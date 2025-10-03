Toàn cảnh diễn biến vụ tấn công khủng bố ở Anh

Nghi phạm Jihad Al-Shamie lao xe vào đám đông người Do Thái bên ngoài một giáo đường, sau đó dùng dao tấn công bất kỳ ai hắn có thể tiếp cận.
'Vợ quốc dân' Tiểu Hý một lần nữa khẳng định vẻ đẹp sống động, tự nhiên của mình hoàn toàn không hề kém cạnh, thậm chí còn có phần cuốn hút hơn.
Ukraine vừa tuyên bố phóng tên lửa Neptune đánh trúng nhà máy quốc phòng Elektrodetal ở Bryansk, Nga, mở ra bước leo thang mới trong cuộc chiến tầm xa.
OpenAI chuẩn bị tung Sora 2, ứng dụng video giống TikTok nhưng toàn bộ nội dung do AI sản xuất, hứa hẹn tạo cú hích mới trên thị trường.
Tử vi dự đoán trong 7 ngày tới, ba con giáp này sẽ là những cái tên may mắn nhất khi nhận được sự phù trợ từ quý nhân.
Phát hiện bất ngờ về bức tượng rùa quý hiếm dưới đền Bayon ở Angkor, Campuchia. Cổ vật này ngay lập tức gây ngạc nhiên giới khảo cổ học.
'Vợ quốc dân' Tiểu Hý một lần nữa khẳng định vẻ đẹp sống động, tự nhiên của mình hoàn toàn không hề kém cạnh, thậm chí còn có phần cuốn hút hơn.
Hệ thống phòng thủ tại tỉnh Kharkov đang trong tình trạng khủng hoảng; thiết giáp Nga đã phá vỡ ba tuyến phòng thủ của Ukraine trong vòng 12 giờ.
Nhiều người tưởng tiết kiệm khi dùng điều hòa nhưng lại mắc 7 sai lầm phổ biến, khiến máy tốn điện, giảm tuổi thọ và hóa đơn tăng chóng mặt.
Sau khi lên ngôi vua, hoàng đế Lưu Bị của nhà Thục Hán đã lập một đội quân tinh nhuệ bí mật. Lực lượng này có nhiệm vụ chính là bảo vệ an toàn cho ông.
Macrauchenia là một loài động vật có vú cổ đại từng sinh sống ở Nam Mỹ, nổi bật bởi ngoại hình kỳ lạ kết hợp nhiều đặc điểm của các loài khác nhau.
Mới đây, 'hot girl má lúm' Nam Phương khiến cộng đồng mạng 'dậy sóng' khi tung ra loạt ảnh diện bikini đầy quyến rũ trong chuyến du lịch gần đây.
TVS Motor Ấn Độ vừa chính thức giới thiệu phiên bản nâng cấp mới nhất của dòng xe hai bánh giá rẻ XL100 – mang tên XL100 Heavy Duty Alloy Wheel.
'Nữ DJ hàng đầu Việt Nam' Mie (tên thật Trương Tiểu My) sở hữu vòng 1 đầy đặn, vòng eo nhỏ gọn và gu thời trang gợi cảm.
Sergey Brin, Jeff Bezos và Mark Zuckerberg đã chi một số tiền khổng lồ cho những chiếc du thuyền siêu sang trong những năm gần đây.
Theo Military Review, Nga đã tiêu diệt nhóm quân Azov đang bị bao vây ở phía nam hồ chứa nước Kleban-Byk sau khi đơn vị này từ chối đầu hàng.
Lấy cảm hứng từ Bailey - một chú cún cưng của đại gia giấu tên, hãng xe siêu sang Anh quốc đã cho ra đời chiếc xe Rolls-Royce Spectre độc nhất vô nhị.
Hồ Ngọc Hà, Tuấn Hưng cùng nhiều sao Việt: Võ Tấn Phát, Đen Vâu, Gil Lê quyên góp cho bà con chịu thiệt hại vì mưa bão.
ColorOS 15 từ OPPO chinh phục cả reviewer lẫn người dùng nhờ hiệu năng ổn định, giao diện trực quan và tính năng AI thông minh.
Quân đội Nga vừa tiếp nhận lô BMPT Terminator nâng cấp, được tăng cường giáp, lưới chống UAV và hệ thống tác chiến điện tử.
Hồng Ánh chụp ảnh kỷ niệm bên nhiều đồng nghiệp: Đại Nghĩa, Mỹ Uyên, Đình Toàn khi dự lễ giỗ Tổ nghề sân khấu tại Nhà hát kịch Idecaf.
Ẩn mình ở phía Bắc dãy Ural, rừng nguyên sinh Komi là một trong những khu rừng taiga lớn nhất thế giới, mang giá trị sinh thái và đa dạng sinh học đặc biệt.