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[GALLERY] 8 thiết bị trong nhà âm thầm “ngốn” điện cực mạnh

Số hóa - Xe

[GALLERY] 8 thiết bị trong nhà âm thầm “ngốn” điện cực mạnh

Không phải cứ bật ít là tốn ít điện, 8 thiết bị quen thuộc này có thể tiêu thụ công suất rất lớn mỗi lần sử dụng.

Thiên Trang (th)
Bình nóng lạnh là một trong những thiết bị gia dụng có công suất cao phổ biến nhất, khi các mẫu bình nước nóng điện dung tích khoảng 40 gallon được Bộ Năng lượng Mỹ (DOE) đưa ra với mức công suất tham khảo khoảng 4.500-5.500W, đồng nghĩa thiết bị có thể sử dụng lượng điện đáng kể chỉ trong thời gian ngắn để làm nóng nước, vì vậy EVN khuyến cáo người dùng nên bật bình trước khi tắm khoảng 15-30 phút và tắt trước khi sử dụng nước nóng thay vì duy trì nguồn điện liên tục.
Bình nóng lạnh là một trong những thiết bị gia dụng có công suất cao phổ biến nhất, khi các mẫu bình nước nóng điện dung tích khoảng 40 gallon được Bộ Năng lượng Mỹ (DOE) đưa ra với mức công suất tham khảo khoảng 4.500-5.500W, đồng nghĩa thiết bị có thể sử dụng lượng điện đáng kể chỉ trong thời gian ngắn để làm nóng nước, vì vậy EVN khuyến cáo người dùng nên bật bình trước khi tắm khoảng 15-30 phút và tắt trước khi sử dụng nước nóng thay vì duy trì nguồn điện liên tục.
Máy sấy quần áo cũng nằm trong nhóm thiết bị có mức tiêu thụ điện đáng chú ý dù nhiều gia đình không sử dụng hàng ngày, bởi thiết bị phải đồng thời vận hành lồng sấy và bộ phận gia nhiệt để tạo luồng khí nóng, với công suất tham khảo khoảng 1.800-5.000W theo dữ liệu của DOE, trong đó nhiều máy sấy điện trở sử dụng bộ gia nhiệt khoảng 4kW, khiến mỗi chu trình kéo dài có thể tiêu tốn lượng điện không nhỏ.
Máy sấy quần áo cũng nằm trong nhóm thiết bị có mức tiêu thụ điện đáng chú ý dù nhiều gia đình không sử dụng hàng ngày, bởi thiết bị phải đồng thời vận hành lồng sấy và bộ phận gia nhiệt để tạo luồng khí nóng, với công suất tham khảo khoảng 1.800-5.000W theo dữ liệu của DOE, trong đó nhiều máy sấy điện trở sử dụng bộ gia nhiệt khoảng 4kW, khiến mỗi chu trình kéo dài có thể tiêu tốn lượng điện không nhỏ.
Bếp điện và bếp từ có thể đạt công suất cao vì phải tạo nhiệt trực tiếp phục vụ việc nấu nướng, nhưng bếp từ có lợi thế về hiệu suất khi ENERGY STAR cho biết khoảng 85% năng lượng gia nhiệt được truyền tới dụng cụ nấu, qua đó giảm phần năng lượng thất thoát ra môi trường, trong khi EVN cũng xếp bếp điện, bếp từ vào nhóm thiết bị công suất lớn mà người dùng nên ngắt khỏi nguồn khi gia đình vắng nhà dài ngày.
Bếp điện và bếp từ có thể đạt công suất cao vì phải tạo nhiệt trực tiếp phục vụ việc nấu nướng, nhưng bếp từ có lợi thế về hiệu suất khi ENERGY STAR cho biết khoảng 85% năng lượng gia nhiệt được truyền tới dụng cụ nấu, qua đó giảm phần năng lượng thất thoát ra môi trường, trong khi EVN cũng xếp bếp điện, bếp từ vào nhóm thiết bị công suất lớn mà người dùng nên ngắt khỏi nguồn khi gia đình vắng nhà dài ngày.
Lò nướng tuy không phải thiết bị được bật thường xuyên nhưng có thể tiêu thụ điện đáng kể trong một lần sử dụng, với công suất tham khảo khoảng 1.600W theo tài liệu của DOE, bởi ngoài việc làm nóng khoang lò tới nhiệt độ cài đặt, bộ phận gia nhiệt còn phải liên tục đóng và ngắt để duy trì nhiệt độ ổn định trong suốt quá trình nướng, đặc biệt khi người dùng chế biến những món cần hàng chục phút.
Lò nướng tuy không phải thiết bị được bật thường xuyên nhưng có thể tiêu thụ điện đáng kể trong một lần sử dụng, với công suất tham khảo khoảng 1.600W theo tài liệu của DOE, bởi ngoài việc làm nóng khoang lò tới nhiệt độ cài đặt, bộ phận gia nhiệt còn phải liên tục đóng và ngắt để duy trì nhiệt độ ổn định trong suốt quá trình nướng, đặc biệt khi người dùng chế biến những món cần hàng chục phút.
Máy rửa bát cũng là thiết bị dễ bị bỏ qua khi tính toán mức tiêu thụ điện trong gia đình, bởi ngoài bơm và hệ thống điều khiển, máy còn cần năng lượng để làm nóng nước, khiến công suất tham khảo có thể nằm trong khoảng 1.200-2.400W, do đó việc chạy máy khi đã đủ tải và ưu tiên chương trình tiết kiệm có thể giúp hạn chế số lần vận hành cũng như lượng điện sử dụng không cần thiết.
Máy rửa bát cũng là thiết bị dễ bị bỏ qua khi tính toán mức tiêu thụ điện trong gia đình, bởi ngoài bơm và hệ thống điều khiển, máy còn cần năng lượng để làm nóng nước, khiến công suất tham khảo có thể nằm trong khoảng 1.200-2.400W, do đó việc chạy máy khi đã đủ tải và ưu tiên chương trình tiết kiệm có thể giúp hạn chế số lần vận hành cũng như lượng điện sử dụng không cần thiết.
Bàn là có kích thước nhỏ nhưng không đồng nghĩa với mức tiêu thụ điện thấp, khi DOE đưa công suất tham khảo của thiết bị này vào khoảng 1.000-1.800W do cần nhanh chóng làm nóng mặt đế, vì vậy một lần là vài bộ quần áo thường không đáng kể nhưng nếu sử dụng liên tục trong hàng chục phút để xử lý lượng lớn quần áo, điện năng tiêu thụ vẫn có thể tăng tương ứng với thời gian hoạt động.
Bàn là có kích thước nhỏ nhưng không đồng nghĩa với mức tiêu thụ điện thấp, khi DOE đưa công suất tham khảo của thiết bị này vào khoảng 1.000-1.800W do cần nhanh chóng làm nóng mặt đế, vì vậy một lần là vài bộ quần áo thường không đáng kể nhưng nếu sử dụng liên tục trong hàng chục phút để xử lý lượng lớn quần áo, điện năng tiêu thụ vẫn có thể tăng tương ứng với thời gian hoạt động.
Ấm siêu tốc cũng có công suất khoảng 1.500W theo tài liệu tham khảo của DOE và cần lượng điện đáng kể trong thời gian ngắn để nhanh chóng đưa nước tới điểm sôi, nhưng do mỗi lần đun thường chỉ kéo dài vài phút nên tổng điện năng tiêu thụ có thể thấp hơn nhiều thiết bị hoạt động lâu hơn, qua đó cho thấy muốn xác định thiết bị nào thực sự “ngốn điện”, người dùng cần xét đồng thời công suất, thời gian và tần suất sử dụng thay vì chỉ nhìn vào một thông số.
Ấm siêu tốc cũng có công suất khoảng 1.500W theo tài liệu tham khảo của DOE và cần lượng điện đáng kể trong thời gian ngắn để nhanh chóng đưa nước tới điểm sôi, nhưng do mỗi lần đun thường chỉ kéo dài vài phút nên tổng điện năng tiêu thụ có thể thấp hơn nhiều thiết bị hoạt động lâu hơn, qua đó cho thấy muốn xác định thiết bị nào thực sự “ngốn điện”, người dùng cần xét đồng thời công suất, thời gian và tần suất sử dụng thay vì chỉ nhìn vào một thông số.
Máy sấy tóc là ví dụ điển hình cho nhóm thiết bị nhỏ nhưng có công suất tức thời cao, với mức tham khảo khoảng 1.500W theo DOE, tuy nhiên thiết bị thường không phải nguồn gây tốn điện lớn nhất trong gia đình vì mỗi lần sử dụng chỉ kéo dài vài phút, cho thấy công suất cao không đồng nghĩa với hóa đơn điện cao nếu thời gian vận hành thực tế rất ngắn.
Máy sấy tóc là ví dụ điển hình cho nhóm thiết bị nhỏ nhưng có công suất tức thời cao, với mức tham khảo khoảng 1.500W theo DOE, tuy nhiên thiết bị thường không phải nguồn gây tốn điện lớn nhất trong gia đình vì mỗi lần sử dụng chỉ kéo dài vài phút, cho thấy công suất cao không đồng nghĩa với hóa đơn điện cao nếu thời gian vận hành thực tế rất ngắn.
Thiên Trang (th)
#thiết bị gia dụng #tiêu thụ điện #bình nóng lạnh #máy sấy quần áo #bếp điện #lò nướng

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