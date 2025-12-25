Hà Nội

Vạn Lý Trường Thành có gì hấp dẫn du khách quốc tế?

Du lịch

Vạn Lý Trường Thành có gì hấp dẫn du khách quốc tế?

Vạn Lý Trường Thành uốn lượn giữa núi non trùng điệp, hiện lên hùng vĩ và cổ kính, là điểm đến mang đậm dấu ấn lịch sử, thu hút du khách khắp thế giới.

Vân Giang/ Ảnh Hoàng Ba Đình
Vắt mình qua những dãy núi trùng điệp phía Bắc Trung Quốc, Vạn Lý Trường Thành hiện lên như một dải đá khổng lồ uốn lượn giữa trời mây. Không chỉ là công trình quân sự vĩ đại bậc nhất lịch sử nhân loại, nơi đây còn là điểm đến khiến du khách choáng ngợp bởi quy mô, cảnh sắc và chiều sâu văn hóa tích tụ suốt hàng nghìn năm.
Từ khoảng cách xa, Vạn Lý Trường Thành không phô trương mà lặng lẽ hiện hình giữa núi rừng, khi ẩn trong sương mờ, lúc nổi bật trên nền trời xanh thẳm. Những đoạn tường thành nối tiếp nhau bám theo sống núi, vượt qua triền dốc dựng đứng, tạo nên một đường nét mềm mại nhưng đầy uy lực giữa thiên nhiên khắc nghiệt.
Đứng trên cao nhìn xuống, du khách dễ bị choáng ngợp trước không gian mở rộng đến vô tận. Núi non trùng điệp xếp lớp, rừng cây nhuộm màu theo mùa, tất cả hòa quyện cùng sắc đá cổ kính của Trường Thành, tạo nên khung cảnh vừa hùng vĩ vừa trầm mặc. Vào buổi sớm, mây lững lờ trôi qua các tháp canh, khiến công trình như đang nổi giữa biển mây.
Không giống các công trình hiện đại được trùng tu hoàn hảo, Vạn Lý Trường Thành giữ lại gần như nguyên vẹn dấu vết của thời gian. Những bậc đá cao thấp không đều, bề mặt mòn vẹt bởi bước chân người và gió mưa, khiến mỗi bước đi đều trở thành một thử thách nhỏ.
Theo sử sách, Trường Thành được xây dựng và gia cố qua nhiều triều đại, từ Tần, Hán cho đến Minh, với mục đích phòng thủ biên cương. Mỗi tháp canh, mỗi đoạn tường không chỉ là kết cấu kiến trúc mà còn là chứng nhân cho những giai đoạn lịch sử đầy biến động. Đi giữa công trình này, du khách có cảm giác như đang bước trên dòng chảy quá khứ kéo dài hàng thiên niên kỷ.
Khám phá Vạn Lý Trường Thành không đơn thuần là một cuộc dạo chơi. Địa hình cao, dốc liên tục cùng quãng đường dài đòi hỏi du khách phải có thể lực và sự kiên trì. Tuy vậy, chính cảm giác mệt nhoài sau từng đoạn leo lại khiến khoảnh khắc chạm đến đỉnh cao trở nên đáng giá hơn.
Những đoạn Trường Thành vắng người, đặc biệt vào sáng sớm hoặc cuối buổi chiều, mang đến trải nghiệm trọn vẹn về sự tĩnh lặng. Không gian khi ấy chỉ còn tiếng gió lùa qua tháp canh và bước chân vang nhẹ trên nền đá cổ. Đây cũng là thời điểm lý tưởng để ghi lại những khuôn hình giàu chiều sâu, nơi Trường Thành không chỉ là phông nền mà trở thành nhân vật chính.
Với nhiều du khách, khoảnh khắc đứng trên Vạn Lý Trường Thành mang ý nghĩa vượt xa một chuyến tham quan. Giữa không gian bao la, con người bỗng trở nên nhỏ bé trước một công trình được xây dựng bằng sức người, ý chí và khát vọng bảo vệ đất nước suốt hàng nghìn năm.
Không phải ngẫu nhiên mà Vạn Lý Trường Thành được UNESCO công nhận là Di sản thế giới và luôn nằm trong danh sách những điểm đến “phải ghé thăm một lần trong đời”. Bởi hơn cả một kỳ quan, nơi đây là biểu tượng của sức bền, của lịch sử và của mối liên kết bền chặt giữa con người với thiên nhiên.
Vân Giang/ Ảnh Hoàng Ba Đình
