Du lịch

Tết Dương lịch nghỉ 4 ngày, chọn điểm du lịch nào cho chuyến đi đầu năm?

Kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2026 kéo dài 4 ngày mở ra nhiều lựa chọn du lịch giờ chót. Từ điểm gần đi trong ngày đến hành trình 2–3 ngày sôi động khắp ba miền.

Vân Giang (Tổng hợp)

Lịch nghỉ Tết Dương lịch 2026 được điều chỉnh sát ngày, kéo dài từ 1 đến hết 4/1, khiến nhu cầu tìm kiếm điểm du lịch “đi nhanh, trải nghiệm đủ” tăng mạnh. Trong bối cảnh nhiều du khách chưa kịp đặt tour sớm, những địa phương có giao thông thuận lợi, nhiều sự kiện và dịch vụ trọn gói đang trở thành lựa chọn ưu tiên cho kỳ nghỉ đầu năm.

Tùy quỹ thời gian và điểm xuất phát, du khách có thể cân nhắc các gợi ý dưới đây để lên kế hoạch phù hợp.

Miền Bắc: Đi gần thư giãn, đi xa đổi không khí

Với lợi thế khoảng cách gần, khu vực ven Hà Nội tiếp tục là điểm đến lý tưởng cho kỳ nghỉ 1–2 ngày. Các điểm tham quan quen thuộc như Bát Tràng, Đường Lâm, Ba Vì, Tam Đảo hay Đại Từ phù hợp với nhóm gia đình, người lớn tuổi hoặc du khách muốn kết hợp nghỉ dưỡng nhẹ và trải nghiệm văn hóa.

tam-dao.gif
Ảnh Vietsensetravel

Khi có thêm thời gian 2–3 ngày, du khách miền Bắc thường lựa chọn các điểm đến có thêm hoạt động lễ hội cuối năm. Quảng Ninh ghi dấu với chương trình countdown tại quảng trường 30.10 (TP Hạ Long), cùng các sản phẩm du lịch nghỉ dưỡng, suối khoáng nóng Quang Hanh hay hành trình khám phá Bình Liêu mùa hoa sở.

suoi-khoang-nong-quang-hanh.jpg
Suối khoáng nóng Quang Hanh, Quảng Ninh. Ảnh dulichluhanh

Ninh Bình cũng là khu vực được quan tâm trong dịp này. Chuỗi sự kiện đón năm mới diễn ra tại Sun Urban City, Liên hoan Ẩm thực Ninh Bình kéo dài nhiều ngày, cùng các điểm tham quan như Tràng An, Tam Cốc vào mùa hoa súng tạo thêm lựa chọn cho chuyến đi ngắn ngày.

Ở khu vực Tây Bắc, Mộc Châu (Sơn La) bước vào thời điểm đẹp nhất trong năm. Hoa mận, hoa cải nở rộ khắp các thung lũng, cam chín vào mùa thu hoạch, mai anh đào bắt đầu khoe sắc trong thị trấn, phù hợp với du khách yêu thiên nhiên và chụp ảnh.

moc-chau.jpg
Tết dương lên Mộc Châu ngắm hoa mận trái mùa khoe sắc. Ảnh Hoàng Hải

Không quá sôi động nhưng giàu trải nghiệm, Cao Bằng là lựa chọn cho những ai muốn tránh đông dịp lễ. Các điểm đến như thác Bản Giốc, suối Lê Nin, làng đá Khuổi Ky hay đồi cỏ Ba Quáng mùa cỏ cháy mang đến hành trình 2–3 ngày nhẹ nhàng, giàu bản sắc.

Miền Trung: Kết hợp thiên nhiên, lễ hội và nghỉ dưỡng

Miền Trung dịp Tết Dương lịch 2026 ghi nhận nhiều hoạt động thu hút khách. Nghệ An nổi bật với cánh đồng hoa hướng dương tại xã Nghĩa Lâm – điểm đến được nhiều du khách lựa chọn để tham quan, chụp ảnh dịp cuối năm.

hoa-huong-duong.jpg
Ảnh Thảo Vi

Ở miền tây Quảng Trị, các trải nghiệm cà phê đặc sản, săn mây buổi sớm và ngắm rừng lá sau sau chuyển màu mang đến không gian yên bình, phù hợp với du khách yêu thiên nhiên.

Trong khi đó, trục du lịch Huế – Đà Nẵng – Hội An vẫn giữ sức hút nhờ hạ tầng giao thông thuận tiện và nhiều sản phẩm du lịch đa dạng. Đà Nẵng tổ chức các hoạt động Tết tại khu du lịch Bà Nà với không khí lễ hội phong cách châu Âu, còn TP Huế dự kiến tổ chức đêm countdown 2026 tại quảng trường Văn hóa, tạo điểm nhấn cho du khách đón năm mới.

hoi-an.jpg
Du lịch Hội An dịp Tết dương lịch. Ảnh Internet

Miền Nam: Đi gần đổi gió, đi xa trọn vẹn kỳ nghỉ

Từ TP.HCM, các điểm đến gần như Vũng Tàu, Củ Chi, Tây Ninh phù hợp cho chuyến đi 1–2 ngày. Dịp Tết Dương lịch 2026, địa đạo Củ Chi tổ chức tour đêm “Trăng chiến khu” (ngày 1/1), tái hiện sinh động đời sống người dân và chiến sĩ năm xưa, kết hợp trải nghiệm homestay, sinh hoạt nông nghiệp.

tet.png
Trải nghiệm tour đêm “Trăng chiến khu” tại Củ Chi. Ảnh Quốc Thái

Tây Ninh nổi bật với khu du lịch núi Bà Đen, nơi diễn ra lễ Vị An từ ngày 29/12 kéo dài qua Tết Dương lịch. Du khách có thể kết hợp chiêm bái, trải nghiệm cáp treo, cắm trại hồ Dầu Tiếng và tham quan Tòa thánh Tây Ninh.

Vũng Tàu tổ chức nhiều sự kiện như “Khơi sóng bình minh” tại quảng trường Tam Thắng, ngày hội văn hóa – ẩm thực tại Bãi Sau. Với lợi thế vừa có biển vừa có núi, lại gần TP HCM, Vũng Tàu là điểm đến lý tưởng để “đổi gió” ngắn ngày.

Với lịch nghỉ 2–3 ngày, Phú Quốc và Đà Lạt tiếp tục là hai lựa chọn hàng đầu. Phú Quốc trở thành tâm điểm giải trí miền Nam với chuỗi sự kiện kéo dài từ 25/12/2025 đến 4/1/2026, gồm tuần lễ âm nhạc bãi biển, pháo hoa, hai show diễn quốc tế mỗi ngày và đêm Spectacle Countdown 2026.

quang-truong-lam-vien-se-to-chuc-countdown-2026.png
Tại quảng trường Lâm Viên sẽ tổ chức countdown 2026. Ảnh Internet

Trong khi đó, Đà Lạt ghi điểm nhờ thời tiết se lạnh, hệ thống lưu trú đa dạng và dễ đi. Đêm 31/12/2025, quảng trường Lâm Viên sẽ tổ chức countdown 2026 kết hợp bắn pháo hoa và trình diễn âm nhạc – ánh sáng, thu hút đông đảo du khách trẻ.

Du lịch

Fansipan cuối năm, thời điểm lý tưởng để ngắm biển mây

Mùa săn mây trên Fansipan mang đến cảnh tượng tuyệt đẹp của biển mây trắng, bình minh rực rỡ và cảm giác chinh phục đỉnh núi thiêng của Tây Bắc.

san-may-fansipan5.jpg
Nằm trên dãy Hoàng Liên Sơn, Fansipan cao 3.143m so với mực nước biển, từ lâu đã là biểu tượng du lịch của vùng Tây Bắc. Không chỉ hấp dẫn bởi độ cao và danh xưng “núi thiêng”, Fansipan còn khiến du khách say mê nhờ cảnh sắc thiên nhiên hùng vĩ, thay đổi rõ nét theo từng mùa trong năm. Trong đó, mùa săn mây từ tháng 11 đến hết tháng 2 được xem là khoảng thời gian được mong đợi nhất.
san-may-fansipan6.jpg
Theo kinh nghiệm của nhiều du khách và nhiếp ảnh gia, từ cuối thu sang đông, không khí lạnh tràn về kết hợp với độ ẩm cao tạo điều kiện lý tưởng để hình thành biển mây dày và ổn định trên đỉnh Fansipan. Những buổi sáng sớm, khi mặt trời còn e ấp phía sau dãy Hoàng Liên, mây trắng cuồn cuộn dâng lên từ thung lũng, ôm trọn các chóp núi, tạo nên cảnh tượng vừa hùng vĩ vừa thơ mộng.
Xem chi tiết

Du lịch

Ngắm phố biển Quy Nhơn lọt top điểm đến hàng đầu thế giới 2026

Lọt vào danh sách “Best in Travel 2026” của Lonely Planet, Quy Nhơn trở thành đại diện duy nhất của Việt Nam được vinh danh trên bản đồ du lịch toàn cầu.

f968d8ae649eebc0b28f.jpg
Quy Nhơn phố biển miền Trung nay thuộc tỉnh Gia Lai vừa trở thành đại diện duy nhất của Việt Nam góp mặt trong danh sách “Best in Travel 2026” do Tạp chí du lịch uy tín Lonely Planet công bố. Việc được xướng tên trong bảng xếp hạng toàn cầu cho thấy sức hút ngày càng rõ nét của điểm đến này trên bản đồ du lịch quốc tế. Ảnh Khánh Trần
c1f682883eb8b1e6e8a9.jpg
Theo Lonely Planet, Quy Nhơn gây ấn tượng bởi vị trí địa lý đặc biệt khi nằm giữa núi và biển, sở hữu những bãi cát dài, cong mềm, làn nước trong xanh cùng không gian đô thị thân thiện với du khách. Thành phố chủ trương mở rộng không gian công cộng ven biển, tạo điều kiện để người dân và du khách dễ dàng tiếp cận biển mà không bị che chắn bởi các khu nghỉ dưỡng khép kín. Ảnh dulichquynhon
Xem chi tiết

Du lịch

Bãi rêu xanh mướt ở Hòn Đỏ, bức tranh thủy mặc giữa biển Khánh Hòa

Hòn Đỏ (Khánh Hòa) gây ấn tượng với bãi rêu xanh phủ kín san hô hóa thạch, phản chiếu trong làn nước trong veo, tạo nên khung cảnh như tranh thủy mặc.

mua-reu2.jpg
Không cần đến những bãi biển đông đúc hay khu du lịch sầm uất, Hòn Đỏ gây ấn tượng với du khách bằng vẻ đẹp nguyên sơ hiếm có: những rạn san hô cổ đại nằm ngay trên mặt đất, phủ rêu xanh mướt mỗi độ cuối năm, tạo nên khung cảnh tựa một bức tranh thủy mặc giữa miền nắng gió. Ảnh Hải Trình
mua-reu1.jpg
Nằm tại thôn Mỹ Hiệp, xã Vĩnh Hải, (Khánh Hoà), Hòn Đỏ cách trung tâm Phan Rang – Tháp Chàm khoảng 17 km về phía Đông Bắc. Đây là một trong số ít địa điểm ven biển sở hữu quần thể san hô hóa thạch lộ thiên, hình thành qua hàng ngàn năm vận động địa chất. Những khối san hô, đá vôi xếp chồng lên nhau, gồ ghề nhưng đầy ngẫu hứng, tạo nên cảnh quan khác biệt so với các bãi biển cát trắng quen thuộc. Ảnh Hải Trình
Xem chi tiết

