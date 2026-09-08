[GALLERY] Cận cảnh Suzuki Baleno 2027 chỉ 168 triệu, "ăn xăng" 4,04 L/100Km

Suzuki Baleno 2027 đã chính thức ra mắt. Ở lần nâng cấp thứ 3 này, xe có thiết kế sang trọng hơn và việc bổ sung gói ADAS đa tính năng trên các bản cao cấp.