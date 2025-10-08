'Bỏ túi' 10 điểm du lịch Campuchia khiến du khách mê mẩn

Hà Nội

Du lịch

Campuchia ùnvg đất chùa tháp huyền bí, quyến rũ du khách bằng những đền cổ rêu phong, bờ biển trong xanh và hành trình khám phá văn hóa Khmer đặc sắc.

Campuchia – đất nước chùa tháp mang đậm dấu ấn văn hóa Khmer cổ xưa – luôn cuốn hút du khách bằng vẻ đẹp hòa quyện giữa lịch sử, tâm linh và thiên nhiên. Nếu bạn đang tìm một hành trình vừa khám phá di sản, vừa thư giãn giữa những bãi biển xanh, thì xứ sở này là lựa chọn không thể bỏ qua. Ảnh DulichViet
Biểu tượng nổi bật nhất của Campuchia chính là Angkor Wat – Di sản thế giới được UNESCO công nhận. Những tháp cao vút, phù điêu tinh xảo và cảnh bình minh phản chiếu qua hồ nước tạo nên “bức tranh vàng” khiến du khách say lòng. Ảnh Báo Vietnamnet
Không xa đó là Angkor Thom, thành phố cổ linh thiêng của đế chế Khmer, nơi có đền Bayon nổi bật với hàng trăm gương mặt Phật khổng lồ mỉm cười giữa rừng xanh. Ảnh MIA
Trong khi đó, đền Ta Prohm lại mang nét đẹp hoang sơ khi những rễ cây cổ thụ khổng lồ vươn mình bao trùm công trình, tạo nên khung cảnh kỳ bí. Nổi tiếng sau khi xuất hiện trong phim Tomb Raider, nơi đây là điểm check-in yêu thích của du khách ưa khám phá. Ảnh Datvietour
Nếu yêu thích nghệ thuật, Banteay Srei – còn gọi là “viên ngọc hồng” của Campuchia – sẽ khiến du khách ngỡ ngàng. Ngôi đền nhỏ được xây bằng đá sa thạch đỏ, nổi bật với những đường chạm khắc tinh vi đến mức nhiều nhà nghiên cứu gọi đây là “bản giao hưởng hoàn hảo của đá và ánh sáng”. Ảnh iVIVU
Tại thủ đô Phnom Penh, du khách sẽ cảm nhận rõ nét sự hòa quyện giữa truyền thống và nhịp sống đương đại. Cung điện Hoàng gia nằm bên bờ sông Mekong vẫn giữ nguyên vẻ nguy nga, là nơi diễn ra các nghi lễ hoàng gia và sự kiện trọng đại của đất nước. Ảnh dulich
Bên trong khuôn viên cung điện, Chùa Bạc (Silver Pagoda) gây ấn tượng với sàn lát hơn 5.000 viên gạch bạc và hàng chục tượng Phật bằng vàng, ngọc bích, pha lê minh chứng cho nghệ thuật điêu khắc và tín ngưỡng Khmer phát triển rực rỡ qua các thời kỳ. Ảnh divui
Bên cạnh những công trình cổ kính, Campuchia còn có đảo Koh Rong – thiên đường nghỉ dưỡng nổi tiếng với làn nước trong xanh và bãi cát trắng mịn. Đây là điểm đến lý tưởng để lặn ngắm san hô, chèo kayak hoặc đơn giản là thư giãn dưới nắng vàng. Ảnh Meta
Không xa đó, thành phố Siem Reap lại mang đến không khí sôi động của ẩm thực và văn hóa đường phố. Khi đêm xuống, chợ đêm Siem Reap bừng sáng với hàng trăm gian hàng đặc sản, đồ thủ công và ẩm thực địa phương hấp dẫn. Ảnh Vietourist
Khép lại hành trình, núi Kulen vùng đất linh thiêng được xem là cái nôi của đế chế Khmer – sẽ mang lại trải nghiệm trọn vẹn giữa thiên nhiên và tâm linh. Thác nước Kulen hùng vĩ, tượng Phật cổ khắc trên đá và rừng xanh mát khiến du khách có cảm giác như lạc vào một miền cổ tích yên bình. Ảnh Phuotvivu
Với vị trí gần Việt Nam, chi phí hợp lý và thủ tục thuận tiện, Campuchia là lựa chọn lý tưởng cho chuyến đi ngắn ngày. Từ những đền đài cổ kính đến biển xanh và văn hóa độc đáo, “đất nước chùa tháp” chắc chắn sẽ mang đến hành trình đầy ấn tượng cho bất kỳ du khách nào. Ảnh Vietravel
