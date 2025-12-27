Hà Nội

Ngắm phố biển Quy Nhơn lọt top điểm đến hàng đầu thế giới 2026

Du lịch

Lọt vào danh sách “Best in Travel 2026” của Lonely Planet, Quy Nhơn trở thành đại diện duy nhất của Việt Nam được vinh danh trên bản đồ du lịch toàn cầu.

Vân Giang (Tổng hợp)
Quy Nhơn phố biển miền Trung nay thuộc tỉnh Gia Lai vừa trở thành đại diện duy nhất của Việt Nam góp mặt trong danh sách “Best in Travel 2026” do Tạp chí du lịch uy tín Lonely Planet công bố. Việc được xướng tên trong bảng xếp hạng toàn cầu cho thấy sức hút ngày càng rõ nét của điểm đến này trên bản đồ du lịch quốc tế. Ảnh Khánh Trần
Theo Lonely Planet, Quy Nhơn gây ấn tượng bởi vị trí địa lý đặc biệt khi nằm giữa núi và biển, sở hữu những bãi cát dài, cong mềm, làn nước trong xanh cùng không gian đô thị thân thiện với du khách. Thành phố chủ trương mở rộng không gian công cộng ven biển, tạo điều kiện để người dân và du khách dễ dàng tiếp cận biển mà không bị che chắn bởi các khu nghỉ dưỡng khép kín. Ảnh dulichquynhon
Không chỉ có bãi biển trung tâm, Quy Nhơn còn hấp dẫn với chuỗi điểm đến nổi tiếng như Kỳ Co – Eo Gió, Ghềnh Ráng Tiên Sa, Hòn Khô, Cù Lao Xanh. Ảnh Internet
Trong đó, Kỳ Co – Eo Gió được nhiều du khách quốc tế ví như “Maldives của Việt Nam” nhờ làn nước màu ngọc bích và địa hình biển độc đáo. Ảnh haloquynhontravel
Khí hậu Quy Nhơn chia làm hai mùa rõ rệt, song nhìn chung khá ôn hòa, thuận lợi cho du lịch quanh năm. Mỗi thời điểm lại mang đến những trải nghiệm khác nhau, từ tắm biển, khám phá đảo đến thưởng thức ẩm thực địa phương theo mùa. Ảnh Vietravel
Bên cạnh thiên nhiên, Quy Nhơn còn là vùng đất giàu giá trị lịch sử – văn hóa. Các tháp Chăm cổ như Tháp Đôi, Tháp Bánh Ít là dấu tích còn lại của nền văn minh Chăm Pa rực rỡ, đồng thời phản ánh sự giao thoa văn hóa lâu đời ở khu vực duyên hải Nam Trung Bộ. Ảnh Vietravel
Đời sống văn hóa biển cũng được bảo tồn qua nhiều lễ hội truyền thống, tiêu biểu là lễ hội cầu ngư Vạn đầm Xương Lý – di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia. Ảnh Internet
Ẩm thực biển phong phú, hải sản tươi ngon cùng mức chi phí lưu trú, ăn uống được đánh giá là hợp túi tiền cũng là yếu tố giúp Quy Nhơn ghi điểm trong mắt du khách, đặc biệt là khách quốc tế. Ảnh Internet
Trước đó, Quy Nhơn từng hai lần được vinh danh là “Thành phố Du lịch sạch ASEAN”. Việc tiếp tục xuất hiện trong danh sách “Best in Travel 2026” của Lonely Planet được xem là sự ghi nhận cho hướng phát triển du lịch bền vững, thân thiện và giàu bản sắc mà phố biển này đang theo đuổi. Ảnh CNN
#Điểm đến du lịch hàng đầu #Quy Nhơn và bãi biển đặc biệt #Chương trình phát triển du lịch bền vững #Vẻ đẹp tự nhiên và văn hóa địa phương #Các điểm tham quan nổi bật #Lịch sử và di sản Chăm Pa

