Thị trường Mỹ đang ghi nhận ngày càng nhiều đợt triệu hồi đến từ hệ thống camera. Hiện tượng lỗi xảy ra trên ôtô cũng rất đa dạng và chưa có cách khắc phục.

Video: Hướng dẫn tự thay Camera lui ôtô siêu dễ tại nhà.

Vào năm 2018, chính phủ Mỹ đã áp dụng quy định bắt buộc lắp camera lùi cho toàn bộ ôtô bán ra trên thị trường này. Tuy mang đến những lợi ích về việc cải thiện tầm nhìn cho người lái, nhưng bộ phận này cũng gây ảnh hưởng rất lớn cho người tiêu dùng, đáng chú ý nhất là hàng loạt đợt triệu hồi liên tiếp có liên quan đến camera lùi.

Theo một phân tích của Bloomberg dựa trên dữ liệu từ Cơ quan Quản lý An toàn Đường bộ Hoa Kỳ (NHTSA), các nhà sản xuất ôtô đã phải triệu hồi khoảng 21 triệu xe do các lỗi liên quan đến camera lùi kể từ khi quy định của Mỹ có hiệu lực cách đây 8 năm. Nếu gộp cả một số phương tiện khác như nhà di động hay xe buýt nhỏ, con số này thậm chí còn tăng lên mức gần 28 triệu xe.

Sau túi khí Takata, lỗi camera lùi đang trở thành ác mộng tại Mỹ.

Chỉ riêng trong năm 2025, thị trường Mỹ đã ghi nhận gần 6 triệu xe bị triệu hồi. Trong khi đó, NHTSA đã nhận được khoảng 2.000 khiếu nại từ người dùng về các sự cố camera, với một số chỉ gây khó chịu như chuyển số lùi nhưng màn hình trống trơn; trong khi một số khác nghiêm trọng hơn như hiển thị hình ảnh cũ thay vì hiện tại.

Trong khi đó, Carscoops cũng đã thống kế tới 180 đợt triệu hồi liên quan đến lỗi camera từ năm 2018, với Ford dẫn đầu trong số các thương hiệu. Tính đến năm 2026, vẫn chưa có bằng chứng nào cho thấy các kỹ sư đã khắc phục được hoàn toàn vấn đề này.

Vào tháng 3 vừa qua Ford đã thực hiện 2 đợt triệu hồi tổng cộng 1,7 triệu ôtô nhưng hiện tượng xảy ra hoàn toàn khác biệt. Trong đó, một đợt gây ra tình trạng hình ảnh camera lùi bị đảo ngược, một đợt liên quan đến một bộ phận quá nóng có thể làm màn hình giải trí không hiển thị. Vào tháng 5, Honda tiếp tục triệu hồi gần 60.000 xe điện do camera có nguy cơ bị nước hoặc bụi bẩn xâm nhập.

JD Power nhấn mạnh hơn mức độ nghiêm trọng của vấn đề khi chỉ ra camera lùi luôn nằm trong số 10 tính năng ôtô gây nhiều lỗi nhất từ năm 2022.

Đáng chú ý, thủ phạm chính gây ra các lỗi này lại không trực tiếp là camera lùi, mà nằm ở bộ xử lý hình ảnh. Theo đó, tất cả các bộ phận máy ảnh, dây dẫn tín hiệu bộ xử lý, phần mềm và màn hình đều phải hoạt động ăn ý thì màn hình mới có thể hiển thị chuẩn xác được, nếu không có thể gây ra hàng loạt sự cố.

Bên cạnh đó, dữ liệu từ JD Power nhấn mạnh hơn mức độ nghiêm trọng của vấn đề khi chỉ ra camera lùi luôn nằm trong số 10 tính năng ôtô gây nhiều lỗi nhất từ năm 2022; đồng thời, hệ thống giải trí là hạng mục duy nhất gặp nhiều sự cố hơn trong khi tất cả các hạng mục đều cải thiện chất lượng.