nóng hơn, hao pin nhanh hơn và ảnh hưởng đến tuổi thọ thiết bị.
Subaru Levorg Layback S:HEV 2026 vừa ra mắt Nhật Bản được trang bị hệ truyền động hybrid mới, phần đầu xe thiết kế lại nhưng bị cắt một chi tiết đặc trưng.
Xem tử vi hàng ngày, tử vi 12 con giáp hôm nay cho thấy tuổi Dậu làm việc tỉ mỉ và có thói quen tiêu dùng thông minh, tài chính ở mức tốt.
UAV này sở hữu năng lực từ cảm biến đến tác chiến, cho phép các tàu chiến phát hiện, theo dõi và đối phó với các mối đe dọa dưới nước.
Nhiều người dùng Zalo thường xuyên gặp lỗi gọi thoại, video bị giật lag hoặc mất tiếng. Chỉ vài thao tác đơn giản có thể giúp cuộc gọi ổn định hơn.
Kia Tasman mới về Việt Nam sở hữu diện mạo lạ mắt, nội thất mang hơi hướng SUV. Xe nhắm đến tệp khách hàng cần một chiếc bán tải khác biệt so truyền thống.
Súng trường QBZ-191 cải thiện công thái học và khả năng tích hợp phụ kiện đã được Trung Quốc đưa vào sản xuất hàng loạt nhằm thay thế cho mẫu bullpup QBZ-95.
Chỉ từ khoảng 200.000 đồng, người dùng đã có thể sở hữu combo củ sạc và cáp sạc nhanh nhỏ gọn, tương thích tốt với cả iPhone lẫn Android.
Mẫu xe Toyota GR86 2027 mới vẫn chưa được tăng công suất động cơ, nhưng một số tinh chỉnh có thể giúp mỗi lần cầm lái mẫu xe này trở nên thú vị hơn.