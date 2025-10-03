Hà Nội

Thế giới

Danh tính nghi phạm vụ tấn công khủng bố ở Anh

Nghi phạm Jihad Al-Shamie đã bị bắn chết trong vụ tấn công khủng bố ở Anh khiến ít nhất 5 người thương vong.

An An (Theo Daily Mail, THX)

Daily Mail đưa tin, Jihad Al-Shamie, 35 tuổi, công dân Anh gốc Syria, đã bị cảnh sát bắn chết sau khi tiến hành vụ tấn công nhằm vào một Giáo đường Do Thái ở Manchester, Anh, vào sáng 2/10 (giờ địa phương).

Vụ tấn công kinh hoàng bắt đầu xảy ra lúc 9h31 khi Jihad lái xe đâm vào mọi người bên ngoài Giáo đường Do thái, khiến 2 người đàn ông Do Thái thiệt mạng và 3 người khác bị thương nặng.

nghipham2.png
Vụ tấn công khủng bố ở Anh ngày 2/10 khiến 5 người thương vong. Ảnh: Xinhua News.

Theo Cảnh sát trưởng Greater Manchester, Stephen Watson, nghi phạm đã lái xe lao thẳng vào những người đang cầu nguyện bên ngoài Giáo đường Do Thái trước khi dùng dao tấn công họ.

"Chúng tôi có thể xác nhận rằng, kẻ chịu trách nhiệm cho các vụ tấn công ngày hôm nay (2/10) là Jihad Al-Shamie, 35 tuổi, một công dân Anh gốc Syria. Chúng tôi vẫn đang điều tra để xác định động cơ của nghi phạm", cảnh sát cho biết vào tối 2/10.

Nguồn tin cho hay, nghi phạm Jihad đã nhập cảnh vào Vương quốc Anh khi còn nhỏ, trước khi được cấp quốc tịch Anh vào năm 2006.

Theo Tân Hoa Xã, cảnh sát xác định đây là một vụ tấn công khủng bố.

Được biết, hai nghi phạm khác, một nam giới ngoài 30 tuổi và một phụ nữ ngoài 60 tuổi, cũng đã bị bắt giữ vì tình nghi có kế hoạch tấn công khủng bố.

>>> Mời độc giả xem thêm video: FBI kết luận vụ xả súng tại trường Công giáo ở Minneapolis (Mỹ) trước đó là khủng bố

Nguồn video: VNA/TTXVN
