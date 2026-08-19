Minh Quân - Hà Anh
[VIDEO] Chung cư ế ẩm vẫn ồ ạt khởi công: Vì sao doanh nghiệp chấp nhận rủi ro?
Nửa đầu năm có hơn 30 dự án chung cư khởi công dù tỷ lệ hấp thụ chỉ 20-30%, doanh nghiệp vẫn rủi ro để tránh mất vốn.
Nửa đầu năm có hơn 30 dự án chung cư khởi công dù tỷ lệ hấp thụ chỉ 20-30%, doanh nghiệp vẫn rủi ro để tránh mất vốn.
Nửa đầu năm có hơn 30 dự án chung cư khởi công dù tỷ lệ hấp thụ chỉ 20-30%, doanh nghiệp vẫn rủi ro để tránh mất vốn.
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Nửa đầu năm có hơn 30 dự án chung cư khởi công dù tỷ lệ hấp thụ chỉ 20-30%, doanh nghiệp vẫn rủi ro để tránh mất vốn.
Ông Trump bị kiện tại Manhattan vì dịch vụ Truth API thu phí cao để xem sớm bài đăng của chính quyền.
Khát vốn kéo theo tỷ lệ cho vay vượt 110%, mức cao nhất trong gần 10 năm, khiến các ngân hàng đua nhau huy động tiền gửi.
Thanh tra Chính phủ yêu cầu Hà Nội và Hải Phòng rà soát toàn bộ nhà đất công, xử lý sai phạm và chuyển hồ sơ điều tra nếu có dấu hiệu hình sự.
Chuyên gia cảnh báo người vay mua nhà cần giữ nợ ở mức 60% giá trị căn hộ và yêu cầu ngân hàng làm rõ lãi suất thả nổi lên tới 15%.
Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia phạt Grab gần 1,4 tỉ đồng vì 6 vi phạm về thông tin cá nhân và quảng cáo trên ứng dụng tại Việt Nam.
Giá thuê phòng trọ tại Hà Nội tăng 10-15% ở các quận như Cầu Giấy, Thanh Xuân, gây khó khăn cho người lao động trẻ, theo dữ liệu bất động sản.
Giá diesel tại Mỹ tăng kỷ lục, gây ra khủng hoảng năng lượng mới và đẩy giá thực phẩm, hàng hóa toàn cầu lên cao.
Hiểu rõ niên hạn chung cư giúp tránh mất tiền đáng tiếc. Kiểm tra giấy tờ và yêu cầu minh bạch từ chủ đầu tư để an tâm mua nhà.
Chủ tịch UBND Hà Nội yêu cầu kiểm tra ít nhất 2 doanh nghiệp vàng bạc nhằm tăng cường quản lý thị trường trước ngày 15/11/2026.
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