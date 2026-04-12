[e-Magazine] Diễn viên nhí Gia Tuệ: ‘Em không bao giờ nản khi quay phim’

Vào vai con gái của Thái Hòa trong “Anh Hùng”, Gia Tuệ (8 tuổi) kể chuyện phim trường với một giọng rất khác – không giống một diễn viên, mà giống một đứa trẻ vừa đi chơi về, còn nguyên sự háo hức.

Chia sẻ với PV Tri thức và Cuộc sống, Gia Tuệ líu lo kể từ những kỷ niệm với ‘ba’ Thái Hòa đến niềm vui rất giản dị, được đi quay phim, được chơi, được cười.

Để nhận được vai bé My trong “Anh Hùng”, Gia Tuệ đã phải trải qua đến bốn lần casting. Nhưng điều em nhớ rõ nhất lại không phải là áp lực, mà là suy nghĩ rất riêng của mình.

“Lúc đầu em chọn vai này, em nghĩ tới ba và ông ngoại trước tiên. Tại vì… hai người đó là anh hùng của em”, Gia Tuệ kể, giọng chắc nịch như một điều hiển nhiên.

Khi được hỏi bé My trong phim có giống mình không, Gia Tuệ trả lời ngay: “Dạ giống. Em cũng thích vẽ nè, rồi vui vui, thương ba mẹ, thương chị hai nữa”.

Trước câu hỏi có nản không khi quay lại một số lần, Gia Tuệ lắc đầu ngay: “Không. Em không bao giờ biết nản. Đi quay vui lắm. Trong quá trình quay cô chú chăm sóc em tận tình từ ăn uống và em được cưng nhất đoàn phim”.

Gia Tuệ thích nhất là những lúc trò chuyện với ‘ba’ Thái Hòa. “Em hay hỏi: ‘Ba ơi, ba có mệt không?’. Thì ba nói: ‘Ba không bao giờ biết mệt, ba là siêu nhân mà’. Em cười hoài luôn!”, Gia Tuệ nói.

Kỷ niệm khiến Gia Tuệ nhớ nhất là ngày chia tay đoàn phim. Hôm đó là cảnh quay cuối cùng ở bệnh viện. Nhắc lại, em vẫn không giấu được cảm xúc: “Em buồn lắm. Em muốn quay tới… tập 1000 luôn!”.

Khi nhận bánh kem từ đoàn phim, Gia Tuệ ôm từng người rồi bật khóc: “Em ôm ba Hòa, chị Thanh, cô Thảo… rồi em khóc”.

Khi được hỏi thương ai nhất, Gia Tuệ không chọn một người cụ thể: “Em thương cô Thảo, ba Hòa, chị Phương Thanh và các cô chú trong đoàn luôn. Em thấy mọi người làm vất vả. Tất cả đều là ‘anh hùng’ trong mắt em”.

Không chỉ vui với phim trường, Gia Tuệ cũng ý thức rất rõ việc học của mình.

Gia đình cho biết, em được nhà trường tạo điều kiện tối đa. Gia Tuệ thường học vào buổi sáng, còn đoàn phim “Anh Hùng” sắp xếp quay vào buổi chiều. Giáo viên gửi bài để em học bù, còn bạn bè trên lớp luôn yêu quý Gia Tuệ.

Chính Gia Tuệ cũng tự nhắc mình: “Em phải học giỏi để không phụ lòng thầy cô”.

Gia Tuệ cũng gửi lời cảm ơn đến cô giáo chủ nhiệm và thầy hiệu trưởng vì đã tạo điều kiện để em theo đuổi việc diễn xuất.

Ở nhà, Gia Tuệ khá tự lập nên gia đình “đỡ lo phần nhắc nhở”. Mỗi ngày rảnh, em còn có thói quen chọn một câu nói hay rồi viết lại vào vở.

Khi nói về tương lai, Gia Tuệ bật cười trước khi trả lời: “Em muốn làm diễn viên… tới già!”.

Hành trình làm nghề có lẽ mới chỉ bắt đầu. Nhưng ở tuổi 8, điều em giữ lại sau mỗi vai diễn không phải là sự nổi tiếng, mà là những niềm vui được đi quay, được gặp những người mình thương.

