Xã hội

Dùng điện thoại lúc cắm sạc, nam thanh niên bị sét đánh tử vong

Đang nằm trên giường vừa sạc vừa xem điện thoại, một nam thanh niên ở Hà Tĩnh bị sét đánh tử vong.

Hạo Nhiên

Tối 12/9, thông tin từ UBND xã Hương Xuân (Hà Tĩnh) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ một nam thanh niên bị sét đánh tử vong.

Trước đó, vào khoảng 15h20' ngày 12/9, anh N.V.A. (SN 2004, trú tại thôn Vĩnh Ngọc, xã Hương Xuân, tỉnh Hà Tĩnh) nằm trên giường vừa sạc vừa dùng điện thoại thì bất ngờ bị sét đánh tử vong.

image-7578.jpg
Người thân chuẩn bị tổ chức mai táng cho nạn nhân xấu số. Ảnh: ĐQ.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, gia đình nạn nhân đã trình báo chính quyền địa phương.

Nhận được thông tin, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt kiểm tra hiện trường, đồng thời tổ chức thăm hỏi gia đình nạn nhân.

>>> Xem thêm video sét đánh tử vong một người ở Kon Tum.

(Nguồn: Truyền hình Kon Tum)
