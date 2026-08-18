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[GALLERY] Chiếc Ferrari Luce đầu tiên được "chốt giá" tới hơn 1 nghìn tỷ đồng

Số hóa - Xe

[GALLERY] Chiếc Ferrari Luce đầu tiên được "chốt giá" tới hơn 1 nghìn tỷ đồng

Mới đây, hãng siêu xe Ferrari đã đưa Luce Tailor Made “Chassis 0” lên sàn đấu giá. Đây là biến thể đầu tiên của EV Luce được hoàn thiện theo cấu hình đặc biệt.

Thảo Mai
Trước thềm Tuần lễ xe hơi Monterey, chiếc Ferrari Luce phiên bản sản xuất đầu tiên được định giá khoảng 1,1 triệu USD (khoảng 28,82 tỷ đồng). Với toàn bộ những tranh cãi xung quanh mẫu xe này, nhiều người đã cho rằng ngay cả với mức giá khởi điểm thì chiếc Luce đầu tiên cũng khó tìm được khách.
Trước thềm Tuần lễ xe hơi Monterey, chiếc Ferrari Luce phiên bản sản xuất đầu tiên được định giá khoảng 1,1 triệu USD (khoảng 28,82 tỷ đồng). Với toàn bộ những tranh cãi xung quanh mẫu xe này, nhiều người đã cho rằng ngay cả với mức giá khởi điểm thì chiếc Luce đầu tiên cũng khó tìm được khách.
Nhưng chiếc xe đã gây bất ngờ khi thu về con số cuối cùng không chỉ là 1,1 triệu USD, mà gấp gần 40 lần. Cụ thể trong phiên đấu giá vào thứ 7 vừa qua của nhà RM Sothebys thuộc khuôn khổ Tuần lễ hội xe hơi Monterey, chiếc Luce đầu tiên đã được bán với giá là 40.000.000 USD (khoảng 1,04 nghìn tỷ đồng).
Nhưng chiếc xe đã gây bất ngờ khi thu về con số cuối cùng không chỉ là 1,1 triệu USD, mà gấp gần 40 lần. Cụ thể trong phiên đấu giá vào thứ 7 vừa qua của nhà RM Sothebys thuộc khuôn khổ Tuần lễ hội xe hơi Monterey, chiếc Luce đầu tiên đã được bán với giá là 40.000.000 USD (khoảng 1,04 nghìn tỷ đồng).
Người mua là Tiến sĩ Herbert Wertheim, được mọi người trìu mến gọi là Tiến sĩ Herbie. Ông là một tỷ phú 87 tuổi, bác sĩ nhãn khoa và nhà phát minh mà tạp chí Forbes từng nhận xét là "đã tạo dựng nên khối tài sản khổng lồ trong hơn 5 thập kỷ đầu tư vào cổ phiếu", ca ngợi ông là "nhà đầu tư vĩ đại nhất mà bạn chưa từng nghe đến".
Người mua là Tiến sĩ Herbert Wertheim, được mọi người trìu mến gọi là Tiến sĩ Herbie. Ông là một tỷ phú 87 tuổi, bác sĩ nhãn khoa và nhà phát minh mà tạp chí Forbes từng nhận xét là "đã tạo dựng nên khối tài sản khổng lồ trong hơn 5 thập kỷ đầu tư vào cổ phiếu", ca ngợi ông là "nhà đầu tư vĩ đại nhất mà bạn chưa từng nghe đến".
Tuy nhiên, chiếc Luce Tailor Made “Chassis 0” này thực chất không phải giá bán thương mại của Ferrari Luce. Chiếc xe mang số khung “Chassis 0”, được cá nhân hóa riêng và xuất hiện trong một phiên đấu giá từ thiện, nên giá trị giao dịch còn gắn với tính độc bản cũng như mục đích gây quỹ.
Tuy nhiên, chiếc Luce Tailor Made “Chassis 0” này thực chất không phải giá bán thương mại của Ferrari Luce. Chiếc xe mang số khung “Chassis 0”, được cá nhân hóa riêng và xuất hiện trong một phiên đấu giá từ thiện, nên giá trị giao dịch còn gắn với tính độc bản cũng như mục đích gây quỹ.
Chiếc siêu xe Ferrari Luce “Chassis 0” đặc biệt này sở hữu ngoại thất sơn màu trắng Madreperla Semi-Gloss. Xe sở hữu la-zăng 5 chấu 23 inch ở phía trước và 24 inch ở phía sau, kích thước lớn nhất từng trang bị trên một chiếc Ferrari sản xuất hàng loạt.
Chiếc siêu xe Ferrari Luce “Chassis 0” đặc biệt này sở hữu ngoại thất sơn màu trắng Madreperla Semi-Gloss. Xe sở hữu la-zăng 5 chấu 23 inch ở phía trước và 24 inch ở phía sau, kích thước lớn nhất từng trang bị trên một chiếc Ferrari sản xuất hàng loạt.
Khoang nội thất của xe được bọc da Le Mans màu Perla. Đây là loại vật liệu được phát triển riêng cho chương trình Ferrari Tailor Made, chuyên phục vụ nhu cầu cá nhân hóa của khách hàng. Việc lựa chọn màu sơn và vật liệu nội thất riêng giúp chiếc Luce đầu tiên có cấu hình khác biệt so với những xe mở bán thương mại.
Khoang nội thất của xe được bọc da Le Mans màu Perla. Đây là loại vật liệu được phát triển riêng cho chương trình Ferrari Tailor Made, chuyên phục vụ nhu cầu cá nhân hóa của khách hàng. Việc lựa chọn màu sơn và vật liệu nội thất riêng giúp chiếc Luce đầu tiên có cấu hình khác biệt so với những xe mở bán thương mại.
Ferrari Luce “Chassis 0” được trang bị cụm đồng hồ kỹ thuật số có khả năng di chuyển theo hướng của vô-lăng. Các các công tắc, núm xoay và cần gạt vật lý tồn tại song song với màn hình OLED được phát triển riêng. Hệ thống âm thanh 21 loa, công suất 3.000 W.
Ferrari Luce “Chassis 0” được trang bị cụm đồng hồ kỹ thuật số có khả năng di chuyển theo hướng của vô-lăng. Các các công tắc, núm xoay và cần gạt vật lý tồn tại song song với màn hình OLED được phát triển riêng. Hệ thống âm thanh 21 loa, công suất 3.000 W.
Cung cấp sức mạnh cho Ferrari Luce “Chassis 0” là hệ truyền động gồm bốn mô-tơ điện cho tổng công suất đạt 1.050 mã lực, trong khi mô-men xoắn cực đại ở mức 990 Nm. Cấu hình bốn mô-tơ cho phép hệ thống điều khiển phân bổ mô-men xoắn tới từng bánh, qua đó hỗ trợ khả năng kiểm soát và vận hành của xe.
Cung cấp sức mạnh cho Ferrari Luce “Chassis 0” là hệ truyền động gồm bốn mô-tơ điện cho tổng công suất đạt 1.050 mã lực, trong khi mô-men xoắn cực đại ở mức 990 Nm. Cấu hình bốn mô-tơ cho phép hệ thống điều khiển phân bổ mô-men xoắn tới từng bánh, qua đó hỗ trợ khả năng kiểm soát và vận hành của xe.
Sau phiên đấu giá, Ferrari Luce Tailor Made “Chassis 0” sẽ được đưa về Maranello, Italy. Theo kế hoạch, chiếc xe được bàn giao cho chủ nhân mới vào quý I/2027. Toàn bộ số tiền 40 triệu USD (tương đương khoảng 1,04 nghìn tỷ đồng) thu về sẽ được Ferrari quyên góp cho The Ferrari Foundation.
Sau phiên đấu giá, Ferrari Luce Tailor Made “Chassis 0” sẽ được đưa về Maranello, Italy. Theo kế hoạch, chiếc xe được bàn giao cho chủ nhân mới vào quý I/2027. Toàn bộ số tiền 40 triệu USD (tương đương khoảng 1,04 nghìn tỷ đồng) thu về sẽ được Ferrari quyên góp cho The Ferrari Foundation.
Ferrari dự kiến sản xuất dưới 500 chiếc Luce trong năm 2026. Toàn bộ số xe này đã được đặt hết với mức giá khởi điểm lên tới 550.000 EUR (khoảng 640.000 USD) chưa bao gồm thuế. Ferrari đặt mục tiêu dài hạn bán khoảng 2.500 chiếc Luce đến năm 2030, tương đương khoảng 600 xe mỗi năm.
Ferrari dự kiến sản xuất dưới 500 chiếc Luce trong năm 2026. Toàn bộ số xe này đã được đặt hết với mức giá khởi điểm lên tới 550.000 EUR (khoảng 640.000 USD) chưa bao gồm thuế. Ferrari đặt mục tiêu dài hạn bán khoảng 2.500 chiếc Luce đến năm 2030, tương đương khoảng 600 xe mỗi năm.
Video: Chân dung vị đại gia bỏ 40 triệu USD mua Ferrari Luc điện đầu tiên.
Thảo Mai
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