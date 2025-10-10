Hà Nội

Trải nghiệm bản sắc Việt qua 5 điểm du lịch cộng đồng nổi bật

Du lịch

Trải nghiệm bản sắc Việt qua 5 điểm du lịch cộng đồng nổi bật

Khám phá 5 điểm du lịch cộng đồng nổi bật ở Việt Nam, nơi du khách vừa tận hưởng cảnh sắc, vừa trải nghiệm văn hóa và đời sống bản địa chân thực

Vân Giang (Tổng hợp)
Du lịch cộng đồng ngày càng trở thành xu hướng hấp dẫn với những ai muốn tìm về bản sắc, hòa mình vào nhịp sống địa phương. Không chỉ ngắm cảnh hay nghỉ dưỡng, du khách còn được trải nghiệm văn hóa, ẩm thực và sinh hoạt thường ngày cùng người dân bản địa. Ảnh dulich
Mới đây, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã vinh danh 5 điểm đến tiêu biểu trên cả nước, nơi cảnh quan thiên nhiên, văn hóa và con người hòa quyện tạo nên sức hút riêng biệt. Ảnh dulich
Giữa mây núi Lai Châu, bản Sin Suối Hồ được ví như “bản làng tiên cảnh”. Ở độ cao gần 1.500 m, không khí quanh năm mát lạnh, mây giăng khắp lối, hoa lan khoe sắc bốn mùa. Ảnh dulich
Cộng đồng người Mông nơi đây phát triển du lịch không rác thải, bảo vệ môi trường và giữ nguyên nét sinh hoạt truyền thống. Du khách đến Sin Suối Hồ có thể chiêm ngưỡng thác nước hùng vĩ, ruộng bậc thang, nếm thử món ăn dân dã, học dệt lanh hay lắng nghe tiếng khèn giữa rừng. Ảnh DulichLaiChau
Về phía Bắc, làng Pả Vi Hạ (Tuyên Quang) nằm nép dưới chân đèo Mã Pì Lèng, là hình mẫu du lịch cộng đồng gắn với bảo tồn di sản. Những ngôi nhà trình tường vàng sậm được cải tạo thành homestay tiện nghi, vẫn giữ nguyên vẻ mộc mạc. Ảnh Báo Hà Giang
Du khách có thể cùng người dân dệt vải, làm nương, dự lễ hội Gầu Tào, thưởng thức rượu ngô cay nồng – những trải nghiệm đậm đà bản sắc vùng cao. Ảnh Vietnamtourism
Không cần đi xa thủ đô, Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam tại Đồng Mô (Sơn Tây, Hà Nội) tái hiện sống động không gian 54 dân tộc anh em. Ảnh baochinhphu
Nhà rông Bana, nhà sàn Tày, nhà trình tường Hà Nhì… được dựng theo nguyên mẫu, cùng lễ hội dân gian và ẩm thực vùng miền, giúp du khách khám phá văn hóa đa dạng của đất nước chỉ trong một hành trình ngắn. Ảnh Làng Văn hóa- Du lịch các dân tộc Việt Nam
Cũng gần Hà Nội, làng sinh thái Thái Hải (Thái Nguyên) mang đến trải nghiệm “sống cùng người Tày”. Nằm giữa rừng xanh, khu làng bảo tồn gần 30 ngôi nhà sàn cổ, nơi du khách cùng người dân giã bánh giầy, hái chè, hát Then, múa sạp. Ảnh dulichthainguyen
Không gian yên bình, tiếng đàn tính vang bên suối khiến ai đến cũng muốn ở lại lâu hơn, cảm nhận nhịp sống chậm và gần gũi với thiên nhiên. Ảnh dulichthainguyen
Về miền Trung, làng gốm Thanh Hà (Quảng Nam) bên sông Thu Bồn là di sản sống hơn 500 năm tuổi. Người dân vẫn gìn giữ cách chuốt gốm, nung củi truyền thống. Ảnh dulich
Du khách có thể tham quan, tự tay nặn và vẽ gốm – trải nghiệm gắn liền với hồn đất Việt. Ảnh H.Chi
Vân Giang (Tổng hợp)
