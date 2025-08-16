Đường Phước Thạnh - Bàu Đồn: Cuộc đua 4 nhà thầu, ai sẽ nắm gói thầu 16 tỷ đồng?

Gói thầu thi công xây dựng đường Phước Thạnh - Bàu Đồn trị giá hơn 16 tỷ đồng vừa mở thầu với 4 nhà thầu tham gia. Cuộc cạnh tranh về giá hé lộ nhiều điều thú vị.

Ngày 31/7/2025, tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Khu vực 4, đã hoàn thành mở thầu Gói thầu số 02: Thi công xây dựng thuộc công trình Nâng cấp đường Phước Thạnh - Bàu Đồn đã diễn ra sôi nổi. Dự án trọng điểm này tọa lạc tại xã Phước Thạnh và Bàu Đồn, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh. Tổng mức đầu tư được phê duyệt là 19.458.015.318 đồng, trong đó chi phí xây dựng chiếm tới 16.217.230.339 đồng. Riêng gói thầu Thi công xây dựng đang xét có giá 16.472.776.575 đồng và thời gian thực hiện là 210 ngày.

Công trình Nâng cấp đường Phước Thạnh - Bàu Đồn được thiết kế với tổng chiều dài 3.650,92m; mặt đường rộng 7m; nền đường rộng 9-12m. Dự án bao gồm việc thảm bê tông nhựa C12.5, tưới nhựa dính bám, cày sọc mặt đường láng nhựa hiện hữu và xử lý ổ gà bằng bê tông xi măng M250 dày 20cm. Phần lề đường sẽ được đắp sỏi đỏ hoặc bê tông xi măng đá 1x2 M250 dày 8cm và bê tông xi măng đá 4x6 M150 dày 10cm. Hệ thống thoát nước được thiết kế rãnh bê tông M250 hình chữ nhật dọc hai bên tuyến với kích thước lòng rãnh 40cm, thành dày 15cm, bê tông lót rãnh M150 dày 10cm. Cuối cùng, hệ thống an toàn giao thông sẽ được làm mới bao gồm cọc tiêu, biển báo, sơn kẻ đường theo QCVN 41:2024/BGTVT.

Bốn "ông lớn" và cuộc chiến giá thầu gay cấn

Gói thầu đã thu hút sự tham gia của 4 nhà thầu có uy tín. Điều này hứa hẹn một cuộc cạnh tranh thực sự về giá và năng lực, mang lại hiệu quả cao cho nguồn vốn ngân sách huyện.

Biên bản mở thầu. Nguồn MSC

Danh sách các nhà thầu và giá chào thầu của họ như sau:

Công ty TNHH MTV Nam Phương (Mã định danh: vn3900799856): Chào giá 13.904.108.834 đồng.

Công ty CP đầu tư xây dựng Tây Ninh (Mã định danh: vn3900304849): Chào giá 14.145.999.999 đồng.

Công ty TNHH MTV xây dựng Thanh Cao Trí (Mã định danh: vn3901219106): Chào giá 16.041.315.000 đồng, sau khi áp dụng tỷ lệ giảm giá, còn 14.998.630.000 đồng.

Công ty CP đầu tư và xây dựng Hiệp Phong (Mã định danh: vn3700873823): Chào giá 15.300.000.000 đồng.

Nhìn vào các mức giá, có thể thấy rõ sự chênh lệch. Mức chào thấp nhất thuộc về Công ty TNHH Một Thành Viên Nam Phương, với 13.904.108.834 đồng. Con số này thấp hơn khoảng 15,6% so với giá gói thầu được duyệt (16.472.776.575 đồng). Nhà thầu Thanh Cao Trí cũng thể hiện sự cạnh tranh khi giảm giá từ hơn 16 tỷ đồng xuống gần 15 tỷ đồng.

Hành trình gói thầu và yêu cầu khắt khe

Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu được ban hành vào ngày 27/6/2025. Chỉ chưa đầy một tháng sau, vào ngày 21/7/2025, hồ sơ mời thầu (HSMT) cho gói Thi công xây dựng đã được phê duyệt. Ngày mở thầu, 31/7/2025, chỉ cách ngày phê duyệt HSMT 10 ngày, cho thấy quy trình được đẩy nhanh tiến độ. Gói thầu này áp dụng phương pháp giá thấp nhất để lựa chọn nhà thầu, theo đó, nhà thầu có giá dự thầu sau hiệu chỉnh và giảm giá thấp nhất sẽ giành chiến thắng.

Để đảm bảo chất lượng công trình giao thông cấp III này, HSMT đưa ra các tiêu chí năng lực rất chi tiết và chặt chẽ:

Lịch sử hợp đồng: Nhà thầu không được có hợp đồng xây lắp, EPC, EC, PC, chìa khóa trao tay không hoàn thành do lỗi từ ngày 01/01/2022.

Nhà thầu không được có hợp đồng xây lắp, EPC, EC, PC, chìa khóa trao tay không hoàn thành do lỗi từ ngày 01/01/2022. Năng lực tài chính: Giá trị tài sản ròng phải dương trong năm tài chính gần nhất. Doanh thu bình quân hàng năm tối thiểu 22.879.000.000 đồng trong 3 năm tài chính gần nhất. Đặc biệt, nhà thầu phải chứng minh khả năng tiếp cận hoặc có sẵn nguồn lực tài chính có khả năng thanh khoản cao, hạn mức tín dụng khả dụng hoặc các nguồn tài chính khác với giá trị 4.942.000.000 đồng.

Giá trị tài sản ròng phải dương trong năm tài chính gần nhất. Doanh thu bình quân hàng năm tối thiểu 22.879.000.000 đồng trong 3 năm tài chính gần nhất. Đặc biệt, nhà thầu phải chứng minh khả năng tiếp cận hoặc có sẵn nguồn lực tài chính có khả năng thanh khoản cao, hạn mức tín dụng khả dụng hoặc các nguồn tài chính khác với giá trị 4.942.000.000 đồng. Kinh nghiệm tương tự: Đã hoàn thành tối thiểu 02 công trình có kết cấu mặt đường bê tông nhựa nóng, hệ thống thoát nước, thuộc công trình giao thông Cấp III, trong đó ít nhất một công trình có giá trị ≥ 8.230.000.000 đồng và tổng giá trị tất cả các công trình ≥ 16.460.000.000 đồng.

Đã hoàn thành tối thiểu 02 công trình có kết cấu mặt đường bê tông nhựa nóng, hệ thống thoát nước, thuộc công trình giao thông Cấp III, trong đó ít nhất một công trình có giá trị ≥ 8.230.000.000 đồng và tổng giá trị tất cả các công trình ≥ 16.460.000.000 đồng. Nhân sự chủ chốt: Gói thầu yêu cầu Chỉ huy trưởng (tốt nghiệp đại học xây dựng giao thông, tối thiểu 2 năm kinh nghiệm hoặc 1 hợp đồng tương tự), Phụ trách kỹ thuật, Phụ trách an toàn lao động và Phụ trách quản lý khối lượng, chi phí, thanh quyết toán thi công.

Gói thầu yêu cầu Chỉ huy trưởng (tốt nghiệp đại học xây dựng giao thông, tối thiểu 2 năm kinh nghiệm hoặc 1 hợp đồng tương tự), Phụ trách kỹ thuật, Phụ trách an toàn lao động và Phụ trách quản lý khối lượng, chi phí, thanh quyết toán thi công. Thiết bị thi công chủ yếu: Danh mục thiết bị đa dạng và số lượng lớn như ô tô tự đổ (≥ 10 tấn - 2 chiếc), máy lu bánh thép tự hành (≥ 8.5-9 tấn - 1 chiếc; ≥ 16 tấn - 2 chiếc), máy lu bánh hơi (25 tấn - 1 chiếc), máy ủi (≥ 110 CV - 1 chiếc), máy san tự hành (≥ 110 CV - 1 chiếc), máy phun nhựa đường (≥ 190 cv - 1 chiếc), máy rải (130-140 CV - 2 chiếc), máy đào (≥ 0,80 m3 - 2 chiếc), cần cẩu bánh hơi (≥ 6 tấn - 1 chiếc), và máy trộn bê tông (≥ 250 lít - 2 chiếc).

Việc có nhiều nhà thầu tham gia và chào giá cạnh tranh dưới giá gói thầu cho thấy đây là một dự án hấp dẫn, đồng thời khẳng định năng lực của các nhà thầu trong nước trong lĩnh vực thi công hạ tầng giao thông. Kết quả cuối cùng của gói thầu này sẽ là một bước tiến quan trọng trong việc nâng cấp cơ sở hạ tầng giao thông tại huyện Gò Dầu, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Tây Ninh