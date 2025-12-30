Ford sắp ra mắt loạt phiên bản Raptor cho Bronco, Maverick và Explorer

Video: Hé lộ mẫu xe bán tải Ford Maverick Raptor 2026.

Đế chế xe hiệu suất cao của Ford sắp đón nhận thêm những thành viên mới đầy uy lực. Tại Hội nghị Barclays Global Auto and Mobility Tech vừa qua, Giám đốc Tài chính (CFO) của Ford, bà Sherry House, đã chính thức xác nhận kế hoạch mở rộng dòng sản phẩm Raptor. Theo bà House, những phiên bản "quái thú" này không chỉ mang lại giá trị cảm xúc mãnh liệt cho người dùng mà còn là trụ cột tài chính vững chắc, giúp Ford tạo ra sự khác biệt tuyệt đối trong bối cảnh thị trường ôtô toàn cầu đầy biến động.

Ford bổ sung thêm loạt phiên bản Raptor cho nhiều dòng xe.

Trong chiến lược mới của hãng xe Mỹ, cái tên Raptor đã được nâng tầm từ một phiên bản tùy chọn trở thành một phần cốt lõi của thương hiệu. Bà Sherry House khẳng định Raptor giúp Ford tiếp cận phân khúc khách hàng cao cấp, những người không chỉ tìm kiếm một phương tiện di chuyển mà còn sẵn sàng chi trả mạnh tay cho trải nghiệm lái phấn khích. Thay vì chạy theo cuộc đua xe phổ thông vốn có biên lợi nhuận thấp, Ford chọn đầu tư vào các dòng xe "đam mê" để nâng cao hình ảnh và tối ưu hóa doanh thu trên từng đơn vị sản phẩm.

Sự tự tin của Ford bắt nguồn từ thành công vang dội của các mẫu xe hiện hữu. Những cái tên như F-150 Raptor, Ranger Raptor và Bronco Raptor đã định nghĩa lại khái niệm xe off-road nguyên bản từ nhà máy. Điểm chung của dòng họ Raptor là hệ thống treo Fox chuyên biệt, khung gầm được gia cường thép cường độ cao và khối động cơ hiệu năng cao có khả năng chinh phục mọi địa hình khắc nghiệt nhất. Sự khao khát của khách hàng đối với bộ ba này chính là minh chứng rõ nhất cho tiềm năng tăng trưởng của phân khúc xe hiệu suất cao trong tương lai.

Dù Ford chưa công bố danh tính cụ thể của những mẫu xe sắp tới, giới chuyên môn đã bắt đầu đưa ra những dự đoán đầy thú vị. Hai ứng cử viên sáng giá nhất được cho là sẽ gia nhập đội ngũ Raptor là mẫu bán tải nhỏ gọn Maverick và dòng SUV gia đình Explorer. Việc bổ sung phiên bản hiệu suất cao cho các dòng xe này sẽ giúp Ford lấp đầy những khoảng trống trong dải sản phẩm, mang DNA thể thao đến gần hơn với nhiều nhóm khách hàng khác nhau. Câu khẳng định "sẽ có thêm nhiều Raptor hơn nữa" của vị CFO cho thấy Ford đang sẵn sàng cho một cuộc đổ bộ quy mô lớn.

Động thái mở rộng dòng Raptor hoàn toàn nhất quán với triết lý kinh doanh mới của Ford: bán ít hơn nhưng chất lượng và lợi nhuận cao hơn. Trong khi các đối thủ còn đang loay hoay với bài toán xe điện giá rẻ, Ford chọn cách củng cố vị thế bằng những mẫu xe có cá tính mạnh và giá trị biểu tượng. Chiến lược này không chỉ giúp hãng bảo vệ nguồn thu trong ngắn hạn mà còn xây dựng một cộng đồng người hâm mộ trung thành, những người coi chiếc xe là một phần của phong cách sống và sự tự do.