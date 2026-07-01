Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
[GALLERY] Bom tấn 1,5 triệu đồng lao dốc, chỉ còn vài người chơi

Số hóa - Xe

[GALLERY] Bom tấn 1,5 triệu đồng lao dốc, chỉ còn vài người chơi

Từng được kỳ vọng khuấy đảo làng game, giờ gây sốc khi lượng người chơi trực tuyến giảm xuống chỉ còn vài chục người.

Thiên Trang (TH)
Từng được xem là một trong những bom tấn hành động đáng mong đợi nhất của ngành công nghiệp game châu Á, Lost Soul Aside hiện đang trải qua giai đoạn khó khăn khi lượng người chơi trực tuyến trên Steam sụt giảm mạnh, trái ngược hoàn toàn với những kỳ vọng khổng lồ từng được đặt lên tựa game này suốt gần một thập kỷ phát triển.
Từng được xem là một trong những bom tấn hành động đáng mong đợi nhất của ngành công nghiệp game châu Á, Lost Soul Aside hiện đang trải qua giai đoạn khó khăn khi lượng người chơi trực tuyến trên Steam sụt giảm mạnh, trái ngược hoàn toàn với những kỳ vọng khổng lồ từng được đặt lên tựa game này suốt gần một thập kỷ phát triển.
Ngay từ những ngày đầu được giới thiệu, Lost Soul Aside đã nhanh chóng thu hút sự chú ý nhờ các đoạn trailer sở hữu đồ họa đẹp mắt cùng phong cách chiến đấu tốc độ cao, khiến nhiều game thủ liên tưởng đến sự kết hợp giữa những thương hiệu nổi tiếng như Final Fantasy XV và Devil May Cry, từ đó tạo nên làn sóng kỳ vọng cực lớn trong cộng đồng yêu thích game hành động.
Ngay từ những ngày đầu được giới thiệu, Lost Soul Aside đã nhanh chóng thu hút sự chú ý nhờ các đoạn trailer sở hữu đồ họa đẹp mắt cùng phong cách chiến đấu tốc độ cao, khiến nhiều game thủ liên tưởng đến sự kết hợp giữa những thương hiệu nổi tiếng như Final Fantasy XV và Devil May Cry, từ đó tạo nên làn sóng kỳ vọng cực lớn trong cộng đồng yêu thích game hành động.
Với thời gian phát triển kéo dài gần 10 năm và mức giá phát hành thuộc nhóm bom tấn lên tới hơn 1,5 triệu đồng, Lost Soul Aside từng được xem là dự án có tiềm năng trở thành hiện tượng mới của thị trường, đồng thời là niềm hy vọng cho những sản phẩm hành động chất lượng cao đến từ các nhà phát triển châu Á.
Với thời gian phát triển kéo dài gần 10 năm và mức giá phát hành thuộc nhóm bom tấn lên tới hơn 1,5 triệu đồng, Lost Soul Aside từng được xem là dự án có tiềm năng trở thành hiện tượng mới của thị trường, đồng thời là niềm hy vọng cho những sản phẩm hành động chất lượng cao đến từ các nhà phát triển châu Á.
Tuy nhiên, khi chính thức ra mắt, trò chơi lại không tạo được sức hút như mong đợi khi nhiều người chơi cho rằng hệ thống chiến đấu dù khá hấp dẫn nhưng thiếu chiều sâu cần thiết, trong khi các lựa chọn nâng cấp nhân vật và kỹ năng còn hạn chế, khiến trải nghiệm nhanh chóng trở nên lặp lại sau một thời gian ngắn.
Tuy nhiên, khi chính thức ra mắt, trò chơi lại không tạo được sức hút như mong đợi khi nhiều người chơi cho rằng hệ thống chiến đấu dù khá hấp dẫn nhưng thiếu chiều sâu cần thiết, trong khi các lựa chọn nâng cấp nhân vật và kỹ năng còn hạn chế, khiến trải nghiệm nhanh chóng trở nên lặp lại sau một thời gian ngắn.
Bên cạnh đó, phần biểu cảm nhân vật bị đánh giá thiếu tự nhiên, chất lượng đồ họa không còn tạo được lợi thế cạnh tranh so với những bom tấn hiện đại và nội dung tổng thể chưa đủ đột phá để đáp ứng những kỳ vọng đã được cộng đồng xây dựng suốt nhiều năm trước ngày phát hành.
Bên cạnh đó, phần biểu cảm nhân vật bị đánh giá thiếu tự nhiên, chất lượng đồ họa không còn tạo được lợi thế cạnh tranh so với những bom tấn hiện đại và nội dung tổng thể chưa đủ đột phá để đáp ứng những kỳ vọng đã được cộng đồng xây dựng suốt nhiều năm trước ngày phát hành.
Một số tranh cãi liên quan đến đội ngũ phát triển trong quá trình quảng bá và vận hành sản phẩm cũng được cho là đã ảnh hưởng phần nào đến hình ảnh của trò chơi, nhưng nhiều ý kiến nhận định nguyên nhân cốt lõi vẫn đến từ việc chất lượng thực tế chưa tương xứng với những lời ca ngợi trước đó.
Một số tranh cãi liên quan đến đội ngũ phát triển trong quá trình quảng bá và vận hành sản phẩm cũng được cho là đã ảnh hưởng phần nào đến hình ảnh của trò chơi, nhưng nhiều ý kiến nhận định nguyên nhân cốt lõi vẫn đến từ việc chất lượng thực tế chưa tương xứng với những lời ca ngợi trước đó.
Hệ quả là lượng người chơi trực tuyến của Lost Soul Aside liên tục giảm mạnh theo thời gian, hiện chỉ còn dao động ở mức vài chục người mỗi ngày và thậm chí có thời điểm rơi xuống quanh ngưỡng hai chữ số, trở thành một trong những trường hợp tụt dốc đáng chú ý nhất của làng game trong thời gian gần đây.
Hệ quả là lượng người chơi trực tuyến của Lost Soul Aside liên tục giảm mạnh theo thời gian, hiện chỉ còn dao động ở mức vài chục người mỗi ngày và thậm chí có thời điểm rơi xuống quanh ngưỡng hai chữ số, trở thành một trong những trường hợp tụt dốc đáng chú ý nhất của làng game trong thời gian gần đây.
Dù vậy, đội ngũ phát triển vẫn chưa từ bỏ dự án khi tiếp tục phát hành các bản cập nhật sửa lỗi và tối ưu trải nghiệm, nhưng từ vị thế của một siêu phẩm được săn đón suốt gần 10 năm, Lost Soul Aside giờ đây đang trở thành bài học điển hình cho thấy kỳ vọng quá lớn đôi khi lại chính là áp lực khiến một bom tấn khó đạt được thành công như mong muốn.s
Dù vậy, đội ngũ phát triển vẫn chưa từ bỏ dự án khi tiếp tục phát hành các bản cập nhật sửa lỗi và tối ưu trải nghiệm, nhưng từ vị thế của một siêu phẩm được săn đón suốt gần 10 năm, Lost Soul Aside giờ đây đang trở thành bài học điển hình cho thấy kỳ vọng quá lớn đôi khi lại chính là áp lực khiến một bom tấn khó đạt được thành công như mong muốn.s
Thiên Trang (TH)
#Lost Soul Aside #game hành động #lượng người chơi #thất bại game #Steam

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Gallery Video Podcast Infographic eMagazine
TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT