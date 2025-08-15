Đồng Nai: Gói thầu xây trường mầm non Lộc Điền về tay Sơn Hoàng Quân – Green Sky

Dự án “Xây dựng 04 phòng học, 02 phòng giáo dục thể chất – nghệ thuật, phòng thư viện, nhà kho, nhà bếp và các công trình phụ trợ Trường Mẫu giáo Măng Non xã Lộc Điền” được UBND huyện Lộc Ninh phê duyệt điều chỉnh tại Quyết định số 2019/QĐ-UBND ngày 24/6/2025 với tổng mức đầu tư 13.300.000.000 đồng từ nguồn ngân sách huyện.

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được thông qua tại Quyết định số 2048/QĐ-UBND ngày 25/6/2025, giao Ban Quản lý dự án khu vực Lộc Ninh làm bên mời thầu, áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi qua mạng, phương thức một giai đoạn, một túi hồ sơ, hợp đồng trọn gói với thời gian thực hiện 360 ngày.

Ngày 22/7/2025, hồ sơ mời thầu được phê duyệt, chính thức khởi động quá trình tìm kiếm nhà thầu. Với giá gói thầu 11.852.526.025 đồng, đây là một trong những gói thầu xây lắp – thiết bị đáng chú ý nhất của Lộc Ninh trong quý III/2025.

Theo biên bản mở thầu ngày 6/8/2025 gói thầu Xây dựng + Thiết bị, theo đó có hai liên danh nhà thầu tham gia dự thầu:

Liên danh Sơn Hoàng Quân – Green Sky dự thầu với giá 11.304.243.765 đồng, chào giá thấp hơn giá gói thầu là 548.282.260 đồng tương đương với 4,6%

Liên danh Hoài Sơn – Trường Thọ – Mộc Kiến Quốc dự thầu với giá 11.770.296.727 đồng, chào giá thấp hơn giá dự thầu 82.229.298 đồng tương đương 0,7%

Ngày 11/8/2025 Ban Quản lý dự án khu vực Lộc Ninh đã ban hành Quyết định số 14/QĐ-BQL phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Theo đó, liên danh Công ty TNHH MTV Sơn Hoàng Quân – Công ty TNHH MTV Green Sky được công nhận trúng thầu với giá 11.304.243.765 đồng, loại hợp đồng trọn gói và thời gian thực hiện 360 ngày.

Quyết định số 14/QĐ-BQL phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu

Công ty Sơn Hoàng Quân, có trụ sở tại Tổ 7, ấp 1, xã Lộc Hòa, huyện Lộc Ninh, được thành lập ngày 12/6/2015 do ông Nguyễn Văn Hoàng làm Giám đốc, đã tham gia 33 gói thầu và trúng tới 31 gói với tổng giá trị hơn 113 tỷ đồng.

Địa bàn hoạt động đấu thầu của Công ty Sơn Hoàng Quân chủ yếu tại Đồng Nai (Bình Phước cũ), thường xuyên trúng các gói thầu do Ban Quản Lý dự án khu vực Lộc Ninh; Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Thuận Lộc và Công ty TNHH Một thành viên Xây dựng Tuấn Khang BP mời thầu.

Các gói thầu mà Công ty Sơn Hoàng Quân đã thực hiện gần đây:

Gói thầu: Xây dựng thuộc dự án Đường nhựa tổ 3, 4 ấp 1 xã Lộc Thiện trị giá 5.202.070.000 đồng do UBND xã Lộc Thiện làm chủ đầu tư, thời gian thực hiện hợp đồng 120 ngày.

Gói thầu: Xây dựng thuộc dự án Đường nhựa tổ 1, 2, ấp Tà Tê 2 đi Trung tâm hành chính xã Lộc Thành (đoạn từ cổng chào ấp đến ông Nhiều) trị giá 1.669.950.258 đồng do UBND xã Lộc Thành làm chủ đầu tư, thời gian thực hiện hợp đồng 90 ngày.

Gói thầu: Xây dựng thuộc dự án Đường GTNT tổ 4 ấp Ba Ven (khu ông Lâm Mất đi tổ 3 ấp Cần Lê) xã Lộc Khánh trị giá 3.945.000.000 đồng do UBND xã Lộc Khánh làm chủ đầu tư, thời gian thực hiện hợp đồng 150 ngày.

Công ty Green Sky, đặt tại số 22, đường Hùng Vương, thị trấn Lộc Ninh, thành lập ngày 19/1/2017 do ông Nguyễn Văn Cường làm Giám đốc, đã tham gia 14 gói thầu, trúng 6 gói trị giá hơn 26 tỷ đồng, chủ yếu trong vai trò liên danh, với thế mạnh cung ứng thiết bị trường học và hoàn thiện công trình.

Ngoài gói thầu đã trúng nêu trên trong năm 2025 Công ty Green Sky còn thực hiện 1 gói do Ban Quản Lý dự án khu vực Lộc Ninh làm chủ đầu tư.

Gói thầu: Xây dựng và lắp đặt Thiết bị thuộc dự án Xây dựng 02 phòng khối HCQT, 06 phòng học tập, 02 phòng khối phụ trợ học tập, nhà tập thể dục thể thao có mái che, nhà xe giáo viên và học sinh trường tiểu học và trung học cơ sở Lộc Thuận trị giá 15.832.600.000 đồng do Ban Quản Lý dự án khu vực Lộc Ninh làm chủ đầu tư, thời gian thực hiện hợp đồng 270 ngày. Tại gói thầu này Công ty TNHH một thành viên Green Sky liên danh Công ty TNHH MTV TVXD Hoàng Sang với vai trò là liên danh phụ.