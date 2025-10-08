'Bỏ túi' 10 điểm du lịch Campuchia khiến du khách mê mẩn

Campuchia ùnvg đất chùa tháp huyền bí, quyến rũ du khách bằng những đền cổ rêu phong, bờ biển trong xanh và hành trình khám phá văn hóa Khmer đặc sắc.
Phương Oanh bước chân vào showbiz với vai trò người mẫu, ca sĩ. Những năm qua, vợ Shark Bình đóng nhiều phim truyền hình.
Sau 8 năm nổi đình đám nhờ ngoại hình nổi bật lúc vừa mới sinh, cậu bé Arsya được nhận xét vẫn giữ được các đường nét thanh tú, ưa nhìn.
Công ty khởi nghiệp Hà Lan - Aerfal Automotive đã hồi sinh chiếc xe thể thao cổ điển dựa trên Porsche 914 từ những năm 60 khiến giới mê xe ngỡ ngàng, thán phục.
Quân đội Nga đã tích cực chiến đấu tạo thế để bao vây Siversk, mới nhất là cắt đứt hoàn toàn tuyến tiếp tế tại làng Vyemka, mở đường tấn công thành phố này.
Mới đây, cựu VĐV TDDC Phạm Như Phương (nickname Louis Phạm) gây chú ý khi đăng tải loạt khoảnh khắc "lên đồ" dạo phố khiến netizen khó rời mắt.
Dù liên tục bị chỉ trích vì "sao chép trắng trợn" Apple, Xiaomi vẫn ghi dấu ấn mạnh mẽ tại Việt Nam nhờ chiến lược sản phẩm thông minh, giá rẻ.
Bãi biển thủy tinh nằm trong vịnh Ussuri ở ngoại ô Vladivostok là một trong những địa điểm du lịch nổi tiếng ở nước Nga.
Chỉ với một bức ảnh trong trang phục công sở, Saori Araki bất ngờ trở thành hiện tượng mạng toàn cầu khi vươn mình trở thành một hot girl nổi tiếng.
"Thoát vai" hoàn toàn khỏi danh xưng hot girl pickleball, "em Kim" có màn "lột xác" ngoạn mục, trở thành nàng thơ với phong cách hoàn toàn khác biệt.
Grand Canyon là một trong những kỳ quan thiên nhiên vĩ đại nhất hành tinh, nơi thời gian khắc sâu vào từng lớp đá kể câu chuyện lịch sử Trái Đất.
Tưởng chừng mang năng lượng tích cực và thu hút vượng khí, song loại cây này lại tiềm ẩn độc chất khiến gia chủ dễ gặp rủi ro nếu sử dụng sai cách.
Mới đây, October khiến khán giả bất ngờ khi xuất hiện trong một sự kiện của Đấu Trường Chân Lý (TFT) với chiếc váy ngắn và đôi chân dài miên man.
Phương Oanh từng chia sẻ, Shark Bình cho biết, cô là người phụ nữ hội tụ đầy đủ những điều anh mong cầu. Nữ diễn viên còn tiết lộ, cô là fan của Shark Bình.
Mẫu SUV cỡ lớn Telluride nổi tiếng của Kia từng ra mắt tại Việt Nam, sẽ có thế hệ mới lớn hơn và có khả năng được trang bị hệ truyền động hybrid đời mới.
"Búp bê" của giới cosplay Le Josette lại khiến cộng đồng mạng “đứng ngồi không yên” khi tung ra bộ ảnh chào đón Trung Thu cực kỳ chỉn chu và lung linh.
Xem tử vi hàng ngày, tử vi 12 con giáp hôm nay cho thấy tuổi Mão có tinh thần mạnh mẽ, vươn lên từ nghịch cảnh và quản lý tài chính khéo léo.
Mới đây khán giả đã được chiêu đã một bữa tiệc sắc đẹp khi Địch Lê Nhiệt Ba có màn hóa thân thành chị Hằng.
Công trình kỳ dị thu hút rất nhiều du khách, bao gồm cả những người đến từ nhiều nơi khác, nhưng ai cũng biết ngôi nhà này không phù hợp để ở.
Khi bị thương trong lúc quay phim Chị ngã em nâng, Lâm Bảo Châu được Lệ Quyên ân cần chăm sóc.
Các thợ lặn và nhà khảo cổ đã phát hiện kho báu gồm 847 đồng xu La Mã dưới đáy sông Rhône, Pháp cùng với một xác tàu cổ dài gần 20m.