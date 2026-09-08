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[GALLERY] Audi A2 "hồi sinh" phong cách mini SUV điện, giá hơn 1,1 tỷ đồng

Số hóa - Xe

[GALLERY] Audi A2 "hồi sinh" phong cách mini SUV điện, giá hơn 1,1 tỷ đồng

Audi A2 e-tron 2027 là mẫu xe hiệu quả nhất từ trước đến nay của thương hiệu 4 vòng tròn và được kỳ vọng sẽ bán chạy hơn thế hệ cũ nhờ phong cách SUV điện.

Nguyễn Chung
Đi trước thời đại nghe có vẻ tuyệt vời, trừ khi không ai sẵn sàng đón nhận thứ mà bạn đang bán. Cách đây 25 năm, Audi từng theo đuổi một tầm nhìn táo bạo về một mẫu xe cỡ nhỏ thông minh: nhẹ, tối ưu tính khí động học, cực kỳ tiết kiệm và mang cảm giác cao cấp. Giờ đây, tư duy đó đã trở lại cùng cái tên Audi A2 e-tron, được gói gọn trong một mẫu SUV điện dễ tiếp cận hơn nhiều.
Đi trước thời đại nghe có vẻ tuyệt vời, trừ khi không ai sẵn sàng đón nhận thứ mà bạn đang bán. Cách đây 25 năm, Audi từng theo đuổi một tầm nhìn táo bạo về một mẫu xe cỡ nhỏ thông minh: nhẹ, tối ưu tính khí động học, cực kỳ tiết kiệm và mang cảm giác cao cấp. Giờ đây, tư duy đó đã trở lại cùng cái tên Audi A2 e-tron, được gói gọn trong một mẫu SUV điện dễ tiếp cận hơn nhiều.
Trước hết, xe kế thừa một số đường nét thiết kế của Audi A2 nguyên bản, gồm thân xe vuông vức, gần giống minivan và cửa sổ sau chia đôi. Tuy nhiên, so với Audi A2 đời cũ, mẫu SUV điện này rộng hơn nhiều và có dáng dấp vững chãi hơn.
Trước hết, xe kế thừa một số đường nét thiết kế của Audi A2 nguyên bản, gồm thân xe vuông vức, gần giống minivan và cửa sổ sau chia đôi. Tuy nhiên, so với Audi A2 đời cũ, mẫu SUV điện này rộng hơn nhiều và có dáng dấp vững chãi hơn.
Chưa dừng ở đó, Audi còn tuyên bố A2 e-tron là mẫu xe thương mại tiết kiệm nhất trong lịch sử của thương hiệu. Ở điều kiện lý tưởng, mẫu xe điện cỡ nhỏ này chỉ tiêu thụ 12,8 kWh cho quãng đường 100 km. Trong khi đó, phiên bản có khả năng di chuyển xa nhất trong dòng Audi A2 e-tron đạt phạm vi hoạt động lên tới 645 km theo chu trình WLTP tại châu Âu.
Chưa dừng ở đó, Audi còn tuyên bố A2 e-tron là mẫu xe thương mại tiết kiệm nhất trong lịch sử của thương hiệu. Ở điều kiện lý tưởng, mẫu xe điện cỡ nhỏ này chỉ tiêu thụ 12,8 kWh cho quãng đường 100 km. Trong khi đó, phiên bản có khả năng di chuyển xa nhất trong dòng Audi A2 e-tron đạt phạm vi hoạt động lên tới 645 km theo chu trình WLTP tại châu Âu.
Các kỹ sư tại Ingolstadt không đạt được con số đó chỉ bằng cách đặt một bộ pin có kích thước lớn bên dưới gầm mẫu xe cạnh tranh với Volkswagen ID.3 và Volvo EX30. Thay vào đó, Audi đã tìm cách loại bỏ năng lượng lãng phí ở gần như mọi vị trí. A2 e-tron có hệ số lực cản không khí chỉ 0,24 Cd nhờ phần gầm kín, hốc gió chủ động trên đầu xe, bộ mâm tối ưu khí động học...
Các kỹ sư tại Ingolstadt không đạt được con số đó chỉ bằng cách đặt một bộ pin có kích thước lớn bên dưới gầm mẫu xe cạnh tranh với Volkswagen ID.3 và Volvo EX30. Thay vào đó, Audi đã tìm cách loại bỏ năng lượng lãng phí ở gần như mọi vị trí. A2 e-tron có hệ số lực cản không khí chỉ 0,24 Cd nhờ phần gầm kín, hốc gió chủ động trên đầu xe, bộ mâm tối ưu khí động học...
Ngay cả tay nắm cửa cũng đóng góp vào việc nâng cao hiệu suất vận hành. Đây là loại tay nắm dạng cánh nằm ở chân trụ cửa, sử dụng cảm biến thay vì cơ cấu cơ khí truyền thống. Audi đã loại bỏ thiết kế này để chuyển sang tay nắm thông thường trên SUV hạng sang Q9 mới, nhưng từng hứa sẽ đưa chúng lên một sản phẩm tương lai tại châu Âu và đó chính là A2 e-tron.
Ngay cả tay nắm cửa cũng đóng góp vào việc nâng cao hiệu suất vận hành. Đây là loại tay nắm dạng cánh nằm ở chân trụ cửa, sử dụng cảm biến thay vì cơ cấu cơ khí truyền thống. Audi đã loại bỏ thiết kế này để chuyển sang tay nắm thông thường trên SUV hạng sang Q9 mới, nhưng từng hứa sẽ đưa chúng lên một sản phẩm tương lai tại châu Âu và đó chính là A2 e-tron.
Chỉ cần kéo nhẹ, cửa sẽ mở bằng điện. Xe thậm chí còn có bộ lưu trữ năng lượng dự phòng trong trường hợp hệ thống điện đình công. Xe có 3 tùy chọn pin với dung lượng lần lượt là 52 kWh, 61 kWh và 84 kWh, đáp ứng gần như mọi nhu cầu sử dụng. Với pin 52 kWh, xe được trang bị 1 mô-tơ điện với công suất tối đa 168 mã lực, giúp A2 e-tron tăng tốc từ 0-100 km/h trong 8,8 giây và đạt phạm vi hoạt động 422 km trước khi cần sạc lại.
Chỉ cần kéo nhẹ, cửa sẽ mở bằng điện. Xe thậm chí còn có bộ lưu trữ năng lượng dự phòng trong trường hợp hệ thống điện đình công. Xe có 3 tùy chọn pin với dung lượng lần lượt là 52 kWh, 61 kWh và 84 kWh, đáp ứng gần như mọi nhu cầu sử dụng. Với pin 52 kWh, xe được trang bị 1 mô-tơ điện với công suất tối đa 168 mã lực, giúp A2 e-tron tăng tốc từ 0-100 km/h trong 8,8 giây và đạt phạm vi hoạt động 422 km trước khi cần sạc lại.
Bộ pin 61 kWh tùy chọn đi kèm mô-tơ điện mạnh 187 mã lực, rút ngắn thời gian tăng tốc 0-100 km/h xuống còn 7,9 giây và nâng phạm vi hoạt động lên 515 km. Với phiên bản có công suất tối đa 228 mã lực, thời gian tăng tốc 0-100 km/h giảm xuống đúng 7 giây, đồng thời tăng phạm vi hoạt động lên 645 km nhờ bộ pin 84 kWh.
Bộ pin 61 kWh tùy chọn đi kèm mô-tơ điện mạnh 187 mã lực, rút ngắn thời gian tăng tốc 0-100 km/h xuống còn 7,9 giây và nâng phạm vi hoạt động lên 515 km. Với phiên bản có công suất tối đa 228 mã lực, thời gian tăng tốc 0-100 km/h giảm xuống đúng 7 giây, đồng thời tăng phạm vi hoạt động lên 645 km nhờ bộ pin 84 kWh.
Nếu sẵn sàng đánh đổi một phần phạm vi hoạt động để có khả năng tăng tốc mạnh mẽ hơn, khách hàng có thể chọn phiên bản cao cấp nhất với công suất tối đa 322 mã lực và thời gian tăng tốc 5,7 giây. Phạm vi hoạt động của phiên bản này dừng ở mức 629 km dù cũng dùng pin 84 kWh. Đây cũng là phiên bản duy nhất có thể đạt tốc độ tối đa 200 km/h thay vì 160 km/h.
Nếu sẵn sàng đánh đổi một phần phạm vi hoạt động để có khả năng tăng tốc mạnh mẽ hơn, khách hàng có thể chọn phiên bản cao cấp nhất với công suất tối đa 322 mã lực và thời gian tăng tốc 5,7 giây. Phạm vi hoạt động của phiên bản này dừng ở mức 629 km dù cũng dùng pin 84 kWh. Đây cũng là phiên bản duy nhất có thể đạt tốc độ tối đa 200 km/h thay vì 160 km/h.
Dù ở phiên bản nào, sức mạnh cũng được truyền tới bánh sau bởi A2 sử dụng nền tảng khung gầm MEB tương tự Volkswagen ID.3 và Audi Q4 e-tron thay vì kiến trúc MEB+ dẫn động cầu trước mới hơn. Điều đó đồng nghĩa với việc xe không có công nghệ hoặc huy hiệu Quattro.
Dù ở phiên bản nào, sức mạnh cũng được truyền tới bánh sau bởi A2 sử dụng nền tảng khung gầm MEB tương tự Volkswagen ID.3 và Audi Q4 e-tron thay vì kiến trúc MEB+ dẫn động cầu trước mới hơn. Điều đó đồng nghĩa với việc xe không có công nghệ hoặc huy hiệu Quattro.
Công suất sạc nhanh DC tối đa đạt 183 kW trên các phiên bản dùng pin lớn, nhưng thời gian sạc từ 10-80% vẫn lên tới 29 phút, một con số không mấy ấn tượng. Hai bộ pin nhỏ hơn có công suất sạc yếu hơn, chỉ 100 kW, nhưng nhờ dung lượng thấp nên thời gian sạc đầy được rút xuống còn 24 phút. Giống những mẫu xe điện Volkswagen sử dụng nền tảng MEB khác, A2 e-tron cũng hỗ trợ sạc hai chiều.
Công suất sạc nhanh DC tối đa đạt 183 kW trên các phiên bản dùng pin lớn, nhưng thời gian sạc từ 10-80% vẫn lên tới 29 phút, một con số không mấy ấn tượng. Hai bộ pin nhỏ hơn có công suất sạc yếu hơn, chỉ 100 kW, nhưng nhờ dung lượng thấp nên thời gian sạc đầy được rút xuống còn 24 phút. Giống những mẫu xe điện Volkswagen sử dụng nền tảng MEB khác, A2 e-tron cũng hỗ trợ sạc hai chiều.
Bên trong xe, Audi A2 e-tron được trang bị bảng đồng hồ kỹ thuật số 11,9 inch được đặt cạnh màn hình cảm ứng cong 12,8 inch trong khi cần số đã chuyển lên cột vô lăng. Điều này tạo thêm không gian cho 2 sạc không dây Qi 2.2 với công suất 25 W trên bảng điều khiển trung tâm.
Bên trong xe, Audi A2 e-tron được trang bị bảng đồng hồ kỹ thuật số 11,9 inch được đặt cạnh màn hình cảm ứng cong 12,8 inch trong khi cần số đã chuyển lên cột vô lăng. Điều này tạo thêm không gian cho 2 sạc không dây Qi 2.2 với công suất 25 W trên bảng điều khiển trung tâm.
Một điểm nhấn đáng chú ý bên trong xe là hệ thống Fidlock. Đây thực chất là hệ thống gá lắp từ tính kết hợp khóa cơ khí, cho phép người dùng gắn các vật dụng như giá để cốc và túi đựng cáp sạc vào những vị trí chuyên dụng trong khoang hành khách cũng như cốp sau. Audi khẳng định A2 e-tron là mẫu xe thương mại đầu tiên có công nghệ Fidlock này.
Một điểm nhấn đáng chú ý bên trong xe là hệ thống Fidlock. Đây thực chất là hệ thống gá lắp từ tính kết hợp khóa cơ khí, cho phép người dùng gắn các vật dụng như giá để cốc và túi đựng cáp sạc vào những vị trí chuyên dụng trong khoang hành khách cũng như cốp sau. Audi khẳng định A2 e-tron là mẫu xe thương mại đầu tiên có công nghệ Fidlock này.
Với chiều dài cơ sở 2.770 mm tương đương Q4 e-tron, Audi A2 e-tron sở hữu khoảng duỗi chân hứa hẹn rộng rãi. Tuy nhiên, trong khi Q4 e-tron có khoang hành lý 520 lít, A2 e-tron chỉ đạt 396 lít. Tại thị trường Anh, Audi A2 e-tron có giá khởi điểm 32.000 Bảng (khoảng 1,127 tỷ đồng).
Với chiều dài cơ sở 2.770 mm tương đương Q4 e-tron, Audi A2 e-tron sở hữu khoảng duỗi chân hứa hẹn rộng rãi. Tuy nhiên, trong khi Q4 e-tron có khoang hành lý 520 lít, A2 e-tron chỉ đạt 396 lít. Tại thị trường Anh, Audi A2 e-tron có giá khởi điểm 32.000 Bảng (khoảng 1,127 tỷ đồng).
Video: Giới thiệu mẫu xe SUV điện cỡ nhỏ Audi A2 e-tron 2027.
Nguyễn Chung
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