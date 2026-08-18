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[GALLERY] 7 loại ảnh cần xóa ngay khỏi điện thoại

Số hóa - Xe

[GALLERY] 7 loại ảnh cần xóa ngay khỏi điện thoại

Những bức ảnh tưởng vô hại trên điện thoại có thể chứa dữ liệu giúp kẻ gian đánh cắp danh tính, tài khoản và tiền bạc nếu bị lộ.

Thiên Trang (th)
Điện thoại ngày càng trở thành nơi lưu trữ đủ loại thông tin cá nhân, nhưng một số hình ảnh nhạy cảm lại có thể biến smartphone thành “mỏ vàng” cho tội phạm mạng nếu thiết bị bị mất hoặc tài khoản bị xâm nhập.
Điện thoại ngày càng trở thành nơi lưu trữ đủ loại thông tin cá nhân, nhưng một số hình ảnh nhạy cảm lại có thể biến smartphone thành “mỏ vàng” cho tội phạm mạng nếu thiết bị bị mất hoặc tài khoản bị xâm nhập.
Đứng đầu danh sách là ảnh CCCD/CMND, bởi hình ảnh hai mặt giấy tờ có thể chứa họ tên, ngày sinh, số định danh, địa chỉ cùng nhiều dữ liệu dùng để xác thực danh tính, từ đó tạo điều kiện cho các hành vi giả mạo hoặc đăng ký dịch vụ trái phép.
Đứng đầu danh sách là ảnh CCCD/CMND, bởi hình ảnh hai mặt giấy tờ có thể chứa họ tên, ngày sinh, số định danh, địa chỉ cùng nhiều dữ liệu dùng để xác thực danh tính, từ đó tạo điều kiện cho các hành vi giả mạo hoặc đăng ký dịch vụ trái phép.
Ảnh thẻ ngân hàng cũng không nên được lưu lâu trên điện thoại, đặc biệt khi ảnh thể hiện cả hai mặt, bởi thông tin trên thẻ có thể bị lợi dụng cho các hành vi thanh toán hoặc gian lận nếu rơi vào tay kẻ xấu.
Ảnh thẻ ngân hàng cũng không nên được lưu lâu trên điện thoại, đặc biệt khi ảnh thể hiện cả hai mặt, bởi thông tin trên thẻ có thể bị lợi dụng cho các hành vi thanh toán hoặc gian lận nếu rơi vào tay kẻ xấu.
Tương tự, ảnh bằng lái xe chứa nhiều thông tin định danh và có thể trở thành dữ liệu phục vụ hành vi đánh cắp danh tính, giả mạo giấy tờ hoặc lừa đảo, trong khi việc lưu ảnh chỉ để “dùng khi cần” thường không thực sự cần thiết.
Tương tự, ảnh bằng lái xe chứa nhiều thông tin định danh và có thể trở thành dữ liệu phục vụ hành vi đánh cắp danh tính, giả mạo giấy tờ hoặc lừa đảo, trong khi việc lưu ảnh chỉ để “dùng khi cần” thường không thực sự cần thiết.
Một nguy cơ khác đến từ ảnh chụp mật khẩu, mã đăng nhập hoặc thông tin tài khoản, bởi chỉ cần thư viện ảnh bị truy cập trái phép, kẻ gian có thể lần lượt tiếp cận email, mạng xã hội và thậm chí cả tài khoản tài chính của người dùng.
Một nguy cơ khác đến từ ảnh chụp mật khẩu, mã đăng nhập hoặc thông tin tài khoản, bởi chỉ cần thư viện ảnh bị truy cập trái phép, kẻ gian có thể lần lượt tiếp cận email, mạng xã hội và thậm chí cả tài khoản tài chính của người dùng.
Người dùng cũng nên kiểm tra những ảnh để lộ địa chỉ nhà, biển số hoặc vị trí sinh sống, bởi khi kết hợp với thông tin công khai trên mạng xã hội, chúng có thể giúp người xấu xác định nơi ở và thói quen sinh hoạt của gia đình.
Người dùng cũng nên kiểm tra những ảnh để lộ địa chỉ nhà, biển số hoặc vị trí sinh sống, bởi khi kết hợp với thông tin công khai trên mạng xã hội, chúng có thể giúp người xấu xác định nơi ở và thói quen sinh hoạt của gia đình.
Ảnh chụp tin nhắn nhạy cảm cũng cần được xóa sau khi không còn sử dụng, nhất là những cuộc trò chuyện chứa thông tin tài chính, dữ liệu riêng tư hoặc nội dung có thể bị lợi dụng để đe dọa, tống tiền và giả mạo người thân.
Ảnh chụp tin nhắn nhạy cảm cũng cần được xóa sau khi không còn sử dụng, nhất là những cuộc trò chuyện chứa thông tin tài chính, dữ liệu riêng tư hoặc nội dung có thể bị lợi dụng để đe dọa, tống tiền và giả mạo người thân.
Đặc biệt, hãy thường xuyên dọn album ảnh chụp màn hình, bởi đây là nơi dễ tích tụ mã OTP, vé điện tử, email, giao dịch ngân hàng và nhiều dữ liệu tạm thời khác; thay vì lưu lâu trên điện thoại, người dùng nên xóa ngay sau khi hoàn tất công việc và sử dụng trình quản lý mật khẩu cho thông tin đăng nhập.
Đặc biệt, hãy thường xuyên dọn album ảnh chụp màn hình, bởi đây là nơi dễ tích tụ mã OTP, vé điện tử, email, giao dịch ngân hàng và nhiều dữ liệu tạm thời khác; thay vì lưu lâu trên điện thoại, người dùng nên xóa ngay sau khi hoàn tất công việc và sử dụng trình quản lý mật khẩu cho thông tin đăng nhập.
Thiên Trang (th)
#dữ liệu cá nhân #ảnh nhạy cảm #bảo mật điện thoại #xóa ảnh #an ninh mạng

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