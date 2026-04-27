Shutdown hay Sleep: Chọn sai có thể hại máy tính

Nhiều người dùng vẫn phân vân giữa shutdown và sleep khi sử dụng máy tính, nhưng lựa chọn sai có thể ảnh hưởng đến hiệu suất, pin và tuổi thọ thiết bị.

Việc lựa chọn giữa shutdown (tắt máy) hay sleep (chế độ ngủ) không đơn thuần là thói quen mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu năng và tuổi thọ của máy tính trong quá trình sử dụng lâu dài.
Chế độ sleep cho phép thiết bị khởi động lại gần như ngay lập tức, giữ nguyên toàn bộ ứng dụng và dữ liệu đang mở, giúp người dùng tiết kiệm thời gian khi chỉ rời máy trong thời gian ngắn.
Tuy nhiên, điểm hạn chế của sleep là máy vẫn tiêu thụ một lượng điện năng nhất định để duy trì trạng thái hoạt động nền, đặc biệt với laptop sử dụng pin.
Ngược lại, shutdown giúp máy nghỉ hoàn toàn, giảm tiêu hao năng lượng và hạn chế tình trạng nóng máy, từ đó góp phần kéo dài tuổi thọ linh kiện bên trong.
Các chuyên gia khuyến nghị nên sử dụng sleep khi nghỉ ngắn trong vài giờ hoặc khi cần tiếp tục công việc nhanh chóng mà không muốn khởi động lại hệ thống.
Trong khi đó, shutdown là lựa chọn phù hợp khi không sử dụng máy trong thời gian dài, qua đêm hoặc nhiều ngày liên tiếp để tránh hao pin và giảm tải cho hệ thống.
Đáng chú ý, một số chế độ như sleep đông (hibernate) trên laptop Windows hay sleep an toàn trên macOS đã được tối ưu để cân bằng giữa tiết kiệm điện và khả năng khôi phục dữ liệu.
Tóm lại, không có lựa chọn nào tốt tuyệt đối, nhưng hiểu rõ từng chế độ và sử dụng đúng thời điểm sẽ giúp máy tính vận hành ổn định hơn, đồng thời tối ưu hiệu suất và độ bền theo thời gian.
Thiên Trang (TH)
