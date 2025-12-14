Hà Nội

Sống Khỏe

Lợi ích của việc đi ngủ đúng giờ đối với huyết áp, tim mạch

Đi ngủ một giờ cố định đều đặn giúp hệ thần kinh giao cảm ổn định, giảm hormone căng thẳng và hỗ trợ huyết áp giảm tự nhiên vào ban đêm.

Bình Nguyên

Cơ thể con người vận hành theo một “đồng hồ sinh học”, hay còn gọi là nhịp sinh học (circadian rhythm). Hệ thống này giúp điều chỉnh chu kỳ ngủ - thức, đồng thời kiểm soát hormone, quá trình trao đổi chất và chức năng của nhiều cơ quan.

Trong điều kiện bình thường, huyết áp sẽ giảm xuống khi con người ngủ. Tuy nhiên, khi nhịp sinh học bị rối loạn do đi ngủ thất thường, thiếu ngủ hoặc lệch giờ sinh hoạt, huyết áp có thể không giảm như mong muốn. Tình trạng này làm gia tăng nguy cơ cao huyết áp, tiểu đường, béo phì, đau tim và đột quỵ.

Bên cạnh thuốc men, chế độ ăn lành mạnh và vận động đều đặn, các nghiên cứu gần đây cho thấy việc đi ngủ đúng giờ mỗi tối giúp ổn định nhịp sinh học (circadian rhythm) - cơ chế kiểm soát giấc ngủ, hormone, chuyển hóa và chức năng cơ quan. Thói quen này không chỉ hỗ trợ hiện tượng hạ huyết áp ban đêm, giảm áp lực cho tim, mà còn tăng hiệu quả của các phương pháp điều trị tăng huyết áp hiện có.

Thức khuya kéo dài, ngủ không cố định giờ có thể làm rối loạn hormone căng thẳng và nhịp sinh học, khiến huyết áp tăng cao và khó giảm về mức bình thường vào ban đêm. Ảnh minh họa/Internet
Thức khuya kéo dài, ngủ không cố định giờ có thể làm rối loạn hormone căng thẳng và nhịp sinh học, khiến huyết áp tăng cao và khó giảm về mức bình thường vào ban đêm. Ảnh minh họa/Internet

Một nghiên cứu mới từ Oregon Institute of Occupational Health Sciences cho thấy việc duy trì giờ đi ngủ cố định mỗi đêm có thể giúp hạ huyết áp trong suốt 24 giờ.

Những người tham gia nghiên cứu ghi nhận mức giảm trung bình 4 mmHg huyết áp tâm thu và 3 mmHg huyết áp tâm trương, chỉ sau hai tuần đi ngủ cùng một thời điểm mỗi đêm do chính họ lựa chọn.

Đây là mức cải thiện được đánh giá có ý nghĩa lâm sàng, tương đương với việc giảm muối trong chế độ ăn hoặc tham gia một chương trình tập luyện.

Các nhà nghiên cứu cho biết hệ tim mạch và huyết áp liên kết chặt chẽ với nhịp sinh học. Khi giờ ngủ không đều, cơ thể mất nhiều thời gian để điều chỉnh, dẫn đến giấc ngủ kém chất lượng và huyết áp cao hơn.

Ngược lại, đi ngủ một giờ cố định đều đặn giúp hệ thần kinh giao cảm ổn định, giảm hormone căng thẳng và hỗ trợ huyết áp giảm tự nhiên vào ban đêm.

Nghiên cứu mang tính thử nghiệm này thực hiện trên 11 người trưởng thành, một số đang dùng thuốc điều trị tăng huyết áp. Sau một tuần theo dõi giấc ngủ, tất cả được yêu cầu đi ngủ vào cùng một thời điểm mỗi tối trong hai tuần tiếp theo.

Kết quả cho thấy gần một nửa số người tham gia đạt mức giảm 5 mmHg huyết áp ban đêm, tương ứng với việc giảm 10% nguy cơ xảy ra biến cố tim mạch.

Như vậy, khi đi ngủ vào cùng một thời điểm mỗi tối, cơ thể kiểm soát huyết áp, hormone và chuyển hóa tốt hơn, từ đó cải thiện sức khỏe tổng thể.

Nhóm nghiên cứu kỳ vọng sẽ mở rộng thử nghiệm trên quy mô lớn hơn để tiếp tục kiểm chứng hiệu quả lâu dài của việc duy trì giờ ngủ cố định. Tuy vậy, các nhà khoa học nhận định, kết quả ban đầu đã cho thấy tiềm năng lớn của một thói quen đơn giản, dễ áp dụng.

Để cải thiện giấc ngủ, hãy xây dựng thói quen ngủ đều đặn, tạo môi trường phòng ngủ tối ưu (yên tĩnh, mát mẻ, tối), hạn chế các chất kích thích và ánh sáng xanh trước khi ngủ, không nên ăn quá no vào buổi tối hoặc tập luyện thể thao muộn.. Ngoài ra, bạn có thể thử các hoạt động thư giãn như tắm nước ấm, đọc sách giấy, tập yoga hoặc nghe nhạc nhẹ, đồng thời tập thể dục đều đặn vào ban ngày.

Một số cách khác hỗ trợ giấc ngủ gồm giữ giờ ngủ trong khoảng chênh lệch không quá 60 phút mỗi đêm, duy trì 7 đến 9 giờ ngủ chất lượng, tiếp xúc ánh sáng buổi sáng để giữ nhịp sinh học ổn định...

Sống Khỏe

Đi bộ nhanh - lợi ích toàn diện cho cơ thể và trí não

Bằng cách thúc đẩy lưu lượng máu, đi bộ nhanh có thể cải thiện sức khỏe của tim và phổi.

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC) định nghĩa hoạt động aerobic cường độ vừa phải là bất kỳ hoạt động nào khiến một người đổ mồ hôi và tăng nhịp tim đến mức họ có thể nói chuyện nhưng không thể hát (theo bài kiểm tra nói chuyện). Theo nguyên tắc chung, để một người có thể đi bộ nhanh, họ cần phải di chuyển với tốc độ tối đa là 7,5 km/giờ. Các chuyên gia khuyến cáo một người nên đặt mục tiêu đi bộ nhanh mỗi ngày ít nhất 30 phút.

Đi bộ nhanh phù hợp với nhiều lứa tuổi và có rất nhiều lợi ích:

Sống Khỏe

Người đàn ông ở Lào Cai nguy kịch do tự ý dùng thuốc hạ huyết áp

Bệnh nhân 58 tuổi bị sốc tiêu cơ vân do dùng thuốc tự ý, cảnh báo cần thận trọng và đi khám khi xuất hiện mệt mỏi, đau cơ, tiểu ít.

Trung tâm Y tế khu vực Yên Bình (Lào Cai) vừa cấp cứu người đàn ông bị tiêu cơ vân, suy thận cấp do tự ý dùng thuốc hạ huyết áp kéo dài.

Người bệnh N.V.Đ. (58 tuổi, trú tại xã Yên Bình, tỉnh Lào Cai) được đưa vào trung tâm y tế trong tình trạng mệt nhiều, buồn nôn, tiểu ít, nước tiểu sẫm màu, huyết áp 75/50 mmHg, nhịp tim nhanh, vật vã kích thích.

Sống Khỏe

Ngã trên giường, người bệnh cao huyết áp đột quỵ

Can thiệp mạch não là kỹ thuật hiện đại ít xâm lấn có thể cứu sống người bệnh trong “thời gian vàng”, đặc biệt là những trường hợp tắc mạch lớn.

Các bác sĩ Bệnh viện Bãi Cháy vừa can thiệp lấy huyết khối mạch não thành công cứu người bệnh cao tuổi bị đột quỵ nhồi máu não vượt qua cửa tử, phục hồi sức khỏe, vận động nhanh chóng.

Bệnh nhân L.T.N. (73 tuổi, ở phường Việt Hưng, tỉnh Quảng Ninh) có tiền sử tăng huyết áp đang điều trị, được người nhà phát hiện ngã trên giường và liệt nửa người phải. Bệnh nhân nhanh chóng được đưa đến cấp cứu tại Bệnh viện Bãi Cháy.

