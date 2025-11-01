Hà Nội

Thế giới

FBI chặn đứng âm mưu tấn công khủng bố dịp lễ Halloween

Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) đã ngăn chặn cuộc tấn công khủng bố tiềm tàng vào dịp lễ Halloween ở bang Michigan.

An An (Theo ABC News)

ABC News dẫn lời Giám đốc FBI Kash Patel ngày 31/10 cho biết, cơ quan này đã chặn đứng cuộc tấn công khủng bố tiềm tàng vào dịp lễ Halloween ở bang Michigan.

"Nhiều đối tượng đã bị bắt giữ với cáo buộc âm mưu tấn công bạo lực vào dịp Halloween này", Giám đốc FBI cho hay, nói thêm rằng âm mưu này có liên quan đến "tổ chức khủng bố quốc tế".

fbi.png
Các thành viên của FBI khám xét một ngôi nhà ở Dearborn, Michigan, vào ngày 31/10/2025. Ảnh: USA Today.

FBI đã hành động sau khi các đặc vụ ngầm theo dõi các cuộc trò chuyện trực tuyến của một số nghi phạm trong một nhóm chat.

Các nghi phạm đã tham gia huấn luyện sử dụng vũ khí, và lực lượng thực thi pháp luật quyết định hành động sau khi nghi phạm nhắc đến "ngày bí ngô" mà các nhà điều tra tin rằng ám chỉ đến lễ hội Halloween, nguồn tin cho biết.

Theo các nguồn tin, nghi phạm có độ tuổi từ 16 đến 20, 3 người đã bị đưa đi thẩm vấn.

Giám đốc cấp cao về chống khủng bố của Nhà Trắng Seb Gorka xác nhận rằng FBI đã ngăn chặn một "âm mưu khủng bố thánh chiến ở Detroit".

"Hiện tại không có mối đe dọa nào đối với an toàn công cộng", người phát ngôn của văn phòng FBI tại Detroit nói.

Thống đốc bang Michigan Gretchen Whitmer cho biết bà đã được FBI thông báo vụ việc và cảm ơn cơ quan thực thi pháp luật vì hành động của họ.

