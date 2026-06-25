Bằng sáng chế mới hé lộ giai đoạn phát triển tiếp theo của dòng điện thoại gập và Huawei cũng cho thấy, họ mới là kẻ dẫn đầu.

Bằng cách sáng chế mới của Huawei đã tiết lộ giai đoạn phát triển tiếp theo của thị trường điện thoại thông minh.

Trong khi các dòng điện thoại di động theo chiều ngang đã trở thành hiện thực, Huawei hiện đang kỳ vọng sẽ giới thiệu một thiết bị hiển thị theo chiều dọc.

Huawei phát triển điện thoại gập ba chiều dọc kiểu Galaxy Z Flip

Về cơ bản, đây sẽ là một phiên bản Galaxy Z Flip nhưng được gập lại hai lần thay vì chỉ gập một lần ở chính giữa.

​Sự phát triển công nghệ trong lĩnh vực điện thoại di động màn hình gập đang có thêm động lực mới nhờ bằng sáng chế này của Huawei.

Sau khi ra mắt Mate XT, mẫu điện thoại gập ba theo chiều ngang, các tài liệu sáng chế gần đây được công bố bởi Postfast phối hợp với xleaks7 cho thấy hãng đang mở rộng danh mục sản phẩm của mình.

Sáng chế mới đăng ký mô tả một thiết bị kết hợp các tính năng của điện thoại gập dọc như dòng Galaxy Z Flip với cơ chế của một chiếc điện thoại gập ba.

Chi tiết bản thiết kế trong bằng sáng chế của Huawei.

Khác với các thiết bị gập ba trước đây, chiếc điện thoại thông minh mô tả trong bằng sáng chế sử dụng cơ chế gập theo chiều dọc. Phần vỏ máy bao gồm ba phân đoạn được kết nối bằng hai bản lề riêng biệt, cho phép điện thoại gập lại hai lần và khiến độ dày tăng lên gấp ba khi đóng hoàn toàn.

Mặc dù Huawei đặt mục tiêu giữ cho thiết bị mỏng nhẹ về tổng thể, việc gập đôi như vậy có thể sẽ biến chiếc điện thoại thành một vật dụng có kích thước tương đương một bao thuốc lá.

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Các bản lề này hoạt động theo hai hướng ngược nhau để tạo ra nếp gập hình chữ Z. Điểm cốt lõi trong thiết kế nằm ở cách bố trí màn hình linh hoạt.

Khi gập lại hoàn toàn, một phần của màn hình vẫn hiển thị và có thể sử dụng được từ phía ngoài. Thiết kế này giúp loại bỏ nhu cầu về một màn hình phụ độc lập bên ngoài vốn rất phổ biến trên các dòng điện thoại gập truyền thống.

Phần thân trên của máy là nơi đặt hệ thống camera chính phía sau, được định vị để người dùng có thể sử dụng linh hoạt tùy thuộc vào cách gập thiết bị.

Phần thân giữa được thiết kế để chứa các linh kiện điện tử quan trọng cùng những yếu tố kết nối.

Trong khi đó, phần thân thứ ba ở dưới cùng dự kiến sẽ được dùng để phân bổ trọng lượng và mở rộng không gian hiển thị. Khi mở ra hoàn toàn, thiết bị sở hữu một màn hình dọc kéo dài.

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