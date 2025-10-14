Thác Chua Tỳ, tọa độ 'ẩn mình' khiến dân mê du lịch rủ nhau săn tìm

Hà Nội

Ẩn mình giữa núi rừng Xím Vàng, thác Chua Tỳ mang vẻ đẹp dịu dàng, trong trẻo như cô gái H’Mông tuổi trăng tròn, khiến du khách say lòng giữa mùa vàng Tây Bắc.

Vân Giang (Tổng hợp)
Xím Vàng (Sơn La) từ lâu được biết đến với Đỉnh Samu hùng vĩ – nơi săn mây nổi tiếng bậc nhất vùng Tây Bắc. Thế nhưng ít ai biết rằng, giữa đại ngàn xanh thẳm của vùng đất này còn có một viên ngọc ẩn giấu: thác Chua Tỳ, dòng thác đẹp dịu dàng như ánh trăng đầu bản. Ảnh k.ng_03
Khác với vẻ dữ dội của thác Háng Tề Chơ hay hùng vĩ như Tà Xùa, thác Chua Tỳ mang nét đẹp mềm mại, thanh khiết. Ảnh k.ng_03
Người dân địa phương vẫn ví vẻ đẹp ấy như cô gái người H’Mông đang độ trăng tròn – trong trẻo, hiền hòa nhưng cũng đầy sức sống. Ảnh k.ng_03
Con đường dẫn tới thác là hành trình đầy thú vị. Du khách phải băng qua những triền đồi xanh mướt, nơi từng thửa ruộng bậc thang đang vào mùa lúa chín vàng ươm. Ảnh Diệp Hữu Đạt
Vào khoảng tháng 9 – tháng 10, khung cảnh nơi đây như bức tranh sơn thủy hữu tình, vừa có sắc vàng của lúa, vừa có tiếng suối róc rách hòa cùng tiếng gió. Ảnh Diệp Hữu Đạt
Từng bước chân đến gần thác, âm thanh nước chảy vang vọng giữa núi rừng khiến mọi mệt mỏi như tan biến. Ảnh Diệp Hữu Đạt
Không chỉ là điểm đến cho người yêu thiên nhiên, thác Chua Tỳ còn là tọa độ lý tưởng để check-in. Ánh sáng phản chiếu qua làn nước trong veo, kết hợp với mảng xanh của rừng và màu vàng của lúa tạo nên phông nền tự nhiên tuyệt đẹp. Ảnh Diệp Hữu Đạt
Du khách nên chọn trang phục tươi sáng, mang giày thể thao và chuẩn bị sẵn máy ảnh hoặc điện thoại chống nước để ghi lại khoảnh khắc đáng nhớ. Ảnh k.ng_03
Đến Xím Vàng, du khách cũng có thể trải nghiệm cuộc sống bản làng người H’Mông, nghỉ tại homestay mộc mạc, thưởng thức đặc sản Tây Bắc như cá suối nướng, thịt trâu gác bếp, rượu ngô men lá. Mọi thứ đều chân thành, giản dị nhưng đầy ấm áp. Ảnh Diệp Hữu Đạt
