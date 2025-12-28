Tết Dương lịch nghỉ 4 ngày, chọn điểm du lịch nào cho chuyến đi đầu năm?

Kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2026 kéo dài 4 ngày mở ra nhiều lựa chọn du lịch giờ chót. Từ điểm gần đi trong ngày đến hành trình 2–3 ngày sôi động khắp ba miền.

Lịch nghỉ Tết Dương lịch 2026 được điều chỉnh sát ngày, kéo dài từ 1 đến hết 4/1, khiến nhu cầu tìm kiếm điểm du lịch “đi nhanh, trải nghiệm đủ” tăng mạnh. Trong bối cảnh nhiều du khách chưa kịp đặt tour sớm, những địa phương có giao thông thuận lợi, nhiều sự kiện và dịch vụ trọn gói đang trở thành lựa chọn ưu tiên cho kỳ nghỉ đầu năm.

Tùy quỹ thời gian và điểm xuất phát, du khách có thể cân nhắc các gợi ý dưới đây để lên kế hoạch phù hợp.

Miền Bắc: Đi gần thư giãn, đi xa đổi không khí

Với lợi thế khoảng cách gần, khu vực ven Hà Nội tiếp tục là điểm đến lý tưởng cho kỳ nghỉ 1–2 ngày. Các điểm tham quan quen thuộc như Bát Tràng, Đường Lâm, Ba Vì, Tam Đảo hay Đại Từ phù hợp với nhóm gia đình, người lớn tuổi hoặc du khách muốn kết hợp nghỉ dưỡng nhẹ và trải nghiệm văn hóa.

Ảnh Vietsensetravel

Khi có thêm thời gian 2–3 ngày, du khách miền Bắc thường lựa chọn các điểm đến có thêm hoạt động lễ hội cuối năm. Quảng Ninh ghi dấu với chương trình countdown tại quảng trường 30.10 (TP Hạ Long), cùng các sản phẩm du lịch nghỉ dưỡng, suối khoáng nóng Quang Hanh hay hành trình khám phá Bình Liêu mùa hoa sở.

Suối khoáng nóng Quang Hanh, Quảng Ninh. Ảnh dulichluhanh

Ninh Bình cũng là khu vực được quan tâm trong dịp này. Chuỗi sự kiện đón năm mới diễn ra tại Sun Urban City, Liên hoan Ẩm thực Ninh Bình kéo dài nhiều ngày, cùng các điểm tham quan như Tràng An, Tam Cốc vào mùa hoa súng tạo thêm lựa chọn cho chuyến đi ngắn ngày.

Ở khu vực Tây Bắc, Mộc Châu (Sơn La) bước vào thời điểm đẹp nhất trong năm. Hoa mận, hoa cải nở rộ khắp các thung lũng, cam chín vào mùa thu hoạch, mai anh đào bắt đầu khoe sắc trong thị trấn, phù hợp với du khách yêu thiên nhiên và chụp ảnh.

Tết dương lên Mộc Châu ngắm hoa mận trái mùa khoe sắc. Ảnh Hoàng Hải

Không quá sôi động nhưng giàu trải nghiệm, Cao Bằng là lựa chọn cho những ai muốn tránh đông dịp lễ. Các điểm đến như thác Bản Giốc, suối Lê Nin, làng đá Khuổi Ky hay đồi cỏ Ba Quáng mùa cỏ cháy mang đến hành trình 2–3 ngày nhẹ nhàng, giàu bản sắc.

Miền Trung: Kết hợp thiên nhiên, lễ hội và nghỉ dưỡng

Miền Trung dịp Tết Dương lịch 2026 ghi nhận nhiều hoạt động thu hút khách. Nghệ An nổi bật với cánh đồng hoa hướng dương tại xã Nghĩa Lâm – điểm đến được nhiều du khách lựa chọn để tham quan, chụp ảnh dịp cuối năm.

Ảnh Thảo Vi

Ở miền tây Quảng Trị, các trải nghiệm cà phê đặc sản, săn mây buổi sớm và ngắm rừng lá sau sau chuyển màu mang đến không gian yên bình, phù hợp với du khách yêu thiên nhiên.

Trong khi đó, trục du lịch Huế – Đà Nẵng – Hội An vẫn giữ sức hút nhờ hạ tầng giao thông thuận tiện và nhiều sản phẩm du lịch đa dạng. Đà Nẵng tổ chức các hoạt động Tết tại khu du lịch Bà Nà với không khí lễ hội phong cách châu Âu, còn TP Huế dự kiến tổ chức đêm countdown 2026 tại quảng trường Văn hóa, tạo điểm nhấn cho du khách đón năm mới.

Du lịch Hội An dịp Tết dương lịch. Ảnh Internet

Miền Nam: Đi gần đổi gió, đi xa trọn vẹn kỳ nghỉ

Từ TP.HCM, các điểm đến gần như Vũng Tàu, Củ Chi, Tây Ninh phù hợp cho chuyến đi 1–2 ngày. Dịp Tết Dương lịch 2026, địa đạo Củ Chi tổ chức tour đêm “Trăng chiến khu” (ngày 1/1), tái hiện sinh động đời sống người dân và chiến sĩ năm xưa, kết hợp trải nghiệm homestay, sinh hoạt nông nghiệp.

Trải nghiệm tour đêm “Trăng chiến khu” tại Củ Chi. Ảnh Quốc Thái

Tây Ninh nổi bật với khu du lịch núi Bà Đen, nơi diễn ra lễ Vị An từ ngày 29/12 kéo dài qua Tết Dương lịch. Du khách có thể kết hợp chiêm bái, trải nghiệm cáp treo, cắm trại hồ Dầu Tiếng và tham quan Tòa thánh Tây Ninh.

Vũng Tàu tổ chức nhiều sự kiện như “Khơi sóng bình minh” tại quảng trường Tam Thắng, ngày hội văn hóa – ẩm thực tại Bãi Sau. Với lợi thế vừa có biển vừa có núi, lại gần TP HCM, Vũng Tàu là điểm đến lý tưởng để “đổi gió” ngắn ngày.

Với lịch nghỉ 2–3 ngày, Phú Quốc và Đà Lạt tiếp tục là hai lựa chọn hàng đầu. Phú Quốc trở thành tâm điểm giải trí miền Nam với chuỗi sự kiện kéo dài từ 25/12/2025 đến 4/1/2026, gồm tuần lễ âm nhạc bãi biển, pháo hoa, hai show diễn quốc tế mỗi ngày và đêm Spectacle Countdown 2026.

Tại quảng trường Lâm Viên sẽ tổ chức countdown 2026. Ảnh Internet

Trong khi đó, Đà Lạt ghi điểm nhờ thời tiết se lạnh, hệ thống lưu trú đa dạng và dễ đi. Đêm 31/12/2025, quảng trường Lâm Viên sẽ tổ chức countdown 2026 kết hợp bắn pháo hoa và trình diễn âm nhạc – ánh sáng, thu hút đông đảo du khách trẻ.