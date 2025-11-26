Triệt xoá đường dây tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài

Sau khi nhận tiền đặt cọc, các đối tượng đã đưa 24 người đi Đài Loan bất hợp pháp và bị Cảnh sát biển nước này phát hiện, bắt giữ.

Ngày 26/11, thông tin từ Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Hai (SN 1987, trú thôn Xuân Đào, xã Đại Đồng, tỉnh Hưng Yên) và Nguyễn Văn Hạnh (SN 1985, trú TDP Bắc Hà, phường Hải Ninh, Hà Tĩnh) về tội “Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài”.

Theo thông tin ban đầu, Nguyễn Văn Hai đã từng lao động bất hợp pháp tại Đài Loan từ năm 2012 đến 2023 thì bị trục xuất về Việt Nam. Tháng 12/2024, Hai có nhu cầu sang Đài Loan lao động, nhưng không thể xuất cảnh hợp pháp.

Cùng thời điểm, Hai biết được một số người khác cũng có nhu cầu vượt biên sang Đài Loan lao động bất hợp pháp. Do vậy, Hai liên lạc qua mạng xã hội với một người đàn ông tên Sẻo Phang (35 tuổi, ở Đài Bắc, Đài Loan, là ông chủ trước đây của Hai), người này đã giới thiệu cho Hai một người Đài Loan tên là Li Chia Hao có thuyền đánh cá có thể đưa người từ Việt Nam sang Đài Loan bằng đường biển.

Cơ quan Công an tống đạt quyết định khởi tố đối với 2 đối tượng.

Sau đó, Sẻo Phang cho Hai tài khoản mạng Line của Li Chia Hao. Hai sử dụng tài khoản mạng Line và trao đổi với Li Chia Hao để chở người từ Việt Nam sang Đài Loan, chi phí là 42 vạn Đài tệ/người (tương đương hơn 350 triệu đồng) và phải cọc trước 8 vạn, khi vào bờ Đài Loan phải nộp đủ tiền.

Khi thỏa thuận được với Li Chia Hao, Nguyễn Văn Hai liên lạc với những người quen biết từng lao động bất hợp pháp tại Đài Loan, đã bị trục xuất về nước và có nhu cầu sang lại Đài Loan lao động bất hợp pháp. Hai trao đổi với những người này và nhận được sự đồng ý.

Tháng 2/2025, Li Chia Hao thông báo cho Nguyễn Văn Hai là thuyền sẽ vào khu vực biển Kỳ Anh đón người chở đi Đài Loan. Nhận được thông tin, Hai thông báo với mọi người đến tập kết ở các khách sạn gần ngã ba Việt Lào, phường Sông Trí. Tại đây, Hai có gặp Li Chia Hao và Nguyễn Văn Hạnh (SN 1985, trú TDP Bắc Hà, phường Hải Ninh).

Được biết, Hạnh có mối quan hệ quen biết với Li Chia Hao từ trước và được người này thuê thuyền đánh cá chở người từ khu vực lạch biển phường Hải Ninh ra ngoài khơi giao cho thuyền đánh cá của Li Chia Hao với số tiền 10 triệu đồng. Tuy nhiên, thời điểm này, Li Chia Hao thông báo lại với Hai là thuyền đang bị hư hỏng nên chưa đi được.

Đến cuối tháng 3/2025, Li Chia Hao nói với Hai thông báo với mọi người đến điểm tập kết để chuẩn bị lên thuyền đi Đài Loan. Ngày 8/4/2025, Li Chia Hao và Hai, Hạnh đã đưa 24 người lao động đi Đài Loan. Sau 7 ngày lênh đênh trên biển, khi cách bờ biển Đài Loan khoảng 50km thì bị Cảnh sát biển Đài Loan phát hiện, bắt giữ.

Hiện, vụ án đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

