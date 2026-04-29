[e-Magazine] Dạ Chúc: ‘Em được nhiều người nhận ra sau Bóng ma hạnh phúc’

Sau “Ma da”, Dạ Chúc tiếp tục gây chú ý khi xuất hiện trong “Bóng ma hạnh phúc”. Ít ai biết, khi phim đang quay được khoảng nửa chặng đường, Dạ Chúc gặp một tai nạn sinh hoạt tại trường học, bị bỏng độ 3.

Trong cuộc trò chuyện với PV Tri thức và Cuộc sống, diễn viên 13 tuổi lần đầu trải lòng về sự cố này, cùng những câu chuyện đời thường phía sau ống kính.

- Cơ duyên nào đã đưa em đến với vai Chi trong Bóng ma hạnh phúc do đạo diễn Nguyễn Dương thực hiện? Em có phải trải qua nhiều vòng casting căng thẳng không?

Em nghĩ cơ duyên của mình bắt đầu từ lúc em mới vào nghề, khoảng 3 năm trước. Hôm đó có một cảnh quay đông các bạn nhỏ, em đã mạnh dạn xin bác Nguyễn Dương cho thử vai bé Hồng trong phim Người thầm lặng. Em được thử hai phân đoạn.

Trong quá trình làm việc, bác thấy em thể hiện ổn nên xin số điện thoại của mẹ và nói sau này có phim sẽ cho em thử sức nhiều hơn. Sau đó em có đi casting 3 vòng cho phim điện ảnh Ma da và được nhận vai, nhưng lúc đó em cũng chưa nói với ai.

Tiếp theo là phim Bên bờ hạnh phúc, em được giao một vai có nhiều phân đoạn hơn, đảm nhận nhân vật chính lúc nhỏ. Từ đó em bắt đầu bén duyên với phim truyền hình, và em nghĩ mình rất may mắn vì được bác Dương phát hiện và tạo cơ hội. Với em, bác giống như người đã mở ra con đường diễn xuất cho mình vậy.

- Lúc mới đọc kịch bản, ấn tượng đầu tiên của em về bé Chi là gì? Em thấy mình và Chi giống và khác nhau ở điểm nào?

Khi đọc kịch bản, em thấy bé Chi là một cô bé rất vô tư, thích gì nói đó và cực kỳ thương ba mẹ – điểm này thì em thấy khá giống mình.

Nhưng có một điểm khác là bé Chi rất gần gũi với ba, còn em thì từ lúc 6 tháng tuổi, em đã không sống gần ba. Em nghĩ, vì mình không có những khoảnh khắc ở bên ba, được ba yêu thương ngoài đời nên khi diễn, em càng trân trọng và muốn thể hiện tình cảm nhiều hơn với người ba trong phim.

- Trong suốt quá trình hóa thân thành Chi, có phân đoạn nào khiến em cảm thấy “khó nhằn” nhất, thậm chí phải quay đi quay lại nhiều lần không?

Thật ra với em thì không có cảnh nào quá khó. Vì lúc nào bác Dương cũng ở bên hướng dẫn rất kỹ.

Nhiều người nghĩ cảnh khóc là khó nhất, nhưng em lại lấy cảm xúc khá nhanh. Em không dùng gì để tạo nước mắt mà chỉ nghĩ đến những lúc mình buồn thật. Ví dụ như lúc em làm mẹ buồn rồi bị mẹ la, em nhớ lại là có thể khóc được.

Em hay nói vui với bác Dương như vậy, bác nghe xong cũng cười và trêu là chắc mẹ hay la em lắm.

- Kỷ niệm đáng nhớ nhất của em khi quay phim là gì?

Khi quay được nửa phim, em bị bỏng độ 3 từ cằm xuống bụng vì làm đổ nước sôi trong sinh hoạt thường ngày. Em phải nghỉ quay khoảng 10 ngày.

Bác sĩ nói nếu muốn mau lành thì mỗi ngày phải vào viện làm sạch vết thương, khá đau. Nhưng em vẫn cố gắng đi mỗi ngày. Sau khoảng một tuần thì em hồi phục và quay lại đoàn phim.

Đó là kỷ niệm em nhớ nhất vì lúc đó em rất muốn quay lại thật nhanh để không làm ảnh hưởng đến mọi người.

- Sau mỗi dự án, điều gì khiến em cảm thấy mình “lớn” thêm một chút? Diễn xuất đã dạy cho em điều gì thú vị về cuộc sống?

Sau mỗi bộ phim, em học được thêm nhiều điều từ các cô chú đạo diễn. Ví dụ như cách hiểu nhân vật và thể hiện tính cách sao cho đúng hơn.

Em cảm thấy mình trưởng thành hơn một chút sau mỗi vai diễn.

- Bây giờ khi phim ra mắt, nếu nhận được những lời khen hoặc cả những góp ý chưa hài lòng từ khán giả, em sẽ đối diện với nó như thế nào?

Hiện tại mẹ là người quản lý mạng xã hội cho em. Những lời khen thì mẹ sẽ kể lại để em vui.

Còn nếu có góp ý chưa tốt thì mẹ sẽ giải thích cho em hiểu và giúp em rút kinh nghiệm. Mẹ không tạo áp lực mà luôn nhẹ nhàng hướng dẫn em coi đó là bài học để lần sau làm tốt hơn.

- Có nghệ sĩ nào là “thần tượng” mà em luôn mong muốn có cơ hội được đứng chung khung hình trong tương lai không?

Thật ra em chưa có một thần tượng cụ thể. Trước khi đi diễn, em rất thích xem phim và nghe nhạc, nên em quý nhiều cô chú, anh chị. Khi làm việc chung, em càng thấy mọi người rất dễ thương và yêu quý em, nên với em, ai cũng là người em học hỏi được.

- Nhiều người nói “trẻ em đóng phim sớm dễ mất đi tuổi thơ”, riêng em, em thấy “tuổi thơ phim trường” của mình có gì đặc biệt hơn các bạn khác?

Em nghĩ đi quay là một trải nghiệm rất đặc biệt. Em được làm nhiều điều mà ở thành phố khó có, như lội sông, bắt cá, chèo xuồng… Những trải nghiệm đó làm em thấy vui và học được nhiều thứ.

Còn về việc học, mỗi khi đi quay, em luôn được các cô chú trong đoàn tạo điều kiện sắp xếp lịch vào cuối tuần, chủ yếu là thứ bảy và chủ nhật. Những ngày trong tuần, mẹ sẽ linh hoạt sắp xếp để em có thể vừa học vừa làm việc. Có khi em quay buổi sáng rồi về học, hoặc học xong buổi sáng thì buổi chiều đi quay.

Trong trường hợp phải nghỉ học dài ngày, mẹ sẽ là người kèm cặp để em theo kịp kiến thức trên lớp. May mắn là thầy cô ở trường cũng rất thấu hiểu và hỗ trợ, luôn gửi bài đầy đủ, và mỗi khi em cần, thầy cô vẫn giảng lại để em nắm chắc bài học.

Nhờ sự đồng hành từ gia đình và nhà trường, em có thể vừa theo đuổi đam mê, vừa đảm bảo việc học không bị gián đoạn.

- Bạn bè và thầy cô ở trường có hay “đòi” em bật mí về tình tiết phim không? Em thường kể gì với mọi người về công việc của mình?

Mẹ dặn em ở trường phải khiêm tốn, không khoe về công việc. Nhưng khi phim Bóng ma hạnh phúc lên sóng thì mọi người đều biết em. Các cô trong căng-tin hỏi em về cái kết phim, em chỉ cười và nói là em không biết.

- Mẹ đã đồng hành và là “chỗ dựa” như thế nào để em có thể tự tin theo đuổi nghệ thuật như hiện tại?

Hiện tại, mẹ là người đồng hành cùng em gần như 100% thời gian, luôn theo sát em trong mọi hoạt động. Với mỗi dự án, mẹ sẽ là người đọc kịch bản trước, định hình sơ bộ nhân vật, rồi sau đó trao đổi lại với em.

Khi em đọc kịch bản, mẹ thường hỏi em cảm nhận về nhân vật — em nghĩ nhân vật đó có tính cách ra sao, sẽ phản ứng như thế nào trong từng tình huống. Em sẽ chia sẻ suy nghĩ của mình, và từ đó mẹ góp ý, định hướng để em hiểu rõ hơn mình cần thể hiện vai diễn như thế nào.

- Em có thể bật mí một chút về những dự án sắp tới không? Em có muốn thử sức ở một dạng vai diễn hoàn toàn khác với bé Chi không?

Sắp tới em có 2 phim truyền hình, trong đó có một phim cổ trang. Em vào vai một bạn nhỏ hiếu thảo, ngoan và rất thương ba mẹ.

Em mong mọi người sẽ ủng hộ em. Nếu em có thiếu sót gì thì em cũng mong được góp ý để em cố gắng hoàn thiện hơn trong những vai diễn sau.