Toàn cảnh diễn biến vụ tấn công khủng bố ở Anh

Nghi phạm Jihad Al-Shamie lao xe vào đám đông người Do Thái bên ngoài một giáo đường, sau đó dùng dao tấn công bất kỳ ai hắn có thể tiếp cận.

Theo Daily Mail, vụ tấn công khủng bố xảy ra tại Giáo đường Do Thái trên đường Middleton ở Crumpsall, Manchester, Anh, vào ngày 2/10. Ảnh: DM.
Khi đó, nghi phạm Jihad Al-Shamie (ảnh), 35 tuổi, lái chiếc Kia Picanto màu đen lao vào đám đông người Do Thái bên ngoài giáo đường vào khoảng 9h31. Sau đó, hắn xuống xe và dùng dao đâm bất kỳ ai hắn có thể tiếp cận. Ảnh: Facebook.
Al-Shamie đã cố gắng xông vào bên trong giáo đường Do Thái, nhưng đã bị chặn lại. Vụ tấn công khủng bố đã khiến 2 nạn nhân thiệt mạng và 3 người khác bị thương nặng. Danh tính 2 người thiệt mạng được xác định là Adrian Daulby, 53 tuổi, và Melvin Cravitz, 66 tuổi, đều là thành viên của cộng đồng Do Thái ở Manchester. Ảnh: THX.
Vài phút sau vụ tấn công, nghi phạm Jihad Al-Shamie đã bị cảnh sát bắn chết. Ảnh: DM.
Thủ tướng Anh Keir Starmer đã lên án vụ tấn công khủng bố nhằm vào người Do Thái ở Manchester, cam kết với cộng đồng Do Thái rằng ông sẽ làm mọi thứ trong khả năng của mình để đảm bảo an toàn cho họ. Ảnh: THX.
Cảnh sát và nhân viên cứu hộ có mặt tại hiện trường. Ảnh: THX.
Hai đối tượng khác cũng bị bắt giữ trong vụ việc. Ảnh: THX.
Cảnh sát đang điều tra vụ việc, xác định động cơ của nghi phạm. Ảnh: THX.
Nguồn tin cho biết, cha của nghi phạm là Faraj Al-Shamie - một bác sĩ chấn thương từng làm việc cho một số tổ chức phi chính phủ tại các khu vực chiến sự trên khắp thế giới. Ảnh: THX.
Người dân được cảnh sát dẫn đi qua khu vực xảy ra vụ tấn công khủng bố ở Manchester. Ảnh: EPA.
