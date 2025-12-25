Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Du ngoạn sông Nho Quế kỳ quan xanh giữa cao nguyên đá

Du lịch

Du ngoạn sông Nho Quế kỳ quan xanh giữa cao nguyên đá

Uốn lượn dưới chân đèo Mã Pì Lèng, sông Nho Quế xanh như ngọc bích, nổi bật giữa cao nguyên đá Đồng Văn, tạo nên cảnh quan hùng vĩ, độc đáo bậc nhất Hà Giang.

Vân Giang (Tổng hợp)
Giữa cao nguyên đá Đồng Văn khô cằn, sông Nho Quế hiện lên như một nét chấm phá mềm mại nhưng đầy sức nặng, khiến bất cứ du khách nào cũng phải dừng lại ngắm nhìn. Dòng sông xanh ngọc bích len lỏi dưới chân đèo Mã Pì Lèng, ôm trọn hẻm vực Tu Sản, tạo nên một bức tranh thiên nhiên vừa thơ mộng, vừa hùng tráng hiếm nơi nào có được. Ảnh Ba đứa mình
Giữa cao nguyên đá Đồng Văn khô cằn, sông Nho Quế hiện lên như một nét chấm phá mềm mại nhưng đầy sức nặng, khiến bất cứ du khách nào cũng phải dừng lại ngắm nhìn. Dòng sông xanh ngọc bích len lỏi dưới chân đèo Mã Pì Lèng, ôm trọn hẻm vực Tu Sản, tạo nên một bức tranh thiên nhiên vừa thơ mộng, vừa hùng tráng hiếm nơi nào có được. Ảnh Ba đứa mình
Sông Nho Quế bắt nguồn từ dãy Nghiễm Sơn (tỉnh Vân Nam, Trung Quốc), sau đó chảy vào Việt Nam và xuyên qua những địa hình hiểm trở nhất của Tuyên Quang. Khi đến đoạn đèo Mã Pì Lèng – một trong “tứ đại đỉnh đèo” của miền Bắc – dòng sông như chậm lại, uốn mình mềm mại dưới những vách đá vôi dựng đứng, xanh thẳm giữa sắc xám lạnh của cao nguyên đá. Ảnh Ba đứa mình
Sông Nho Quế bắt nguồn từ dãy Nghiễm Sơn (tỉnh Vân Nam, Trung Quốc), sau đó chảy vào Việt Nam và xuyên qua những địa hình hiểm trở nhất của Tuyên Quang. Khi đến đoạn đèo Mã Pì Lèng – một trong “tứ đại đỉnh đèo” của miền Bắc – dòng sông như chậm lại, uốn mình mềm mại dưới những vách đá vôi dựng đứng, xanh thẳm giữa sắc xám lạnh của cao nguyên đá. Ảnh Ba đứa mình
Từ trên đỉnh đèo nhìn xuống, Nho Quế chỉ là một dải lụa mỏng manh, nép mình dưới hẻm vực sâu hun hút. Nhưng khi đặt chân xuống bến thuyền và bắt đầu hành trình trên mặt nước, du khách mới cảm nhận trọn vẹn sự rộng lớn của dòng sông và quy mô choáng ngợp của hẻm vực Tu Sản. Hai bên bờ là những vách đá cao hàng trăm mét, nhô ra sắc lạnh như tai mèo, tạo thành bức tường thiên nhiên khổng lồ bao bọc lấy dòng nước hiền hòa. Ảnh Ba đứa mình
Từ trên đỉnh đèo nhìn xuống, Nho Quế chỉ là một dải lụa mỏng manh, nép mình dưới hẻm vực sâu hun hút. Nhưng khi đặt chân xuống bến thuyền và bắt đầu hành trình trên mặt nước, du khách mới cảm nhận trọn vẹn sự rộng lớn của dòng sông và quy mô choáng ngợp của hẻm vực Tu Sản. Hai bên bờ là những vách đá cao hàng trăm mét, nhô ra sắc lạnh như tai mèo, tạo thành bức tường thiên nhiên khổng lồ bao bọc lấy dòng nước hiền hòa. Ảnh Ba đứa mình
Hẻm vực Tu Sản được xem là một trong những hẻm vực sâu và hiểm trở hàng đầu Đông Nam Á, kéo dài khoảng 1,7 km, nơi địa chất đá vôi bị chia cắt mạnh mẽ qua hàng triệu năm kiến tạo. Chính sự tương phản giữa dòng nước xanh trong và những vách đá dựng đứng đã tạo nên vẻ đẹp độc bản, khiến Nho Quế không chỉ là một dòng sông, mà còn là biểu tượng cảnh quan của Hà Giang. Ảnh Ba đứa mình
Hẻm vực Tu Sản được xem là một trong những hẻm vực sâu và hiểm trở hàng đầu Đông Nam Á, kéo dài khoảng 1,7 km, nơi địa chất đá vôi bị chia cắt mạnh mẽ qua hàng triệu năm kiến tạo. Chính sự tương phản giữa dòng nước xanh trong và những vách đá dựng đứng đã tạo nên vẻ đẹp độc bản, khiến Nho Quế không chỉ là một dòng sông, mà còn là biểu tượng cảnh quan của Hà Giang. Ảnh Ba đứa mình
Không chỉ mang giá trị cảnh quan, sông Nho Quế còn giữ vai trò quan trọng trong đời sống của người dân vùng cao. Dòng nước trong lành cung cấp nguồn thủy sản, nước sinh hoạt và tưới tiêu cho các bản làng ven sông. Từ dòng Nho Quế, nước được dẫn lên cao, nuôi dưỡng những thửa ruộng bậc thang, nương ngô, nương cải và những cánh đồng hoa tam giác mạch đặc trưng của cao nguyên đá. Ảnh Lucy Nguyễn
Không chỉ mang giá trị cảnh quan, sông Nho Quế còn giữ vai trò quan trọng trong đời sống của người dân vùng cao. Dòng nước trong lành cung cấp nguồn thủy sản, nước sinh hoạt và tưới tiêu cho các bản làng ven sông. Từ dòng Nho Quế, nước được dẫn lên cao, nuôi dưỡng những thửa ruộng bậc thang, nương ngô, nương cải và những cánh đồng hoa tam giác mạch đặc trưng của cao nguyên đá. Ảnh Lucy Nguyễn
Năm 2009, khu vực sông Nho Quế và hẻm vực Tu Sản được xếp vào danh sách “thung lũng kiến tạo độc nhất vô nhị” của Việt Nam, khẳng định giá trị đặc biệt về địa chất, cảnh quan và du lịch. Đây không chỉ là điểm đến hấp dẫn với du khách trong nước mà còn gây ấn tượng mạnh với nhiều du khách quốc tế yêu thích khám phá thiên nhiên. Ảnh Lucy Nguyễn
Năm 2009, khu vực sông Nho Quế và hẻm vực Tu Sản được xếp vào danh sách “thung lũng kiến tạo độc nhất vô nhị” của Việt Nam, khẳng định giá trị đặc biệt về địa chất, cảnh quan và du lịch. Đây không chỉ là điểm đến hấp dẫn với du khách trong nước mà còn gây ấn tượng mạnh với nhiều du khách quốc tế yêu thích khám phá thiên nhiên. Ảnh Lucy Nguyễn
Những năm gần đây, bên cạnh hoạt động đánh bắt cá truyền thống, người dân địa phương còn có thêm nguồn thu ổn định từ dịch vụ du lịch trên sông. Ảnh Ba đứa mình
Những năm gần đây, bên cạnh hoạt động đánh bắt cá truyền thống, người dân địa phương còn có thêm nguồn thu ổn định từ dịch vụ du lịch trên sông. Ảnh Ba đứa mình
Các tour đi thuyền ngắm cảnh Nho Quế – Tu Sản với mức giá phổ biến khoảng 100.000 đồng/lượt đã góp phần cải thiện sinh kế, đồng thời đưa hình ảnh dòng sông xanh ngọc dưới chân đèo Mã Pì Lèng lan tỏa rộng rãi hơn.
Các tour đi thuyền ngắm cảnh Nho Quế – Tu Sản với mức giá phổ biến khoảng 100.000 đồng/lượt đã góp phần cải thiện sinh kế, đồng thời đưa hình ảnh dòng sông xanh ngọc dưới chân đèo Mã Pì Lèng lan tỏa rộng rãi hơn.
Giữa núi đá trùng điệp của Tuyên Quang, sông Nho Quế vẫn âm thầm chảy, mang theo vẻ đẹp vừa dữ dội, vừa hiền hòa.
Giữa núi đá trùng điệp của Tuyên Quang, sông Nho Quế vẫn âm thầm chảy, mang theo vẻ đẹp vừa dữ dội, vừa hiền hòa.
Với nhiều du khách, khoảnh khắc đứng trên đèo Mã Pì Lèng nhìn xuống dòng sông xanh ngọc phía dưới chính là dấu ấn khó quên trong hành trình chinh phục cực Bắc của Tổ quốc. Ảnh Lương Thuỳ Dung
Với nhiều du khách, khoảnh khắc đứng trên đèo Mã Pì Lèng nhìn xuống dòng sông xanh ngọc phía dưới chính là dấu ấn khó quên trong hành trình chinh phục cực Bắc của Tổ quốc. Ảnh Lương Thuỳ Dung
Vân Giang (Tổng hợp)
#Cảnh quan đèo Mã Pì Lèng #Dòng sông Nho Quế xanh ngọc bích #Hẻm vực Tu Sản độc đáo #Du lịch khám phá Hà Giang #Nét đẹp cao nguyên đá Đồng Văn #Vai trò đời sống cộng đồng

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT