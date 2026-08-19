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[VIDEO] Bắc Ninh lần đầu vượt mốc 1 triệu lao động khu vực doanh nghiệp

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[VIDEO] Bắc Ninh lần đầu vượt mốc 1 triệu lao động khu vực doanh nghiệp

Bắc Ninh ghi nhận hơn 1 triệu lao động trong khu vực doanh nghiệp theo số liệu sơ bộ năm 2026, số cơ sở tăng đáng kể.

Minh Quân - Hà Anh
#bắc ninh vượt mốc 1 triệu lao động doanh nghiệp #tổng điều tra kinh tế năm 2026 #tăng số cơ sở doanh nghiệp #phát triển khu vực doanh nghiệp #ảnh hưởng đến thị trường lao động

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