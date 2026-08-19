Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
[VIDEO] Loạn phí quản lý chung cư khi cư dân đối đầu ban quản trị

SPOTLIGHT

[VIDEO] Loạn phí quản lý chung cư khi cư dân đối đầu ban quản trị

Hiệp hội Quản lý vận hành nhà chung cư TP.HCM đề xuất nâng khung phí quản lý, nhiều dự án thu tới 260.000 đồng/m² gây tranh cãi lớn.

Minh Quân - Hà Anh
#quản lý phí chung cư tăng cao #đối đầu cư dân và ban quản trị #đề xuất nâng khung phí quản lý #ảnh hưởng của phí quản lý tới cư dân #tranh chấp trong quản lý chung cư

HOT VIDEO

SPOTLIGHT

Gallery Video Podcast Infographic eMagazine
TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

VIDEO MỚI NHẤT