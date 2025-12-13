Lý do 20 tiểu bang ở Mỹ kiện chính quyền Tổng thống Trump

California và 19 bang khác ở Mỹ đã đệ đơn kiện chính quyền Tổng thống Donald Trump về chính sách tăng phí đối với các đơn xin thị thực H-1B.

Politico đưa tin, Tổng chưởng lý California Rob Bonta ngày 12/12 cho biết California và 19 bang khác ở Mỹ đã đệ đơn kiện chính quyền Tổng thống Trump về chính sách tăng mức phí lên 100.000 USD đối với các đơn xin thị thực H-1B mới dành cho lao động nước ngoài có tay nghề cao.

Ông Bonta cho rằng việc tăng phí thị thực dành cho lao động tay nghề cao là bất hợp pháp vì vượt quá mức mà Quốc hội đã cho phép và làm suy yếu mục đích ban đầu của chương trình này.

“Không chính quyền Tổng thống (Mỹ) nào có thể viết lại luật nhập cư. Không Tổng thống nào có thể phớt lờ Quốc hội, Hiến pháp hay luật pháp”, ông Bonta phát biểu tại một cuộc họp báo ở San Francisco.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AP.

Ông Bonta lập luận thêm rằng việc tăng phí thị thực này cũng sẽ làm trầm trọng thêm tình trạng thiếu hụt lao động trong các lĩnh vực quan trọng khác đối với nền kinh tế tiểu bang bằng cách gây khó khăn hơn trong việc tuyển dụng bác sĩ, nhà nghiên cứu, giáo viên, y tá và nhân viên dịch vụ công cộng.

Trong khi đó, người phát ngôn Nhà Trắng Taylor Rogers ngày 12/12 đã bảo vệ các hành động của chính quyền, cho rằng việc tăng phí thị thực không chỉ hợp pháp mà còn là “một bước đi cần thiết, ban đầu và từng bước hướng tới những cải cách cần thiết đối với chương trình H-1B”.

“Tổng thống Trump đã hứa sẽ đặt người lao động Mỹ lên hàng đầu, và hành động hợp lý của ông về thị thực H-1B đã thực hiện đúng lời hứa đó bằng cách ngăn chặn các công ty lạm dụng hệ thống và làm giảm tiền lương của người Mỹ, đồng thời mang lại sự chắc chắn cho các nhà tuyển dụng cần thu hút nhân tài giỏi nhất từ ​​nước ngoài”, Taylor Rogers nói.

