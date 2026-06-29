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[GALLERY] AI Claude gây chấn động, xâm nhập hệ thống mật NSA trong vài giờ?

Số hóa - Xe

[GALLERY] AI Claude gây chấn động, xâm nhập hệ thống mật NSA trong vài giờ?

Thông tin Claude Mythos 5 tự xâm nhập gần như toàn bộ hệ thống mật của NSA khiến giới công nghệ và an ninh Mỹ rúng động.

Thiên Trang (TH)
Thông tin một mô hình trí tuệ nhân tạo của Anthropic có thể tự động xâm nhập gần như toàn bộ hệ thống mật của Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ (NSA) chỉ trong vài giờ đang tạo ra làn sóng tranh luận dữ dội về sức mạnh thực sự của AI thế hệ mới và những rủi ro an ninh chưa từng có trong lịch sử công nghệ hiện đại.
Thông tin một mô hình trí tuệ nhân tạo của Anthropic có thể tự động xâm nhập gần như toàn bộ hệ thống mật của Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ (NSA) chỉ trong vài giờ đang tạo ra làn sóng tranh luận dữ dội về sức mạnh thực sự của AI thế hệ mới và những rủi ro an ninh chưa từng có trong lịch sử công nghệ hiện đại.
Theo các nguồn tin được tiết lộ từ phiên điều trần kín tại Thượng viện Mỹ, tướng Joshua Rudd, Giám đốc NSA kiêm Tư lệnh Bộ Tư lệnh Không gian mạng, đã báo cáo rằng mô hình Claude Mythos 5 đã vượt qua hàng loạt lớp phòng thủ trong một cuộc kiểm tra nội bộ bí mật, khiến nhiều quan chức an ninh cấp cao không khỏi bất ngờ.
Theo các nguồn tin được tiết lộ từ phiên điều trần kín tại Thượng viện Mỹ, tướng Joshua Rudd, Giám đốc NSA kiêm Tư lệnh Bộ Tư lệnh Không gian mạng, đã báo cáo rằng mô hình Claude Mythos 5 đã vượt qua hàng loạt lớp phòng thủ trong một cuộc kiểm tra nội bộ bí mật, khiến nhiều quan chức an ninh cấp cao không khỏi bất ngờ.
Điều đáng chú ý là Anthropic trước đó nhiều lần khẳng định những lo ngại của chính phủ Mỹ chỉ xoay quanh một số kỹ thuật vượt rào mang tính cục bộ và hoàn toàn có thể tái tạo bởi các mô hình AI khác trên thị trường, tuy nhiên các thông tin mới cho thấy mức độ nghiêm trọng có thể lớn hơn rất nhiều so với những gì được công khai.
Điều đáng chú ý là Anthropic trước đó nhiều lần khẳng định những lo ngại của chính phủ Mỹ chỉ xoay quanh một số kỹ thuật vượt rào mang tính cục bộ và hoàn toàn có thể tái tạo bởi các mô hình AI khác trên thị trường, tuy nhiên các thông tin mới cho thấy mức độ nghiêm trọng có thể lớn hơn rất nhiều so với những gì được công khai.
Claude Mythos 5 và Claude Fable 5 thực chất được xây dựng trên cùng một mô hình nền với bộ trọng số giống nhau, trong đó Fable 5 được bổ sung thêm các lớp phân loại an toàn nhằm hạn chế các tác vụ liên quan đến an ninh mạng, sinh học, hóa học và khả năng tự sao chép mô hình.
Claude Mythos 5 và Claude Fable 5 thực chất được xây dựng trên cùng một mô hình nền với bộ trọng số giống nhau, trong đó Fable 5 được bổ sung thêm các lớp phân loại an toàn nhằm hạn chế các tác vụ liên quan đến an ninh mạng, sinh học, hóa học và khả năng tự sao chép mô hình.
Theo Anthropic, các bộ lọc an toàn này chỉ được kích hoạt trong chưa tới 5% số phiên làm việc của người dùng, nhưng chính phủ Mỹ dường như cho rằng mức bảo vệ đó chưa đủ sau khi chứng kiến kết quả từ các cuộc thử nghiệm bảo mật nội bộ với phiên bản Mythos không giới hạn.
Theo Anthropic, các bộ lọc an toàn này chỉ được kích hoạt trong chưa tới 5% số phiên làm việc của người dùng, nhưng chính phủ Mỹ dường như cho rằng mức bảo vệ đó chưa đủ sau khi chứng kiến kết quả từ các cuộc thử nghiệm bảo mật nội bộ với phiên bản Mythos không giới hạn.
Sự việc càng trở nên phức tạp khi chính NSA được cho là đang sử dụng Claude Mythos 5 trong các hoạt động an ninh mạng chiến lược, đồng thời bố trí kỹ sư của Anthropic làm việc trực tiếp bên trong cơ quan này để hỗ trợ triển khai và giám sát hệ thống.
Sự việc càng trở nên phức tạp khi chính NSA được cho là đang sử dụng Claude Mythos 5 trong các hoạt động an ninh mạng chiến lược, đồng thời bố trí kỹ sư của Anthropic làm việc trực tiếp bên trong cơ quan này để hỗ trợ triển khai và giám sát hệ thống.
Nhiều chuyên gia nhận định lệnh cấm xuất khẩu toàn cầu đối với Claude Fable 5 và Mythos 5 không đơn thuần xuất phát từ các vấn đề kỹ thuật mà còn liên quan đến yêu cầu mới của chính quyền Mỹ về việc các công ty AI phải cho chính phủ xem trước mô hình trong vòng 30 ngày trước khi phát hành.
Nhiều chuyên gia nhận định lệnh cấm xuất khẩu toàn cầu đối với Claude Fable 5 và Mythos 5 không đơn thuần xuất phát từ các vấn đề kỹ thuật mà còn liên quan đến yêu cầu mới của chính quyền Mỹ về việc các công ty AI phải cho chính phủ xem trước mô hình trong vòng 30 ngày trước khi phát hành.
Dù vẫn đang bị hạn chế, nhiều dấu hiệu gần đây cho thấy Claude Fable 5 có thể sớm quay trở lại khi tên mô hình đã xuất hiện trở lại trên ứng dụng Android và thị trường dự đoán hiện đánh giá hơn 50% khả năng hệ thống này được khôi phục trước đầu tháng 7, mở ra chương mới trong cuộc cạnh tranh AI toàn cầu.
Dù vẫn đang bị hạn chế, nhiều dấu hiệu gần đây cho thấy Claude Fable 5 có thể sớm quay trở lại khi tên mô hình đã xuất hiện trở lại trên ứng dụng Android và thị trường dự đoán hiện đánh giá hơn 50% khả năng hệ thống này được khôi phục trước đầu tháng 7, mở ra chương mới trong cuộc cạnh tranh AI toàn cầu.
Mời quý độc giả xem thêm video: 'Sứa ma' nước ngọt: Ngủ quên dưới đáy hồ, thức dậy là kỳ quan hiếm gặp.
Thiên Trang (TH)
#AI #Claude Mythos 5 #NSA #An ninh mạng #Trí tuệ nhân tạo #An ninh Mỹ

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