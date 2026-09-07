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Hình ảnh cảnh sát giải cứu 26 nạn nhân vụ cháy khách sạn 2 người chết

Xã hội

Hình ảnh cảnh sát giải cứu 26 nạn nhân vụ cháy khách sạn 2 người chết

Ngay khi có mặt hiện trường vụ cháy khách sạn ở phường Tân Sơn Nhì, TP HCM, cảnh sát đã tiếp cận, nhanh chóng giải cứu các nạn nhân mắc kẹt bên trong ra ngoài.

Xuân Danh
Đến chiều nay 7/9, hiện trường vụ cháy khách sạn trên đường Tân Kỳ Tân Quý, phường Tân Sơn Nhì, TP HCM vẫn đang được cơ quan chức năng phong tỏa để khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy.
Đến chiều nay 7/9, hiện trường vụ cháy khách sạn trên đường Tân Kỳ Tân Quý, phường Tân Sơn Nhì, TP HCM vẫn đang được cơ quan chức năng phong tỏa để khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy.
Trước đó, vào sáng sớm cùng ngày, lửa bất ngờ bùng phát tại khách sạn Thùy Dương đường Tân Kỳ Tân Quý. Khách sạn có quy mô một trệt, một lửng, 4 lầu và sân thượng với 19 phòng. Thời điểm xảy ra hỏa hoạn, khói đen nhanh chóng bốc cao, bao trùm các tầng khiến nhiều người bên trong mắc kẹt, kêu cứu.
Trước đó, vào sáng sớm cùng ngày, lửa bất ngờ bùng phát tại khách sạn Thùy Dương đường Tân Kỳ Tân Quý. Khách sạn có quy mô một trệt, một lửng, 4 lầu và sân thượng với 19 phòng. Thời điểm xảy ra hỏa hoạn, khói đen nhanh chóng bốc cao, bao trùm các tầng khiến nhiều người bên trong mắc kẹt, kêu cứu.
Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH (PC07) Công an TP HCM huy động phương tiện cùng cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường. Các tổ trinh sát lập tức chia làm nhiều hướng, tiếp cận công trình qua cầu thang bộ, lối thoát hiểm và ban công để xác định điểm cháy, đo mật độ khói và định vị nạn nhân mắc kẹt và dập tắt đám cháy ngay sau đó.
Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH (PC07) Công an TP HCM huy động phương tiện cùng cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường. Các tổ trinh sát lập tức chia làm nhiều hướng, tiếp cận công trình qua cầu thang bộ, lối thoát hiểm và ban công để xác định điểm cháy, đo mật độ khói và định vị nạn nhân mắc kẹt và dập tắt đám cháy ngay sau đó.
Lực lượng chức năng đã hướng dẫn và giải cứu an toàn 26 người ra ngoài. Trong đó, 7 người được đưa đi kiểm tra sức khỏe tại cơ sở y tế. Tuy nhiên, vụ hỏa hoạn khiến 2 người tử vong.
Lực lượng chức năng đã hướng dẫn và giải cứu an toàn 26 người ra ngoài. Trong đó, 7 người được đưa đi kiểm tra sức khỏe tại cơ sở y tế. Tuy nhiên, vụ hỏa hoạn khiến 2 người tử vong.
Cảnh sát giải cứu các nạn nhân ra khỏi khách sạn cháy
Cảnh sát giải cứu các nạn nhân ra khỏi khách sạn cháy
Sau khi được đưa ra ngoài, một số nạn nhân trong tình trạng người phủ đầy khói đen, được cảnh sát hỗ trợ sơ cứu.
Sau khi được đưa ra ngoài, một số nạn nhân trong tình trạng người phủ đầy khói đen, được cảnh sát hỗ trợ sơ cứu.
Cảnh sát đã hướng dẫn, giải cứu an toàn 26 người trong khách sạn ra ngoài.
Cảnh sát đã hướng dẫn, giải cứu an toàn 26 người trong khách sạn ra ngoài.
Xuân Danh
#hoả hoạn #tử vong

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