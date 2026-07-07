Xe bán tải được lưu thông như ôtô con, tháo gỡ nhiều vướng mắc

Việc Chính phủ ban hành Nghị định số 241/2026/NĐ-CP, cho phép xe bán tải dưới 3,5 tấn được tổ chức giao thông như ôtô con, đã tháo gỡ nhiều vướng mắc tồn tại.

Tại tọa đàm "Xe bán tải: Từ nhu cầu thực tiễn đến hoàn thiện chính sách" do Báo Xây dựng (Bộ Xây dựng) tổ chức sáng nay 7/7, các chuyên gia, cơ quan quản lý và đại diện cộng đồng người sử dụng đều thống nhất rằng, đây là bước điều chỉnh phù hợp với yêu cầu thực tiễn.

Chia sẻ tại tọa đàm, bà Trần Kim Chi, Trưởng phòng Quan hệ Chính phủ (Ford Việt Nam), cho biết chính sách mới sẽ giúp doanh nghiệp khai thác hiệu quả hơn dòng xe bán tải.

Tọa đàm "Xe bán tải: Từ nhu cầu thực tiễn đến hoàn thiện chính sách".

Theo bà Chi, việc ban hành Nghị định 241 không chỉ tháo gỡ rào cản tâm lý đối với người sử dụng mà còn mang lại nhiều lợi ích về kinh tế, logistics, hạ tầng giao thông và phát triển vùng khi xe bán tải cabin kép và xe tải dưới 3,5 tấn được tổ chức giao thông như xe con.

"Những thay đổi này giúp Việt Nam tiến gần hơn với cách tiếp cận của nhiều quốc gia như Thái Lan, Australia và Mỹ, nơi từ lâu đã thừa nhận tính đa dụng của dòng xe bán tải cỡ trung, trong đó có nhóm phương tiện được quy định tại Điều 11 Nghị định 241", bà Chi nhận định.

Với vai trò là doanh nghiệp sản xuất xe bán tải nhiều năm và đang dẫn đầu thị trường Việt Nam, đại diện Ford cho rằng việc giảm chi phí vận hành cho doanh nghiệp có ý nghĩa rất lớn. Chính sách mới góp phần giảm chi phí logistics cho hàng nghìn doanh nghiệp vừa và nhỏ, doanh nghiệp vận tải và doanh nghiệp xây dựng, qua đó nâng cao năng suất vận tải, giảm chi phí hoạt động. Đây là lợi ích thiết thực và có thể đo lường được.

Bà Trần Kim Chi, Trưởng phòng Quan hệ Chính phủ (Ford Việt Nam).

Bên cạnh đó, bà Chi cho biết chính sách mới cũng tạo điều kiện để doanh nghiệp khai thác tối đa công năng của phương tiện. Các mẫu xe bán tải hiện đại như Ford Ranger không chỉ phục vụ vận chuyển hàng hóa mà còn được trang bị cabin kép tiện nghi, tương thích với các loại nhiên liệu sinh học như xăng sinh học và dầu sinh học, đáp ứng tiêu chuẩn khí thải mức 4 và mức 5 theo lộ trình của Chính phủ.

"Bên cạnh đó, xe được thiết kế với khung gầm chịu tải cao, tích hợp nhiều công nghệ an toàn và hệ thống hỗ trợ lái hiện đại, mang lại sự tiện nghi và an toàn cho cả người lái và hành khách", bà Chi phân tích.

Theo đại diện Ford Việt Nam, ngay sau khi Nghị định 241 được ban hành, nhiều người dân đã có những phản hồi tích cực. Dẫn chứng điều này, bà Chi cho biết nhiều khách hàng là doanh nghiệp vận tải và hộ kinh doanh phản ánh rằng việc áp dụng quy định lưu thông như xe tải trước đây khiến họ phát sinh thêm chi phí và gặp nhiều bất tiện.

Ngay sau khi Nghị định 241 được ban hành, đã có những phản hồi tích cực.

Việc điều chỉnh quy định đã tạo sự thống nhất trong tổ chức giao thông, giúp khách hàng yên tâm sử dụng Ford Ranger như xe con, không còn lo ngại đi sai làn hoặc bị xử phạt do nhầm lẫn quy định. Đồng thời, những khách hàng đang cân nhắc mua xe bán tải cũng sẽ dễ dàng đưa ra quyết định hơn khi không còn tâm lý lo ngại bị đối xử như xe tải trong quá trình lưu thông.

Về lâu dài, sự đồng bộ của chính sách cũng góp phần củng cố niềm tin để các doanh nghiệp như Ford tiếp tục đầu tư, nâng cấp sản phẩm và mở rộng hệ sinh thái dịch vụ tại Việt Nam.

Đồng tính với những tác động tích cực từ Nghị định 241 đến cộng đồng doanh nghiệp và người dân, chia sẻ tại tọa đàm, ông Đào Công Quyết, Trưởng Tiểu ban Truyền thông, Hiệp Hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) cho biết, việc cho phép xe bán tải cabin kép và xe tải dưới 3,5 tấn được tổ chức giao thông như xe con đã mang lại nhiều lợi ích về kinh tế, logistics, hạ tầng giao thông.

Ông Đào Công Quyết, Trưởng Tiểu ban Truyền thông VAMA.

“Đây là nhóm phương tiện giữ vai trò quan trọng trong chuỗi cung ứng hiện đại, đặc biệt đối với hoạt động giao hàng chặng cuối của thương mại điện tử và kinh tế số. Xe bán tải và xe tải dưới 3,5 tấn chính là huyết mạch của logistics đô thị và giao hàng chặng cuối. Khi được lưu thông như xe con, các điểm nghẽn về thời gian sẽ được tháo gỡ, hàng hóa được vận chuyển liên tục, không còn bị gián đoạn do quy định cấm giờ. Nhờ đó, doanh nghiệp sẽ giảm được thời gian lưu kho, chi phí vận hành và chi phí logistics, góp phần hạ giá thành sản phẩm, nâng cao năng lực cạnh tranh và kích thích tiêu dùng”, ông Quyết nhận định.

Trước đây, nhiều doanh nghiệp phải đầu tư đồng thời xe chở người và xe chở hàng để đáp ứng yêu cầu hoạt động. Nay, theo ông Quyết, với việc xe bán tải được lưu thông như xe con, một phương tiện có thể đảm nhiệm đồng thời cả hai chức năng, giúp tiết kiệm đáng kể chi phí đầu tư và khai thác.

Thị trường xe bán tải dự đoán sẽ tăng trưởng trong mùa mua sắm cuối năm 2026.

Ông Quyết cũng cho rằng, chính sách mới sẽ góp phần phục hồi doanh số của các đại lý, nhà phân phối. Các thành viên của VAMA có kinh doanh xe bán tải như Ford Ranger, Toyota Hilux, Mitsubishi Triton và Isuzu D-Max đều xem đây là tín hiệu tích cực.

"Chúng tôi kỳ vọng quy định mới sẽ tạo động lực để thị trường xe bán tải tăng trưởng trong mùa mua sắm cuối năm 2026. Bên cạnh đó, doanh nghiệp có thể tự tin định vị xe bán tải là dòng xe vừa có nội thất tiện nghi phục vụ nhu cầu đi lại, vừa đáp ứng khả năng chở hàng nhưng được lưu thông như xe con. Đối với khách hàng, trước đây nhiều người còn băn khoăn khi sử dụng xe bán tải. Nghị định 241 sẽ góp phần gỡ bỏ rào cản tâm lý, giảm lo ngại về phạt nguội, đi sai làn hoặc bị hạn chế lưu thông", ông Quyết chia sẻ.