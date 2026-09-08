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[GALLERY] Cận cảnh Suzuki Baleno 2027 chỉ 168 triệu, "ăn xăng" 4,04 L/100Km

Số hóa - Xe

[GALLERY] Cận cảnh Suzuki Baleno 2027 chỉ 168 triệu, "ăn xăng" 4,04 L/100Km

Suzuki Baleno 2027 đã chính thức ra mắt. Ở lần nâng cấp thứ 3 này, xe có thiết kế sang trọng hơn và việc bổ sung gói ADAS đa tính năng trên các bản cao cấp.

Nguyễn Anh
Suzuki đã chính thức ra mắt Baleno 2027 đã chính thức ra mắt tại thị trường Ấn Độ. Đây là đợt nâng cấp lớn giữa vòng đời thứ 3 của dòng hatchback hạng B chia sẻ chung nền tảng với Suzuki Ciaz này, sau lần đầu tiên diễn ra vào năm 2019 và lần thứ 2 vào năm 2022.
Suzuki đã chính thức ra mắt Baleno 2027 đã chính thức ra mắt tại thị trường Ấn Độ. Đây là đợt nâng cấp lớn giữa vòng đời thứ 3 của dòng hatchback hạng B chia sẻ chung nền tảng với Suzuki Ciaz này, sau lần đầu tiên diễn ra vào năm 2019 và lần thứ 2 vào năm 2022.
Và không chỉ dừng lại ở các thay đổi hời hợt, lần này chiếc xe đã có nhiều cải tiến từ trong ra ngoài. Về mặt thiết kế, Baleno 2027 không có nhiều thay đổi, với điểm nổi bật nhất nằm ở phần đầu có lưới tản nhiệt mới được mở rộng và cản trước được thiết kế lại.
Và không chỉ dừng lại ở các thay đổi hời hợt, lần này chiếc xe đã có nhiều cải tiến từ trong ra ngoài. Về mặt thiết kế, Baleno 2027 không có nhiều thay đổi, với điểm nổi bật nhất nằm ở phần đầu có lưới tản nhiệt mới được mở rộng và cản trước được thiết kế lại.
Những thay đổi đáng chú ý trên mẫu xe hatchback Suzuki Baleno 2027 bao gồm lưới tản nhiệt kích thước lớn hơn, cản trước tạo hình mới, cụm đèn pha LED và đèn sương mù LED được tinh chỉnh, mâm hợp kim 16 inch mới và các chi tiết mạ chrome.
Những thay đổi đáng chú ý trên mẫu xe hatchback Suzuki Baleno 2027 bao gồm lưới tản nhiệt kích thước lớn hơn, cản trước tạo hình mới, cụm đèn pha LED và đèn sương mù LED được tinh chỉnh, mâm hợp kim 16 inch mới và các chi tiết mạ chrome.
Vì đây chỉ là bản nâng cấp nhẹ, nên Suzuki Baleno 2027 mới không có nhiều thay đổi lớn ở nội thất. Thiết kế tổng thể của bảng điều khiển vẫn được giữ nguyên. Tuy nhiên, bản nâng cấp Baleno mang đến một vài cập nhật nội thất để cạnh tranh với các đối thủ ở phân khúc cao cấp.
Vì đây chỉ là bản nâng cấp nhẹ, nên Suzuki Baleno 2027 mới không có nhiều thay đổi lớn ở nội thất. Thiết kế tổng thể của bảng điều khiển vẫn được giữ nguyên. Tuy nhiên, bản nâng cấp Baleno mang đến một vài cập nhật nội thất để cạnh tranh với các đối thủ ở phân khúc cao cấp.
Bên trong nội thất xe được bổ sung một số trang bị mới để cạnh tranh tốt hơn ở phân khúc như hệ thống âm thanh Clarion cao cấp, màn hình giải trí SmartPlay Pro+, đế sạc không dây chuẩn Qi có làm mát chủ động, ghế bọc da giả, ghế trước có chức năng làm mát,...
Bên trong nội thất xe được bổ sung một số trang bị mới để cạnh tranh tốt hơn ở phân khúc như hệ thống âm thanh Clarion cao cấp, màn hình giải trí SmartPlay Pro+, đế sạc không dây chuẩn Qi có làm mát chủ động, ghế bọc da giả, ghế trước có chức năng làm mát,...
Bên cạnh những trang bị mới, xe vẫn giữ nguyên các tiện nghi đã có từ trước như màn hình hiển thị thông tin trên kính lái (HUD), điều hòa tự động, cửa gió điều hòa cho hàng ghế sau, gương chiếu hậu trong xe tự động chống chói, khóa thông minh, khởi động bằng nút bấm và camera 360 độ.
Bên cạnh những trang bị mới, xe vẫn giữ nguyên các tiện nghi đã có từ trước như màn hình hiển thị thông tin trên kính lái (HUD), điều hòa tự động, cửa gió điều hòa cho hàng ghế sau, gương chiếu hậu trong xe tự động chống chói, khóa thông minh, khởi động bằng nút bấm và camera 360 độ.
Suzuki Baleno facelift 2027 cũng trở thành mẫu hatchback đầu tiên tại Ấn Độ được trang bị hệ thống hỗ trợ lái chủ động ADAS. Sử dụng camera kết hợp radar sóng milimet, hệ thống ADAS trên Baleno facelift gồm 8 tính năng, bao gồm kiểm soát hành trình thích ứng, phanh khẩn cấp tự động nâng cao, hỗ trợ giữ làn đường và hỗ trợ chuyển đổi đèn pha tự động.
Suzuki Baleno facelift 2027 cũng trở thành mẫu hatchback đầu tiên tại Ấn Độ được trang bị hệ thống hỗ trợ lái chủ động ADAS. Sử dụng camera kết hợp radar sóng milimet, hệ thống ADAS trên Baleno facelift gồm 8 tính năng, bao gồm kiểm soát hành trình thích ứng, phanh khẩn cấp tự động nâng cao, hỗ trợ giữ làn đường và hỗ trợ chuyển đổi đèn pha tự động.
Ngoài ADAS, xe còn có 6 túi khí tiêu chuẩn, hệ thống chống bó cứng phanh ABS, phân phối lực phanh điện tử, kiểm soát lực kéo, cân bằng điện tử kết hợp hỗ trợ khởi hành ngang dốc, khung gầm gia cố và cảm biến áp suất lốp.
Ngoài ADAS, xe còn có 6 túi khí tiêu chuẩn, hệ thống chống bó cứng phanh ABS, phân phối lực phanh điện tử, kiểm soát lực kéo, cân bằng điện tử kết hợp hỗ trợ khởi hành ngang dốc, khung gầm gia cố và cảm biến áp suất lốp.
Thay đổi lớn nhất về mặt kỹ thuật nằm ở khối động cơ. Suzuki Baleno facelift chuyển sang sử dụng động cơ xăng Z Series 1.2L 3 xi-lanh, thay cho động cơ K Series 1.2L 4 xi-lanh trước đây. Động cơ mới cho công suất tối đa gần 83 mã lực, mô-men xoắn cực đại 112,4 Nm.
Thay đổi lớn nhất về mặt kỹ thuật nằm ở khối động cơ. Suzuki Baleno facelift chuyển sang sử dụng động cơ xăng Z Series 1.2L 3 xi-lanh, thay cho động cơ K Series 1.2L 4 xi-lanh trước đây. Động cơ mới cho công suất tối đa gần 83 mã lực, mô-men xoắn cực đại 112,4 Nm.
Hộp số trên xe vẫn giữ hai lựa chọn số sàn 5 cấp hoặc số tự động ly hợp đơn AGS 5 cấp. Mức tiêu thụ nhiên liệu của Suzuki Baleno Facelift cũng là điểm đáng chú ý. Phiên bản số sàn tiêu thụ khoảng 4,20 lít/100km, trong khi bản số tự động còn tiết kiệm hơn với mức chỉ 4,04 lít/100km.
Hộp số trên xe vẫn giữ hai lựa chọn số sàn 5 cấp hoặc số tự động ly hợp đơn AGS 5 cấp. Mức tiêu thụ nhiên liệu của Suzuki Baleno Facelift cũng là điểm đáng chú ý. Phiên bản số sàn tiêu thụ khoảng 4,20 lít/100km, trong khi bản số tự động còn tiết kiệm hơn với mức chỉ 4,04 lít/100km.
Biến thể chạy khí nén thiên nhiên S-CNG, sử dụng chung động cơ Z-Series kết hợp số sàn 5 cấp, đạt mức tiêu thụ chỉ tốn khoảng 2,98 kg CNG/100km biến Baleno trở thành một trong những mẫu xe đô thị cỡ B có chi phí vận hành kinh tế nhất phân khúc. Giá khởi điểm từ của xe từ 610.000 Rupee (tương đương 168,2 triệu đồng) và giá của các phiên bản cao cấp hơn vẫn chưa được công bố.
Biến thể chạy khí nén thiên nhiên S-CNG, sử dụng chung động cơ Z-Series kết hợp số sàn 5 cấp, đạt mức tiêu thụ chỉ tốn khoảng 2,98 kg CNG/100km biến Baleno trở thành một trong những mẫu xe đô thị cỡ B có chi phí vận hành kinh tế nhất phân khúc. Giá khởi điểm từ của xe từ 610.000 Rupee (tương đương 168,2 triệu đồng) và giá của các phiên bản cao cấp hơn vẫn chưa được công bố.
Video: Suzuki tung hatchback hạng B giá siêu rẻ Baleno Facelift 2027.
Nguyễn Anh
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