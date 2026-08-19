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[VIDEO] Chung cư ế ẩm vẫn ồ ạt khởi công: Vì sao doanh nghiệp chấp nhận rủi ro?

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[VIDEO] Chung cư ế ẩm vẫn ồ ạt khởi công: Vì sao doanh nghiệp chấp nhận rủi ro?

Nửa đầu năm có hơn 30 dự án chung cư khởi công dù tỷ lệ hấp thụ chỉ 20-30%, doanh nghiệp vẫn rủi ro để tránh mất vốn.

Minh Quân - Hà Anh
#tình hình phát triển chung cư ế ẩm #nguyên nhân doanh nghiệp chấp nhận rủi ro #tỷ lệ hấp thụ căn hộ thấp #quản lý rủi ro trong dự án bất động sản #ảnh hưởng của thị trường căn hộ

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