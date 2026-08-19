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[VIDEO] Kỷ nguyên mới của phòng game Hà Nội bắt đầu từ 2026

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[VIDEO] Kỷ nguyên mới của phòng game Hà Nội bắt đầu từ 2026

Chính sách mới giới hạn hoạt động phòng game đến 22 giờ, dẫn đến nhiều chuỗi game phải đóng cửa để tuân thủ quy định mới.

Minh Quân - Hà Anh
#giới hạn hoạt động phòng game Hà Nội #đóng cửa chuỗi phòng game Spartacus Gaming #hình phạt vi phạm quy định phòng game #thay đổi luật chơi game xuyên đêm #ảnh hưởng đến ngành giải trí điện tử

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