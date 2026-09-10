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Ford Bronco Basecamp có thể sẽ bán ở Việt Nam trong tương lai

Số hóa - Xe

Ford Bronco Basecamp có thể sẽ bán ở Việt Nam trong tương lai

Sau Trung Quốc, mẫu xe SUV Ford Bronco Basecamp đang hướng tới thị trường Úc với phần nóc có thể bật lên và hệ truyền động điện mở rộng phạm vi hoạt động.

Thanh Nguyễn
Ford đã công bố những kế hoạch lớn dành cho thị trường Úc với hàng loạt mẫu xe mới sắp ra mắt. Đáng chú ý là mẫu SUV ddiej hình Ford Bronco Basecamp sẽ tới thị trường Úc và New Zealand vào nửa cuối năm 2027. Đây là mẫu SUV mới đã được ra mắt tại Trung Quốc vào năm ngoái, hướng tới “một thế hệ những người đam mê hoạt động ngoài trời”.
Ford đã công bố những kế hoạch lớn dành cho thị trường Úc với hàng loạt mẫu xe mới sắp ra mắt. Đáng chú ý là mẫu SUV ddiej hình Ford Bronco Basecamp sẽ tới thị trường Úc và New Zealand vào nửa cuối năm 2027. Đây là mẫu SUV mới đã được ra mắt tại Trung Quốc vào năm ngoái, hướng tới “một thế hệ những người đam mê hoạt động ngoài trời”.
Ford không tiết lộ nhiều về phiên bản dành cho thị trường Úc của Bronco Basecamp, nhưng xác nhận xe sẽ sử dụng “hệ truyền động điện mở rộng phạm vi hoạt động” tương tự Volkswagen ID. Era 9X và VinFast Wild sắp bán ở Việt Nam. Hệ thống này gồm hai mô-tơ điện, bộ pin 49 kWh và động cơ 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 1.5L chỉ hoạt động như một máy phát điện.
Ford không tiết lộ nhiều về phiên bản dành cho thị trường Úc của Bronco Basecamp, nhưng xác nhận xe sẽ sử dụng “hệ truyền động điện mở rộng phạm vi hoạt động” tương tự Volkswagen ID. Era 9X và VinFast Wild sắp bán ở Việt Nam. Hệ thống này gồm hai mô-tơ điện, bộ pin 49 kWh và động cơ 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 1.5L chỉ hoạt động như một máy phát điện.
Hãng xe Ford cho biết hệ thống truyền động mới trên Bronco Basecamp sẽ mang lại khả năng vận hành mượt mà và phản hồi nhanh như một mẫu xe điện, nhưng có phạm vi hoạt động từ 800–900 km. Ngoài ra, người dùng có thể đổ xăng và tiếp tục hành trình như ô tô truyền thống.
Hãng xe Ford cho biết hệ thống truyền động mới trên Bronco Basecamp sẽ mang lại khả năng vận hành mượt mà và phản hồi nhanh như một mẫu xe điện, nhưng có phạm vi hoạt động từ 800–900 km. Ngoài ra, người dùng có thể đổ xăng và tiếp tục hành trình như ô tô truyền thống.
Tại thị trường Trung Quốc, Ford Bronco Basecamp sở hữu tổng công suất 416 mã lực và mô-men xoắn cực đại 600 Nm. Mẫu xe này cũng có phạm vi hoạt động thuần điện 220 km theo tiêu chuẩn CLTC.
Tại thị trường Trung Quốc, Ford Bronco Basecamp sở hữu tổng công suất 416 mã lực và mô-men xoắn cực đại 600 Nm. Mẫu xe này cũng có phạm vi hoạt động thuần điện 220 km theo tiêu chuẩn CLTC.
Dù không nói nhiều về xe SUV địa hình đậm chất phiêu lưu này, Ford vẫn cho biết Bronco Basecamp được phát triển để phục vụ những chuyến phiêu lưu và sẽ là người bạn đồng hành lý tưởng trong các chuyến cắm trại gia đình nhỏ.
Dù không nói nhiều về xe SUV địa hình đậm chất phiêu lưu này, Ford vẫn cho biết Bronco Basecamp được phát triển để phục vụ những chuyến phiêu lưu và sẽ là người bạn đồng hành lý tưởng trong các chuyến cắm trại gia đình nhỏ.
Bên trong khoang lái, Bronco Basecamp còn được trang bị màn hình giải trí 15,6 inch, bảng đồng hồ kỹ thuật số và hệ thống hiển thị HUD cỡ lớn 70 inch. Xe cũng sở hữu hơn 30 cảm biến, camera và một cảm biến LIDAR gắn trên nóc để hỗ trợ các tính năng lái tiên tiến.
Bên trong khoang lái, Bronco Basecamp còn được trang bị màn hình giải trí 15,6 inch, bảng đồng hồ kỹ thuật số và hệ thống hiển thị HUD cỡ lớn 70 inch. Xe cũng sở hữu hơn 30 cảm biến, camera và một cảm biến LIDAR gắn trên nóc để hỗ trợ các tính năng lái tiên tiến.
Chưa dừng ở đó, Ford Bronco Basecamp còn đi kèm cửa cốp mở ngang được tích hợp bộ dụng cụ nấu ăn Wild Kitchen và một chiếc bàn có thể gập xuống. Mẫu xe thậm chí còn có hệ thống Pro Power Onboard, cho phép người dùng khai thác nguồn điện công suất lên tới 6,6 kW để chạy các thiết bị như máy pha cà phê, bếp và đèn.
Chưa dừng ở đó, Ford Bronco Basecamp còn đi kèm cửa cốp mở ngang được tích hợp bộ dụng cụ nấu ăn Wild Kitchen và một chiếc bàn có thể gập xuống. Mẫu xe thậm chí còn có hệ thống Pro Power Onboard, cho phép người dùng khai thác nguồn điện công suất lên tới 6,6 kW để chạy các thiết bị như máy pha cà phê, bếp và đèn.
Phiên bản cao cấp Outer Banks còn tiến xa hơn với phần nóc bật lên chỉnh điện. Bộ phận này có thể nâng lên chỉ bằng một nút bấm để tăng khoảng không phía trên đầu, chẳng hạn khi cắm trại. Outer Banks cũng có tủ lạnh nhỏ với dung tích 7,5 lít ở bệ tì tay trung tâm, có thể hâm nóng hoặc làm mát.
Phiên bản cao cấp Outer Banks còn tiến xa hơn với phần nóc bật lên chỉnh điện. Bộ phận này có thể nâng lên chỉ bằng một nút bấm để tăng khoảng không phía trên đầu, chẳng hạn khi cắm trại. Outer Banks cũng có tủ lạnh nhỏ với dung tích 7,5 lít ở bệ tì tay trung tâm, có thể hâm nóng hoặc làm mát.
Bronco phiên bản Basecamp được điều chỉnh theo nhu cầu của khách hàng châu Á, ưu tiên không gian rộng rãi, tiện ích thông minh. Xe có phần mái kính có thể nâng lên như một chiếc lều mini, kết hợp hàng ghế gập phẳng để biến khoang cabin thành không gian nghỉ ngơi khi đi dã ngoại.
Bronco phiên bản Basecamp được điều chỉnh theo nhu cầu của khách hàng châu Á, ưu tiên không gian rộng rãi, tiện ích thông minh. Xe có phần mái kính có thể nâng lên như một chiếc lều mini, kết hợp hàng ghế gập phẳng để biến khoang cabin thành không gian nghỉ ngơi khi đi dã ngoại.
Giá bán của Ford Bronco Basecamp tại thị trường Úc và New Zealand hiện vẫn chưa được công bố. Trong khi đó, tại Trung Quốc, xe có giá khởi điểm 229.800 Nhân dân tệ (khoảng 804 triệu đồng).
Giá bán của Ford Bronco Basecamp tại thị trường Úc và New Zealand hiện vẫn chưa được công bố. Trong khi đó, tại Trung Quốc, xe có giá khởi điểm 229.800 Nhân dân tệ (khoảng 804 triệu đồng).
Việc Ford Bronco Basecamp sắp được bán tại Úc là một tín hiệu cho thấy mẫu xe này có thể thâm nhập các thị trường Đông Nam Á nói chung và Việt Nam nói riêng. Trước đó, mẫu xe này cũng đã được đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp tại Việt Nam.
Việc Ford Bronco Basecamp sắp được bán tại Úc là một tín hiệu cho thấy mẫu xe này có thể thâm nhập các thị trường Đông Nam Á nói chung và Việt Nam nói riêng. Trước đó, mẫu xe này cũng đã được đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp tại Việt Nam.
Video: Giới thiệu mẫu xe SUV Ford Bronco Basecamp mới.
Thanh Nguyễn
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