Ford Bronco Basecamp có thể sẽ bán ở Việt Nam trong tương lai

Sau Trung Quốc, mẫu xe SUV Ford Bronco Basecamp đang hướng tới thị trường Úc với phần nóc có thể bật lên và hệ truyền động điện mở rộng phạm vi hoạt động.
Sau Trung Quốc, mẫu xe SUV Ford Bronco Basecamp đang hướng tới thị trường Úc với phần nóc có thể bật lên và hệ truyền động điện mở rộng phạm vi hoạt động.
Cơn mưa chiều vừa dứt, bầu trời nhiều khu vực tại TP HCM bất ngờ khoác lên màu cam vàng rực rỡ tạo nên khung cảnh đẹp mắt khiến người dân thích thú ghi lại.
Mẫu xe bán tải Ford Ranger mới bản 6 bánh, dẫn động 6x4 hoặc 6x6 nhờ mô-tơ điện này sẽ khó đến tay khách hàng, vì được dành cho các hoạt động quốc phòng.
Từ tai nghe, máy sấy tóc đến đèn ngủ, bàn chải điện… đều có giá cực mềm, chỉ dưới 500.000 đồng, thậm chí mua được 2-3 món cùng lúc.
Peugeot 408 Sport Edition bản đặc biệt lấy cảm hứng từ di sản Le Mans Peugeot, đồng thời trao cho khách hàng quyền cá nhân hóa chiếc xe theo phong cách riêng.
Ngày 9/9, tại Hà Nội, Cục Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (Bộ Công an) khai mạc Triển lãm quốc tế về PCCC và Cứu hộ cứu nạn.
Toyota Việt Nam chính thức giới thiệu Land Cruiser 300 HEV, phiên bản hybrid đầu tiên của dòng Land Cruiser 300. Xe được nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản.
Nhiều tuyến xe buýt chật kín, các điểm dừng đông đúc khách xếp hàng dài chờ để lên xe vô cùng khó khăn do lượng người quá đông.
Porsche 911 Turbo S bản nâng cấp của thế hệ 992 đã có mặt tại Việt Nam, xe thuộc bản Coupe sở hữu nhiều tùy chọn cá nhân hóa và có giá thực tế gần 20 tỷ đồng.
Sau khi công khai hẹn hò, Quỳnh Nga - Việt Anh thoải mái chia sẻ hình ảnh tình tứ và lời nhắn ngọt ngào dành cho nhau.
Hyundai Staria Electric 2027 là mẫu xe van điện mới nhất tại châu Âu sở hữu 9 chỗ ngồi, sạc đến 80%/20 phút và giá khởi điểm thấp hơn so với đối thủ Volkswagen.
Mẫu xe SUV Xiaomi Skynomad N90 Max phiên bản Explorer Edition vừa ra mắt tại thị trường Trung Quốc sẽ là lựa chọn lý tưởng cho những người thích "xê dịch".
Dù mới cuối tháng 7 Âm lịch, phố Hàng Mã đã rực rỡ sắc màu với nhiều mẫu đèn Trung thu hút khách trẻ cùng các góc check-in nhộn nhịp người chụp ảnh.
Hyundai kỳ vọng Palisade XRT Pro 2027 nâng cấp có thể thu hút một bộ phận khách hàng vốn ưu tiên các mẫu SUV khung gầm rời như Toyota Prado hay Ford Everest.
Trước ngày 15/9, nhiều người tranh thủ tìm đến Kem Tràng Tiền ở số 35 Tràng Tiền để thưởng thức que kem quen thuộc và chụp lại những khoảnh khắc đáng nhớ.
Không phải cứ bật ít là tốn ít điện, 8 thiết bị quen thuộc này có thể tiêu thụ công suất rất lớn mỗi lần sử dụng.
Emoura Phạm biến hóa từ quyến rũ, sắc sảo đến nữ tính trước khi đại diện Việt Nam tại Miss Grand International 2026.
Audi A2 e-tron 2027 là mẫu xe hiệu quả nhất từ trước đến nay của thương hiệu 4 vòng tròn và được kỳ vọng sẽ bán chạy hơn thế hệ cũ nhờ phong cách SUV điện.
Suzuki Baleno 2027 đã chính thức ra mắt. Ở lần nâng cấp thứ 3 này, xe có thiết kế sang trọng hơn và việc bổ sung gói ADAS đa tính năng trên các bản cao cấp.
Mazda CX-5 thế hệ thứ ba sẽ ra mắt tại Malaysia vào 8/10/2026. Xe dự kiến được nhập khẩu nguyên chiếc giai đoạn đầu, trước khi chuyển sang lắp ráp trong nước.
Ngay khi có mặt hiện trường vụ cháy khách sạn ở phường Tân Sơn Nhì, TP HCM, cảnh sát đã tiếp cận, nhanh chóng giải cứu các nạn nhân mắc kẹt bên trong ra ngoài.