Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
[GALLERY] Cận cảnh Mitsubishi Attrage 2026 - thiết kế "lột xác", ADAS xịn sò

Số hóa - Xe

[GALLERY] Cận cảnh Mitsubishi Attrage 2026 - thiết kế "lột xác", ADAS xịn sò

Mitsubishi Motors vừa chính thức ra mắt Mitsubishi Attrage 2026 tại thị trường Thái Lan với giá bán từ 564.000 - 619.000 baht (khoảng 445 - 490 triệu đồng).

Nguyễn Anh
Mitsubishi Motors vừa chính thức giới thiệu phiên bản nâng cấp Mitsubishi Attrage 2026 tại thị trường Thái Lan. Xe được phân phối với 2 phiên bản gồm 1.2 Active và 1.2 Smart.và nhận loạt cải tiến đáng chú ý về thiết kế, hiệu suất vận hành cũng như công nghệ an toàn.
Mitsubishi Motors vừa chính thức giới thiệu phiên bản nâng cấp Mitsubishi Attrage 2026 tại thị trường Thái Lan. Xe được phân phối với 2 phiên bản gồm 1.2 Active và 1.2 Smart.và nhận loạt cải tiến đáng chú ý về thiết kế, hiệu suất vận hành cũng như công nghệ an toàn.
Về thiết kế, điểm thay đổi dễ nhận thấy nhất nằm ở phần đầu xe với lưới tản nhiệt mới, mang lại diện mạo hiện đại và cứng cáp hơn so với phiên bản cũ. Tổng thể thân xe vẫn giữ kiểu dáng nhỏ gọn quen thuộc, phù hợp với nhu cầu di chuyển đô thị.
Về thiết kế, điểm thay đổi dễ nhận thấy nhất nằm ở phần đầu xe với lưới tản nhiệt mới, mang lại diện mạo hiện đại và cứng cáp hơn so với phiên bản cũ. Tổng thể thân xe vẫn giữ kiểu dáng nhỏ gọn quen thuộc, phù hợp với nhu cầu di chuyển đô thị.
Kích thước xe lần lượt ở mức 3.845 x 1.665 x 1.505 mm, chiều dài cơ sở 2.450 mm và khoảng sáng gầm 150 mm. Đáng chú ý, dung tích bình nhiên liệu đã được nâng từ 35 lít lên 42 lít, giúp gia tăng phạm vi vận hành.
Kích thước xe lần lượt ở mức 3.845 x 1.665 x 1.505 mm, chiều dài cơ sở 2.450 mm và khoảng sáng gầm 150 mm. Đáng chú ý, dung tích bình nhiên liệu đã được nâng từ 35 lít lên 42 lít, giúp gia tăng phạm vi vận hành.
Về nội thất, Mitsubishi Attrage 2026 sở hữu cấu hình 5 chỗ ngồi với ghế bọc da, các chi tiết bên trong cũng được làm mới, nhưng không thay đổi quá nhiều. Xe có màn hình giải trí cảm ứng 7 inch, hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto, đi kèm hệ thống định vị và dàn âm thanh 4 loa.
Về nội thất, Mitsubishi Attrage 2026 sở hữu cấu hình 5 chỗ ngồi với ghế bọc da, các chi tiết bên trong cũng được làm mới, nhưng không thay đổi quá nhiều. Xe có màn hình giải trí cảm ứng 7 inch, hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto, đi kèm hệ thống định vị và dàn âm thanh 4 loa.
Phiên bản cao cấp 1.2 Smart được nâng cấp thêm loạt trang bị như mâm hợp kim 15 inch, đèn pha LED projector, đèn LED định vị ban ngày, điều hòa tự động, ghế bọc da tổng hợp, vô-lăng bọc da, Smart Key, nút bấm khởi động, Cruise Control cùng camera lùi.
Phiên bản cao cấp 1.2 Smart được nâng cấp thêm loạt trang bị như mâm hợp kim 15 inch, đèn pha LED projector, đèn LED định vị ban ngày, điều hòa tự động, ghế bọc da tổng hợp, vô-lăng bọc da, Smart Key, nút bấm khởi động, Cruise Control cùng camera lùi.
Một nâng cấp đáng chú ý khác là việc Mitsubishi trang bị hệ thống hỗ trợ lái nâng cao ADAS ngay từ phiên bản tiêu chuẩn Active, bao gồm cảnh báo va chạm phía trước (FCW) và cảnh báo chệch làn đường (LDW).
Một nâng cấp đáng chú ý khác là việc Mitsubishi trang bị hệ thống hỗ trợ lái nâng cao ADAS ngay từ phiên bản tiêu chuẩn Active, bao gồm cảnh báo va chạm phía trước (FCW) và cảnh báo chệch làn đường (LDW).
Bên cạnh đó, xe vẫn duy trì các tính năng an toàn cơ bản như ABS, EBD, BA, cân bằng điện tử ASC, kiểm soát lực kéo TCL, hỗ trợ khởi hành ngang dốc HSA, cùng 2 túi khí và ISOFIX.
Bên cạnh đó, xe vẫn duy trì các tính năng an toàn cơ bản như ABS, EBD, BA, cân bằng điện tử ASC, kiểm soát lực kéo TCL, hỗ trợ khởi hành ngang dốc HSA, cùng 2 túi khí và ISOFIX.
Ngoài ra, phiên bản này còn được bổ sung hệ thống cảnh báo va chạm trước kèm hỗ trợ phanh (FCM-LS) và tính năng giảm công suất động cơ khi đạp ga đột ngột (RMS-Forward).
Ngoài ra, phiên bản này còn được bổ sung hệ thống cảnh báo va chạm trước kèm hỗ trợ phanh (FCM-LS) và tính năng giảm công suất động cơ khi đạp ga đột ngột (RMS-Forward).
Bên dưới nắp ca-pô, Attrage 2026 tiếp tục sử dụng động cơ xăng 1.2L 3 xi-lanh mã 3A92, dung tích 1.193 cc, cho công suất tối đa 78 mã lực tại 6.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 100 Nm tại 4.000 vòng/phút, kết hợp hộp số tự động INVECS III-CVT.
Bên dưới nắp ca-pô, Attrage 2026 tiếp tục sử dụng động cơ xăng 1.2L 3 xi-lanh mã 3A92, dung tích 1.193 cc, cho công suất tối đa 78 mã lực tại 6.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 100 Nm tại 4.000 vòng/phút, kết hợp hộp số tự động INVECS III-CVT.
Điểm mới đáng chú ý là Mitsubishi đã bổ sung công nghệ Roller Camshaft, giúp giảm ma sát trong động cơ. Phiên bản số sàn của Attrage 2026 cũng đã chính thức bị loại khỏi danh mục sản phẩm tại Thái Lan từ năm 2023.
Điểm mới đáng chú ý là Mitsubishi đã bổ sung công nghệ Roller Camshaft, giúp giảm ma sát trong động cơ. Phiên bản số sàn của Attrage 2026 cũng đã chính thức bị loại khỏi danh mục sản phẩm tại Thái Lan từ năm 2023.
Mức giá xe Mitsubishi Attrage 2026 tại thị trường Thái Lan với mức bán ra dao động từ 564.000 - 619.000 baht (khoảng 445 - 490 triệu đồng). Đi kèm là chính sách bảo hành 5 năm hoặc 100.000 km, miễn phí công bảo dưỡng định kỳ trong cùng thời gian và tặng kèm bảo hiểm thân vỏ 1 năm.
Mức giá xe Mitsubishi Attrage 2026 tại thị trường Thái Lan với mức bán ra dao động từ 564.000 - 619.000 baht (khoảng 445 - 490 triệu đồng). Đi kèm là chính sách bảo hành 5 năm hoặc 100.000 km, miễn phí công bảo dưỡng định kỳ trong cùng thời gian và tặng kèm bảo hiểm thân vỏ 1 năm.
Video: Giới thiệu Mitsubishi Attrage 2026 thế hệ mới.
Nguyễn Anh
#Mitsubishi Attrage 2026 giá rẻ #Mitsubishi Attrage 2026 mới #Mitsubishi Attrage 2026 nâng cấp #giá xe Mitsubishi Attrage 2026 #ra mắt Mitsubishi Attrage 2026 #xe sedan Mitsubishi Attrage 2026

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Gallery Video Podcast Infographic eMagazine
TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT