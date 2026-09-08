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[GALLERY] Mazda CX-5 2026 tiếp tục ra mắt tại Đông Nam Á, từ 1,1 tỷ đồng

Số hóa - Xe

[GALLERY] Mazda CX-5 2026 tiếp tục ra mắt tại Đông Nam Á, từ 1,1 tỷ đồng

Mazda CX-5 thế hệ thứ ba sẽ ra mắt tại Malaysia vào 8/10/2026. Xe dự kiến được nhập khẩu nguyên chiếc giai đoạn đầu, trước khi chuyển sang lắp ráp trong nước.

Tâm Võ
Mazda CX-5 thế hệ mới sẽ xuất hiện tại thị trường Malaysia hơn một năm sau khi được giới thiệu toàn cầu. Theo kế hoạch, xe có giá dự kiến khoảng 170.000 RM (tương đương 1,1 tỷ đồng) và được bán song song với CX-5 thế hệ thứ hai trong thời gian đầu.
Mazda CX-5 thế hệ mới sẽ xuất hiện tại thị trường Malaysia hơn một năm sau khi được giới thiệu toàn cầu. Theo kế hoạch, xe có giá dự kiến khoảng 170.000 RM (tương đương 1,1 tỷ đồng) và được bán song song với CX-5 thế hệ thứ hai trong thời gian đầu.
Một trong những thay đổi đáng chú ý của CX-5 2026 mới nằm ở kích thước. Mazda kéo dài chiều dài cơ sở nhằm cải thiện không gian nội thất và độ ổn định khi vận hành. Xe có kích thước 4.690 x 1.860 x 1.695 mm, tương ứng dài hơn 115 mm, rộng hơn 15 mm và cao hơn 15 mm so với thế hệ trước.
Một trong những thay đổi đáng chú ý của CX-5 2026 mới nằm ở kích thước. Mazda kéo dài chiều dài cơ sở nhằm cải thiện không gian nội thất và độ ổn định khi vận hành. Xe có kích thước 4.690 x 1.860 x 1.695 mm, tương ứng dài hơn 115 mm, rộng hơn 15 mm và cao hơn 15 mm so với thế hệ trước.
Chiều dài cơ sở của Mazda CX-5 2026 mới tăng lên 2.815 mm. Hàng ghế thứ hai có thể gập theo tỷ lệ 40:20:40. Khoang hành lý cũng tăng thêm 61 lít, qua đó nâng cao tính đa dụng của mẫu SUV.
Chiều dài cơ sở của Mazda CX-5 2026 mới tăng lên 2.815 mm. Hàng ghế thứ hai có thể gập theo tỷ lệ 40:20:40. Khoang hành lý cũng tăng thêm 61 lít, qua đó nâng cao tính đa dụng của mẫu SUV.
Ngoại thất của mẫu xe SUV này vẫn duy trì ngôn ngữ thiết kế Kodo quen thuộc nhưng được tinh chỉnh. Một số điểm mới gồm viền đen quanh lưới tản nhiệt và cụm đèn hậu mang phong cách tương tự CX-60.
Ngoại thất của mẫu xe SUV này vẫn duy trì ngôn ngữ thiết kế Kodo quen thuộc nhưng được tinh chỉnh. Một số điểm mới gồm viền đen quanh lưới tản nhiệt và cụm đèn hậu mang phong cách tương tự CX-60.
Nội thất CX-5 mới được thiết kế lại với điểm nhấn là màn hình trung tâm kích thước 12,9 hoặc 15,6 inch. Đáng chú ý, Mazda đã loại bỏ phần lớn nút bấm và công tắc vật lý, bao gồm cả cụm điều khiển điều hòa.
Nội thất CX-5 mới được thiết kế lại với điểm nhấn là màn hình trung tâm kích thước 12,9 hoặc 15,6 inch. Đáng chú ý, Mazda đã loại bỏ phần lớn nút bấm và công tắc vật lý, bao gồm cả cụm điều khiển điều hòa.
Hệ thống thông tin giải trí tích hợp các dịch vụ Google như Google Maps, trợ lý giọng nói Gemini và kho ứng dụng Google Play. Đây cũng là lần đầu tiên hệ thống Google Play xuất hiện trên xe Mazda.
Hệ thống thông tin giải trí tích hợp các dịch vụ Google như Google Maps, trợ lý giọng nói Gemini và kho ứng dụng Google Play. Đây cũng là lần đầu tiên hệ thống Google Play xuất hiện trên xe Mazda.
Các trang bị khác của Mazda CX-5 2026 thế hệ mới gồm bảng đồng hồ kỹ thuật số 10,25 inch, sạc điện thoại không dây Qi, hệ thống âm thanh Bose 12 loa và cửa sổ trời toàn cảnh tùy chọn.
Các trang bị khác của Mazda CX-5 2026 thế hệ mới gồm bảng đồng hồ kỹ thuật số 10,25 inch, sạc điện thoại không dây Qi, hệ thống âm thanh Bose 12 loa và cửa sổ trời toàn cảnh tùy chọn.
Tại Malaysia, CX-5 mới dự kiến sử dụng động cơ xăng 2.5L 4 xi-lanh hút khí tự nhiên e-Skyactiv G, kết hợp hệ thống mild-hybrid 24V. Ở các thị trường ngoài châu Âu, động cơ này cho công suất 181 PS và mô-men xoắn 242 Nm, đi cùng mô-tơ điện công suất 6,5 PS và mô-men xoắn 60,5 Nm.
Tại Malaysia, CX-5 mới dự kiến sử dụng động cơ xăng 2.5L 4 xi-lanh hút khí tự nhiên e-Skyactiv G, kết hợp hệ thống mild-hybrid 24V. Ở các thị trường ngoài châu Âu, động cơ này cho công suất 181 PS và mô-men xoắn 242 Nm, đi cùng mô-tơ điện công suất 6,5 PS và mô-men xoắn 60,5 Nm.
Trong khi đó, một số thị trường như Indonesia sử dụng cấu hình không có mild-hybrid nhưng cho công suất cao hơn, đạt 188 PS và 257 Nm. Cả hai phiên bản đều kết hợp hộp số tự động 6 cấp Skyactiv-Drive, đi cùng hệ dẫn động cầu trước hoặc 4 bánh tùy cấu hình.
Trong khi đó, một số thị trường như Indonesia sử dụng cấu hình không có mild-hybrid nhưng cho công suất cao hơn, đạt 188 PS và 257 Nm. Cả hai phiên bản đều kết hợp hộp số tự động 6 cấp Skyactiv-Drive, đi cùng hệ dẫn động cầu trước hoặc 4 bánh tùy cấu hình.
Với những thay đổi về kích thước, không gian và công nghệ, CX-5 thế hệ mới được Mazda định hướng trở thành mẫu SUV thực dụng hơn, trong khi vẫn duy trì những đặc trưng thiết kế và vận hành vốn có của dòng xe này. Dự đoán, CX-5 2026 sẽ mở bán tại Việt Nam vào cuối năm nay.
Với những thay đổi về kích thước, không gian và công nghệ, CX-5 thế hệ mới được Mazda định hướng trở thành mẫu SUV thực dụng hơn, trong khi vẫn duy trì những đặc trưng thiết kế và vận hành vốn có của dòng xe này. Dự đoán, CX-5 2026 sẽ mở bán tại Việt Nam vào cuối năm nay.
Video: Xem chi tiết mẫu xe SUV Mazda CX-5 2026 tại Việt Nam.
Tâm Võ
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