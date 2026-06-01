[GALLERY] Microsoft Surface bị quay lưng vì laptop AI quá đắt

Surface từng là biểu tượng cứu thế giới Windows, nhưng giá bán tăng mạnh cùng cấu hình gây tranh cãi đang khiến Microsoft hứng chỉ trích dữ dội.

Dòng Microsoft Surface từng được xem là biểu tượng hồi sinh laptop Windows cao cấp với thiết kế tinh tế, trải nghiệm mượt mà và khả năng cạnh tranh trực tiếp với MacBook Air của Apple.
Tuy nhiên, những quyết định gần đây của Microsoft đang khiến cộng đồng công nghệ thất vọng khi Surface liên tục tăng giá mạnh nhưng cấu hình lại bị đánh giá là thiếu tương xứng trong kỷ nguyên AI PC.
Nhiều người dùng đặc biệt phản ứng dữ dội trước thông tin một mẫu Surface Laptop mới chỉ có 8GB RAM nhưng được định giá gần 1.300 USD, mức giá thậm chí còn cao hơn nhiều laptop AI sở hữu cấu hình mạnh hơn trên thị trường.
Sự so sánh càng trở nên gay gắt khi Apple tung ra các mẫu MacBook mới có giá dễ tiếp cận hơn nhưng vẫn trang bị sẵn 16GB RAM, trong khi Microsoft lại quảng bá mạnh cho xu hướng Copilot+ PC yêu cầu tối thiểu 16GB RAM để xử lý AI cục bộ.
Điều này tạo nên nghịch lý lớn khi chính Microsoft đặt ra tiêu chuẩn phần cứng cho AI PC nhưng lại bán ra thiết bị không đáp ứng đầy đủ xu hướng mà hãng đang thúc đẩy, khiến nhiều người cho rằng Surface đang “lạc hậu ngay từ khi ra mắt”.
Không chỉ gây tranh cãi về RAM, Surface còn mất dần lợi thế cạnh tranh khi giá bán tăng chóng mặt, với một số phiên bản cao cấp có giá vượt cả MacBook Pro 16-inch dù hiệu năng và màn hình không được đánh giá vượt trội.
Theo nhiều ý kiến trên các diễn đàn công nghệ, Microsoft đang rơi vào vòng luẩn quẩn khi đầu tư hàng chục tỷ USD cho AI và trung tâm dữ liệu, nhưng áp lực chi phí linh kiện lại khiến các thiết bị tiêu dùng bị cắt giảm cấu hình hoặc tăng giá mạnh.
Surface từng là “vị cứu tinh” của Windows trong thời kỳ laptop PC thiếu bản sắc, nhưng giờ đây chính dòng sản phẩm này lại đang trở thành tâm điểm chỉ trích khi người dùng cảm thấy Microsoft không còn đặt trải nghiệm khách hàng lên ưu tiên hàng đầu.
