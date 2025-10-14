Hà Nội

Xã hội

Em trai giao ô tô cho anh không có bằng lái, gây tai nạn

Dù biết rõ anh trai không có giấy phép lái xe, nhưng Đại vẫn giao xe cho Thắng điều khiển và gây tai nạn nghiêm trọng.

Bảo Ngân

Ngày 14/10, thông tin từ Công an tỉnh Phú Thọ, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Phú Thọ) vừa khởi tố Nguyễn Quang Thắng (SN 1981) và Nguyễn Quang Đại (sinh năm 1988, em ruột của Thắng), cùng trú tại xã Bình Ca, tỉnh Tuyên Quang liên quan đến vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra tại phường Phong Châu, tỉnh Phú Thọ.

Trước đó, khoảng 7h ngày 27/5/2025, tại đường Hùng Vương (thuộc Khu Lũng Thượng, phường Phong Châu, tỉnh Phú Thọ) xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe máy biển kiểm soát 28FZ-190.43 do anh Phan Văn Huân (sinh năm 2008, trú tại xã Chân Mộng, tỉnh Phú Thọ) điều khiển, chở theo anh Lê Việt Hoàng (sinh năm 2008, cùng địa chỉ) và ô tô khách biển số 73B-005.02 do Nguyễn Quang Thắng điều khiển.

d.jpg
Hai anh em ruột Nguyễn Quang Thắng và Nguyễn Quang Đại bị khởi tố.

Kết quả khám nghiệm hiện trường, phương tiện cùng các tài liệu điều tra cho thấy, nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn là do Thắng điều khiển ô tô chuyển hướng rẽ phải nhưng không đảm bảo khoảng cách an toàn, va chạm với xe máy đi cùng chiều phía sau.

Hậu quả vụ tai nạn khiến anh Phan Văn Huân bị thương tích 51%, anh Lê Việt Hoàng bị thương tích 18%, tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của hai nạn nhân là 69%.

Quá trình điều tra xác định, Nguyễn Quang Thắng không có giấy phép lái xe đủ điều kiện điều khiển phương tiện theo quy định. Sau khi gây tai nạn, Thắng rời khỏi hiện trường, bỏ mặc người bị nạn.

Cơ quan điều tra xác định hành vi của Nguyễn Quang Thắng đã đủ yếu tố cấu thành tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” quy định tại điểm a, c khoản 2 Điều 260 Bộ luật Hình sự.

Theo cơ quan Công an, chủ sở hữu chiếc xe ô tô 73B-005.02 là Nguyễn Quang Đại (em trai ruột của Thắng), dù biết rõ anh trai không có giấy phép lái xe nhưng vẫn giao xe cho điều khiển vì lý do “không thuê được người lái”. Hành vi này đã đủ yếu tố cấu thành tội “Giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ” quy định tại điểm c khoản 1 Điều 264 Bộ luật Hình sự.

Ngày 12/9/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Nguyễn Quang Thắng và Nguyễn Quang Đại để xử lý theo quy định pháp luật.

