Dũng Taylor lên tiếng về tin đồn ly hôn Thu Phương

Ông bầu Dũng Taylor đăng tải hình ảnh bên Thu Phương và con gái, đồng thời cho biết, tin đồn ly hôn là không chính xác.

Trên trang cá nhân, ông bầu Dũng Taylor chia sẻ, theo một số kênh Youtube, anh bị đồn ly hôn, đang “gà trống nuôi con”. Để dập tắt nghi vấn, Dũng Taylor lên tiếng.

Chồng Thu Phương viết: “Muốn tin đồn đi xa và nhanh như chớp thì nên bắt đầu với câu "Tôi mới nghe tin này, tuy chưa chính thức và chưa kiểm chứng nhưng nghe nhiều người đồn lắm.."

Thời buổi này thì sự thật nằm ở người nghe, không phải ở bằng chứng. Khi tiếp cận thông tin cần phải sàng lọc thật kỹ…

…Mình thường hay giúp đỡ các cô chú bác và các bà khi họ cần, họ thường nói lời cảm ơn và ngay sau đó thường hỏi mình là nghe nói anh và chị Phương chia tay rồi. Nhân viên của mình cũng chia sẻ rằng khi bạn bè biết họ làm việc cho tôi và Phương thì câu đầu tiên là "Ủa, sao nghe nói họ chia tay rồi?"

Không biết phải trả lời thế nào cho đúng vậy quý vị? Nếu trả lời không khéo thì tin đồn sẽ thành sự thật trong một nốt nhạc”.

Ông bầu Dũng Taylor đăng tải hình ảnh bên Thu Phương và con gái. Ảnh: FB Dũng Taylor.

Chia sẻ của Dũng Taylor. Ảnh chụp màn hình.

Vào tháng 4/2024, vướng tin đồn thất thiệt bị Thu Phương hủy hôn, Dũng Taylor cũng lên tiếng. Người Đưa Tin dẫn lời ông bầu: “Theo như lời một số trang mạng xã hội thì mình bị vợ hủy hôn, vì thế được phép công khai hẹn hò bạn gái mới! Về Hải Phòng để năn nỉ vợ, nhưng chắc do ăn ở nên gặp được em bạn gái mới này, xin giới thiệu với mọi người luôn”.

Dũng Taylor - Thu Phương. Ảnh: Vietnamnet.

Theo Vietnamnet, ngày 12/12/2012, Dũng Taylor cầu hôn Thu Phương. Giữa tháng 5/2023, cặp đôi đăng ký kết hôn. Vợ chồng Thu Phương dự định tổ chức đám cưới cuối năm 2023. Tuy nhiên, cặp đôi hoãn đám cưới vì Thu Phương tham gia ghi hình chương trình Chị đẹp đạp gió rẽ sóng.

Tháng 4/2024, khi được hỏi về đám cưới, Thu Phương chia sẻ trên Tiền Phong: “Tôi có nói với anh Dũng là chờ đến lúc hai vợ chồng hết việc mới toàn tâm toàn ý nghĩ đến đám cưới, rồi cùng đi tuần trăng mật. Nghĩa là tôi muốn đám cưới khi không còn vướng bận hoặc có người ảnh hưởng đến chúng tôi nữa, khả năng là năm 70 tuổi”.