Giải trí

Đức Phúc ủng hộ 1 tỷ đồng khắc phục hậu quả bão số 10

Nhiều nghệ sĩ quyên góp cho bà con vùng bão lũ khắc phục hậu quả bão số 10 Bualoi, trong đó ca sĩ Đức Phúc ủng hộ 1 tỷ đồng.

Thu Cúc (tổng hợp)

Trên trang cá nhân, ca sĩ Đức Phúc cho biết, anh cùng công ty ủng hộ 1 tỷ đồng khắc phục hậu quả bão số 10 Bualoi. Nam ca sĩ viết: “Đức Phúc xin ủng hộ 1 tỷ đồng, góp chút sức nhỏ của mình để chia sẻ khó khăn với bà con đồng bào mình đang trực tiếp chịu ảnh hưởng và thiệt hại nặng nề do bão Bualoi gây ra.

Cầu mong mong bão lũ sớm qua đi thật nhanh, bà con mình đều bình an vượt qua thời điểm khó khăn này”.

ducphuc2.jpg
Ca sĩ Đức Phúc. Ảnh: FB Đức Phúc.

Ca sĩ Erik đóng góp 100 triệu đồng để giúp bà con vùng bão lũ khắc phục hậu quả thiên tai. “Erik xin được gửi chút tấm lòng nhỏ bé, cùng chung tay tiếp sức để bà con sớm vượt qua khó khăn này. Mong rằng sự sẻ chia từ mọi nơi sẽ tiếp thêm động lực, để miền Trung mạnh mẽ đứng dậy, an yên sau bão giông”.

Ca sĩ Quốc Thiên ủng hộ 100 triệu đồng. Anh cho biết: “Quốc Thiên xin gửi chút yêu thương đến những bà con và người dân đang chịu ảnh hưởng bão Bualoi. Mong mọi người sẽ bình an và mạnh mẽ vượt qua giai đoạn khó khăn này”.

Ca sĩ Phạm Quỳnh Anh đóng góp 50 triệu đồng. Cô bày tỏ: “Là một người con của Việt Nam, Phạm Quỳnh Anh xin góp chút công sức nhỏ bé của mình tới đồng bào đang oằn mình chống chọi với thiên tai”.

Ca sĩ Phương Mỹ Chi không tiết lộ cụ thể số tiền ủng hộ bà con vùng bão lũ khắc phục hậu quả bão số 10 Bualoi. Trên trang cá nhân, cô viết: “Chỉ mong bão sớm qua cho người dân bớt khổ… ngàn tình yêu hướng về khúc ruột miền Trung”.

phuongmychi.jpg
Phương Mỹ Chi ủng hộ bà con vùng lũ. Ảnh: FB Phương Mỹ Chi.

Theo Tiền Phong, ca sĩ Tùng Dương cùng nhóm bạn quyên góp được 1 tỷ đồng để hỗ trợ người dân tại 5 tỉnh thành đang chịu thiệt hại nặng nề do bão Bualoi gây ra gồm Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế và Thanh Hóa.

tungduong.jpg
Ca sĩ Tùng Dương. Ảnh: Tiền Phong.

Trong chiều ngày 30/9, Tùng Dương đã liên lạc với đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc của 2 tỉnh Quảng Trị, Nghệ An và chuyển 500 triệu đồng trong tổng số tiền quyên góp được. Số tiền 500 triệu đồng còn lại sẽ sớm được nam ca sĩ gửi tới Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các tỉnh thành Hà Tĩnh, Thừa Thiên Huế và Thanh Hóa.

