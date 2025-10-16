Hà Nội

Du lịch

Du lịch Hàn Quốc mùa lá đỏ, chọn tour nào lịch trình ‘chuẩn đẹp’?

Viettourist, Vietking Travel, PYS Travel… đều có các tour du lịch Hàn Quốc ngắm lá đỏ hấp dẫn, nhưng nên cân nhắc uy tín công ty lữ hành, chất lượng dịch vụ.

Vân Giang

Mùa lá đỏ Hàn Quốc không rực rỡ như mùa hoa anh đào, nhưng chính sắc đỏ cam vàng xen lẫn giữa các công trình kiến trúc hiện đại và thiên nhiên hùng vĩ tạo nên trải nghiệm lãng mạn, sống động.

Những con đường lá phong phủ kín Seoul, đảo Nami, công viên Everland hay núi Seoraksan trở thành “điểm hẹn” của du khách Việt yêu thích check-in và trải nghiệm mùa thu xứ Hàn.

anh-3.jpg
Du khách check-in mùa lá đỏ rực rỡ tại Hàn Quốc. Ảnh @sji_koreabackpacker

Giá từ 14.888.000 đồng…

Nắm bắt xu hướng “săn” mùa lá đỏ, nhiều công ty lữ hành uy tín như Viettourist, Vietking Travel, LVT Group, PYS Travel… đã tung ra loạt tour hấp dẫn. Mỗi đơn vị đều có chương trình, mức giá và lịch trình riêng, phù hợp với nhiều đối tượng khách từ nhóm bạn trẻ, gia đình đến cặp đôi muốn tận hưởng trọn vẹn sắc thu xứ kim chi.

Theo khảo sát của PV Khoa học và Đời sống/ Báo Tri thức và Cuộc sống, ở phân khúc phổ thông, các tour thường hướng đến nhóm bạn trẻ, cặp đôi hoặc gia đình nhỏ với lịch trình vừa phải và chi phí hợp lý. Viettourist triển khai hành trình 5 ngày 4 đêm, xuất phát từ TP HCM, đi qua Seoul, đảo Nami và công viên Everland, khởi hành giữa tháng 10, lý tưởng cho những ai muốn thưởng thức mùa lá đỏ nhẹ nhàng. Tương tự, Lửa Việt có tour 5 ngày 4 đêm, khởi đầu tháng 11, lịch trình linh hoạt, kết hợp các điểm nổi bật ở Seoul và đảo Nami.

Trong khi đó, phân khúc trung cấp hướng tới trải nghiệm trọn vẹn sắc thu với dịch vụ lưu trú và ăn uống tiện nghi hơn. Vietking Travel mang đến tour 6 ngày 5 đêm, điểm nhấn là Seoul và Busan, phù hợp du khách muốn hành trình dài hơn, vừa chiêm ngưỡng cảnh sắc mùa thu, vừa khám phá văn hóa vùng miền. LVT Group triển khai tour 5 ngày 4 đêm, khởi hành cuối tháng 10 – đúng cao điểm mùa lá đỏ, với lịch trình chi tiết, dịch vụ chăm sóc kỹ lưỡng, khách sạn và homestay tiện nghi, hỗ trợ visa nhanh chóng.

anh-5.jpg
Du khách check-in Công viên Quốc gia Jirisan. Ảnh @bukak123

Ở phân khúc cao cấp, PYS Travel thiết kế tour 5 ngày 4 đêm, xuất phát từ Hà Nội, kết hợp Seoul, đảo Nami và Korean Folk Village, giúp du khách vừa thưởng lãm lá đỏ, vừa khám phá văn hóa truyền thống Hàn Quốc. Tour đi kèm khách sạn/homestay chất lượng cao, hướng dẫn viên chuyên nghiệp, bữa ăn, bảo hiểm du lịch và hỗ trợ visa, đảm bảo trải nghiệm an toàn, trọn vẹn.

Được biết, các tour đều có hướng dẫn viên tiếng Việt am hiểu địa phương, xe đưa đón chất lượng và hỗ trợ thủ tục visa, đồng thời cung cấp bảo hiểm du lịch, giúp du khách yên tâm tận hưởng hành trình. Đây là thời điểm “vàng” để lựa chọn hành trình phù hợp với nhu cầu, từ khám phá năng động, săn ảnh mùa lá đỏ đến trải nghiệm văn hóa và nghỉ dưỡng giữa khung cảnh lãng mạn xứ kim chi.

Anh Quốc Huy (Hà Nội) chia sẻ, cảnh sắc Hàn Quốc mùa thu mang đến trải nghiệm mới lạ so với Việt Nam.

“Mỗi góc phố, mỗi công viên đều có màu sắc khác nhau, từ vàng rực đến đỏ thắm. Chuyến đi khiến tôi cảm thấy thư giãn, hào hứng khám phá, đặc biệt thích hợp cho những ai yêu thiên nhiên và muốn chụp ảnh”, anh Huy bày tỏ.

Anh Ngọc (TP HCM) cho biết, thời điểm này là lý tưởng để trải nghiệm trọn vẹn sắc thu.

“Tôi đã sắp xếp lịch trình kỹ từ đầu mùa lá đỏ, đi qua Seoul, đảo Nami và Everland. Cảnh sắc thay đổi liên tục, từ công viên đến các con đường nhỏ rợp lá, khiến hành trình vừa khám phá vừa thư giãn”, anh Ngọc chia sẻ.

Theo travel blogger Minh Yến thời điểm lý tưởng nhất để ngắm lá đỏ ở Hàn Quốc kéo dài từ giữa tháng 10 đến đầu tháng 11, song mỗi vùng có thời điểm rực rỡ khác nhau.

“Nếu đi Seoul hay Nami, du khách nên chọn tour khởi hành khoảng 15–25/10. Còn Seoraksan và Jeju đẹp nhất từ cuối tháng 10 đến đầu tháng 11. Việc chọn tour có thời điểm khởi hành chuẩn sẽ quyết định tới 70% thành công của chuyến đi”, chị Minh Yến bày tỏ.

anh-4.jpg
Mùa thu Hàn Quốc hút du khách đến tham quan. Ảnh Linh Nguyễn
anh-2.jpg
Du khách check-in mùa lá đỏ rực rỡ tại Hàn Quốc. Ảnh Linh Nguyễn

Chọn tour thông minh, trải nghiệm trọn vẹn

Trao đổi với PV Khoa học & Đời sống/ Báo Tri thức và Cuộc sống, travel blogger Minh Yến cho biết, việc lựa chọn tour uy tín sẽ giúp chuyến đi an toàn, trọn vẹn.

"Mỗi công ty lữ hành đều định hướng sản phẩm riêng để đáp ứng nhu cầu khác nhau của khách hàng. Viettourist nổi bật với lịch trình 5–7 ngày, linh hoạt, phù hợp nhóm bạn trẻ hoặc cặp đôi.

Vietking Travel tập trung trải nghiệm trọn vẹn các vùng miền Hàn Quốc, lịch trình chi tiết, dịch vụ chăm sóc tận tình. LVT Group khởi hành vào cao điểm lá đỏ, đảm bảo lịch trình chuẩn và tiện nghi. PYS Travel hướng đến trải nghiệm cao cấp, kết hợp ngắm lá đỏ và khám phá văn hóa truyền thống. Lửa Việt phù hợp các gia đình hoặc nhóm bạn đi ngắn ngày”.

Theo chị Minh Yến, chọn tour nên cân nhắc cả lịch trình, chất lượng dịch vụ và trải nghiệm, không chỉ dựa vào giá cả.

“Tour giá rẻ thường rút ngắn thời gian tham quan hoặc thêm nhiều điểm mua sắm, khiến trải nghiệm không trọn vẹn. Tour uy tín sẽ đảm bảo thời gian tham quan hợp lý, nghỉ gần các khu du lịch để dễ đón bình minh hay hoàng hôn, đồng thời có hướng dẫn viên, phương tiện, hỗ trợ visa Hàn Quốc và bảo hiểm du lịch đầy đủ, giúp du khách yên tâm khi gặp sự cố phát sinh.

Du khách nên kiểm tra kỹ nơi lưu trú, phương tiện và năng lực hướng dẫn viên, ưu tiên các đơn vị minh bạch và có tổng đài hỗ trợ”, chị nhấn mạnh.

anh-1.jpg
Mùa thu Hàn Quốc đẹp lãng mạn với những con đường phủ đầy lá vàng, lá đỏ. Ảnh: Vietsense

Chị Minh Yến cũng cho biết, một số điểm ngắm lá đỏ đẹp như đảo Nami, công viên Everland hay các con phố ở Seoul thường đông khách vào cuối tuần. Nếu muốn chụp ảnh đẹp và tận hưởng không gian yên tĩnh, du khách nên chọn khung giờ sáng sớm hoặc đi trong ngày thường.

Ngoài ra, du khách cần lưu ý thời tiết và trang phục. Mùa lá đỏ Hàn Quốc kéo dài khoảng từ tháng 10–11, nhiệt độ dao động 10–18°C, trời se lạnh, có thể mưa hoặc sương mù vào buổi sáng sớm. Áo khoác nhẹ, giày thể thao, mũ và sạc dự phòng cho điện thoại là những vật dụng cần thiết, đặc biệt với những chặng đi bộ dài hoặc leo núi nhẹ để ngắm lá.

Địa điểm ngắm lá đỏ đẹp nhất Hàn Quốc 2025

Seoraksan (Gangwon): Rừng núi hùng vĩ, thung lũng Cheonbuldong, chùa Sinheungsa – lý tưởng cho trekking và chụp ảnh.

Bukhansan (Seoul): Gần thủ đô, kết hợp ngắm lá thu và tham quan thành phố.

Namsan & Gyeongbokgung (Seoul): Điểm ngắm lá đỏ nổi bật trong trung tâm Seoul, thích hợp cho các tour ngắn ngày.

Đảo Nami (Gangwon): Lãng mạn với hàng cây phong đỏ rực dọc theo con đường bộ.

Jeju: Cảnh sắc mùa thu đặc trưng, điểm check-in nổi tiếng tại Garden of Morning Calm, Petite France.

Gwangju (Rừng Hwadam): Đường ray bao quanh công viên, thuận tiện để tham quan và chụp ảnh.

Tin mới